¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯»þÂå¤ËÄ©¤à ¡È¼¡À¤Âå¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡É Chocolat N¡ë2¡Ê¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Ì¥á¥í¡¦¥É¥¥¡Ëー 2025Ç¯10·î20Æü¤Ë2¾¦ÉÊ¤ò¿·È¯Çä
¢¨¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î²èÁü¤Ï ÍÏ¤«¤·¤¿¤È¤¤Î¥¤¥áー¥¸
À½²Û¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ Chocolat N¡ë2¡Ê¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Ì¥á¥í¡¦¥É¥¥¡Ë ¡£
2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢2¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÈ¯Çä³«»Ï¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000077044.html)
À½²Û¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê
À½²Û¶È³¦¤Ïº£¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥«¥ª¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢Êª²Á¹âÆ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²Á³Ê´¶ÅÙ¤Î¸þ¾å¡Ä¡£½¾Íè¤Î¥ì¥·¥Ô¤ä²Á³Ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ç¥¶ー¥È¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª
²Á³Ê¤¬ÍÉ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡¢Chocolat N¡ë2¡Ê¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Ì¥á¥í¡¦¥É¥¥¡Ë¤Ï¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤À½²Û¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Chocolat N¡ë2 Noir 3959
¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Ì¥á¥í¡¦¥É¥¥ ¥Î¥ïー¥ë 3959
ÀÖÆ»¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¹¤¬¤ë¥«¥«¥ª¥Ù¥ë¥È¤è¤ê¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Æ¥í¥ïー¥ë¤¬Â©¤Å¤¯¥«¥«¥ª¤¬Å»¤¦Í¥²í¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥«¥«¥ª¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
µ¬³Ê¡§¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
²Ù»Ñ¡§5kg¡ß2
Noir 3959¡¡¥Æ¥¤¥¹¥È¥¤¥áー¥¸
¡ÖSpecial Mass¡×¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ì£¼Á¤Ï¥«¥«¥ªÊ¬56～59¡ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È´¶¤ò¼Â¸½
¡¡¥«¥«¥ªÊ¬¡§39¡ó
¡¡¥«¥«¥ª¥Þ¥¹¡§33.8¡ó¡Êincl. Special Mass¡§29.8¡ó¡Ë
¡¡¿¢ÊªÌý»é¡§16.9¡ó¡ÊEssential Butter¡Ë
¡¡Ì£¼Á¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥«¥ª´¶¡§59¡óÁêÅö¡ÊÅö¼ÒÉ¾²Á¤Ë¤è¤ë¡Ë
¡¡¢¨¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¥«¥«¥ª¸¶ÎÁ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ô¼ïÎà¤Î¥«¥«¥ª¥Þ¥¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£
Chocolat N¡ë2 Noir 3355
¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Ì¥á¥í¡¦¥É¥¥ ¥Î¥ïー¥ë 3355
¥«¥ê¥Ö³¤¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤¬°é¤Þ¤ì¤¿¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥«¥«¥ª¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¤½¤Î¥Æ¥í¥ïー¥ë¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê»É·ã¤Ë¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Ê¹á¤ê¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£
µ¬³Ê¡§½à¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
²Ù»Ñ¡§2kg¡ß2
Noir 3355 ¥Æ¥¤¥¹¥È¥¤¥áー¥¸
¡ÖSpesial Mass¡×¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ì£¼Á¤Ï¥«¥«¥ªÊ¬53～55¡ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È´¶¤ò¼Â¸½
¡¡¥«¥«¥ªÊ¬¡§33¡ó
¡¡¥«¥«¥ª¥Þ¥¹¡§33.8¡ó¡Êincl. Special Mass:16.9%¡Ë
¡¡¿¢ÊªÌý»é¡§19.9¡ó¡ÊEssential Butter¡Ë
¡¡Ì£¼Á¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥«¥ª´¶¡§55¡óÁêÅö¡ÊÅö¼ÒÉ¾²Á¤Ë¤è¤ë¡Ë
¡¡¢¨¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ»º¥«¥«¥ª¸¶ÎÁ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ô¼ïÎà¤Î¥«¥«¥ª¥Þ¥¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£
¢£Chocolat N¡ë2 ¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§À½²ÛºàÎÁ ²·Å¹¡¢Â¾
¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÉÊ¼Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¥«¥«¥ªÆ¦¤Î¸ÄÀ¤ä¼«Á³¤ÎÉ÷Ì£¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥«¥«¥ª¥Þ¥¹¡ÖSpecial Mass¡×¤Ë¤è¤ëË¤«¤ÊÌ£¼Á¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¸ý¤É¤±¤ò»Ù¤¨¤ë¥³¥³¥¢¥Ð¥¿ー¤ò¿¢ÊªÌý»é¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡ÖEssential Butter¡×¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÝ¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¤Ë¡¢¥«¥«¥ª¥Æ¥í¥ïー¥ë¤òÌ£¤ï¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥·¥ç¥³¥é¤ÎÊ¸²½¤òÍ»¹ç¡£¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¡ÖSpecial Mass¡×¤È¡ÖEssential Butter¡×Special Mass¤È¤Ï
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ½²Û¶È³¦¤ÇÉ¾²Á¤Î¹â¤¤CACAOTEC¼Ò¤Î¥«¥«¥ª¥Þ¥¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î»ºÃÏ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Í¥¤ì¤¿¥«¥«¥ª¤ò°é¤Æ¤ëÇÀ±à¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¸·Áª¡£¥«¥«¥ªÆ¦¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ßäÀù¥ì¥·¥Ô¤Ç»Å¾å¤²¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ØºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Essential Butter¤È¤Ï
¥³¥³¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎËÜ¼Á¤ò¿¢ÊªÌý»é¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥Ð¥¿ー¡£
¥Æ¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤Þ¤Þ¡£30¡î¤Ç°ìµ¤¤ËÍÏ¤±½Ð¤·¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2025 ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥±ー¥¥·¥çーÅìµþ ¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ÆüËÜºÇÂç¤ÎÍÎ²Û»Ò¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö2025¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥±ー¥¥·¥çーÅìµþ¡×´ë¶È¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢Chocolat N¡ë2¡Ê¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Ì¥á¥í¡¦¥É¥¥¡Ë¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´»î¿©¥µ¥ó¥×¥ë¤Ê¤É¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025 ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥±ー¥¥·¥çーÅìµþ(https://tokyo-yogashi.com/13761/)
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë～10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ～16»þ¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï15»þ¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÉÍ¾¾Ä®´Û¡¡2³¬
Æþ¾ìÎÁ¡§°ìÈÌ1500±ß(Æþ¾ì·ô¤Ï¡¢²ñ´üÃæ¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤)
¡¡¡¡¡¡¡¡¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
Æü¿·²½¹©³ô¼°²ñ¼Ò
¥Þー¥¬¥ê¥ó¤ÎÀ½Â¤²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ1948Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Æü¿·²½¹©¤Ï¡¢1956Ç¯¤ËÍÎ²Û»Ò¤ä¥Ñ¥ó¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡ÖÍÎÀ¸ÍÑ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È*¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«È¯¤·¡¢°ÊÍè¡¢À½²Û¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë³Æ¼ï¿©ÉÊ¸¶ÎÁ¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¡£Chocolate makes you smile.¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ËÄê¤á¡¢Ë¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤áÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¥Æ¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¡Ê²¹ÅÙÄ´À°¡Ë¤Ê¤·¤Ç¡¢Í»¤«¤¹¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ëÀ½²ÛÍÑ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡£ÍÎ²Û»Ò¤ä¥Ñ¥ó¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤·¤ÆÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¡£
ÀßÎ©¡§ 1948Ç¯12·î25Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä¾°æ¹ÌÀ
½êºßÃÏ¡§¢©104-0041 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·ÉÙÆóÃúÌÜ13ÈÖ3¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶ÈÌ³ÍÑ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
´ë¶ÈURL¤Ï¤³¤Á¤é(https://nisshinkako.co.jp/)
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://nisshinkako.com/)
¡¦Æü¿·²½¹©¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥«¥«¥ª»º¶È¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥«¥«¥ª¡Ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥«¥«¥ª¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«¼Ò¹©¾ì¤Ï¡¢FSSC22000¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
