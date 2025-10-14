¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óºÇÁ°Àþ¡§¥Á¥ã¥Ã¥ÈÆ³Æþ76%¤Îº£¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤Ï¡©
[2025.10.14]³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥£¥¢¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§×¢ÅÄ ÂóÌé¡¢°Ê²¼¥½¥Õ¥£¥¢¡Ë¤Ï¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼ÂÂÖÄ´ºº 2024ºÇ¿·ÈÇ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ù¥¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¦¾ì¤Î²ÝÂê¤äÁÈ¿¥Æâ¤Î¥º¥ì¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.sofia-inc.com/download_IC_chat_76)¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌÜÅª¤äÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥£¥¢¤Ï¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¿¦¾ì¤äÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥µー¥Ù¥¤¤Î·ë²Ì¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¦½¾¶È°÷ÁÐÊý¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
¥µ¥Þ¥êー
³èÍÑ¿Ê¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¡ª³èÍÑÅÙ¤Ë¤Ï³Êº¹¤¢¤ê
¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.sofia-inc.com/download_IC_chat_76
º£¸å¤ÎÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥£¥¢¤Ï¡¢IC¼ÂÂÖÄ´ºº 2024¤ò¼¡¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
- IC¼ÂÂÖÄ´ºº 2024£³.Ãæ³Ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤È ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å ÁÈ¿¥´ðÈ×¶¯²½ºö
- IC¼ÂÂÖÄ´ºº 2024£´.¾ðÊó¶¦Í¡Ø¤Ê¤¤¡¦ÃÙ¤¤¡¦¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù»°½Å¶ì¤Î²ò¾ÃË¡
- IC¼ÂÂÖÄ´ºº 2024£µ.¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡È»°ËÜÃì¡ÉÀïÎ¬¡ªÂÐÏÃ¡¦¶µ°é¡¦¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦
- IC¼ÂÂÖÄ´ºº 2024£¶.¼Ò°÷¤ËÀïÎ¬¤¬¶Á¤«¤Ê¤¤ ¶¦´¶¤ï¤º¤«1³ä¤Î ¸½¼Â¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï
- IC¼ÂÂÖÄ´ºº 2024£·.¼ÒÆâÊó¤Ë¤ª¤±¤ë±Ê±ó¤Î¥Æー¥Þ_ÇÞÂÎÁªÂò¤ÈÁÐÊý¸þ²½¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¥¢¥Ã¥×
Ã´Åö¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¡ÖÌäÂê¡×¡ÖÍ×°ø¡×¡Ö²ÝÂê¡×¡Ö²ò·èºö¡×¡Ö¥Ð¥º¥ïー¥É¡×¡Ö·Ð±Ä¥Æー¥Þ¡×¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö»ö¾Ý¡×¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é²ò¼á¤·ÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥£¥¢¤µ¤ó