³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥È¥ê¥ó¥¯¡¢¡Ö±¿Í¢°ÂÁ´¡¦ÊªÎ®DX EXPOÂçºå2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥È¥ê¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼·±½¨¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë～30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂçºåÆî¹ÁATC¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö±¿Í¢°ÂÁ´¡¦ÊªÎ®DX EXPOÂçºå2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢±¿Í¢¶È³¦¤Î°ÂÁ´±¿¹Ô¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î·ò¹¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¿çÌ²¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖWellnee Sleep¡×¤ª¤è¤Ó¥È¥é¥Ã¥¯¿²ÂæÍÑ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡ÖWellnee¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖWellnee Sleep¡×
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º Wellnee Sleep ËÜÂÎ
ÈÎÇä³«»Ï¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤Ç150¼Ò¡¦250Âæ¤ÎÆ³Æþ¤òÃ£À®¤·¤¿¡¢±¿Í¢¶È³¦¸þ¤±¤Î¿çÌ²¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¿²¤ëÁ°¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°Åª¤ËÂ¬Äê¤ò³«»Ï¤·¡¢¸ÆµÛ¤äÂÎÆ°¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦A～E¤Î5ÃÊ³¬É¾²Á¤È¼«Æ°¥³¥á¥ó¥È¤ò´Þ¤à¿çÌ²¥ì¥Ýー¥È¤òÀ¸À®
¡¦¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÇ§Äê¡Ö²áÏ«±¿Å¾ËÉ»ß¤Ë»ñ¤¹¤ëµ¡´ï¡×¤È¤·¤Æ½õÀ®¶âÂÐ¾Ý¡Ê¾å¸Â80Ëü±ß¡¿»ö¶È¼Ô¡Ë
¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÈèÏ«´ÉÍý¤ä»ö¸ÎËÉ»ßÂÐºö¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½
¥È¥é¥Ã¥¯¿²ÂæÍÑ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡ÖWellnee¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¡Ú¿·À½ÉÊ¡Û
2025Ç¯11·î1Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£È¢º¬¤ÎÎ¹´Û¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âµ¡Ç½ÁÇºà¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥¨¥¢ー(R)¡×¡ÊÅìÍÎËÂ³«È¯¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¿²ÂæÀìÍÑ¤Î¹âÄÌµ¤¡¦¹âÂÑµ×¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¿²ÂæÀìÍÑ¥µ¥¤¥º¡Ê60cm ¡ß 200cm¡Ë
¡¦Áª¤Ù¤ë2¥¿¥¤¥×
¡¡－ ¥íー¥ë¥¿¥¤¥×¡Ê¸ü¤µ4cm¡Ë
¡¡¡¡´¬¤¤¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤¬²ÄÇ½
¡¡－ »°¤ÄÀÞ¤ê¥¿¥¤¥×¡Ê¸ü¤µ5cm¡Ë
¡¡¡¡¹â¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Ç¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º
¡¦»°¼¡¸µÌÖ¾õÁ¡°Ý¹½Â¤¤Ë¤è¤ë¹âÈ¿È¯¡¦ÄÌµ¤À¡¦ÂÑµ×À
¡¦¿åÀö¤¤²ÄÇ½¤ÇÀ¶·é¡¦±ÒÀ¸Åª
¡¦²Á³Ê¡§³Æ24,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë
¡ÖWellnee¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î±¿Å¾¸å¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊµÙÂ©¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÈèÏ«·Ú¸º¤ÈÍ¢Á÷¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§±¿Í¢°ÂÁ´¡¦ÊªÎ®DX EXPOÂçºå2025
²ñ¡¡¡¡´ü¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë～30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§ÂçºåÆî¹ÁATC¥Ûー¥ë
¥Öー¥¹°ÌÃÖ¡§¾®´ÖÈÖ¹æ¡Ö11¡×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.truckexpo.jp/2025/osaka/
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥È¥ê¥ó¥¯
¢©140-0004
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÉÊÀî1ÃúÌÜ7ÈÖ17¹æ¡¡¾¼ÏÂ¥Í¥ª¥óËÜ¼Ò¥Ó¥ë
TEL¡§03-6260-2160
E-mail¡§info@next-link.tokyo
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.next-link.tokyo/