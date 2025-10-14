¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥È¥é¥Ù¥éー»ï¤ÎÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö¡ÖÁ´ÊÆ¤ÇºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂçÅÔ»Ô¡×¤Ë¥·¥«¥´¤¬9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¡ª
¡ÖÁ´ÊÆ¤ÇºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂçÅÔ»Ô¡×¡ÊBest Big City CHICAGO¡Ë
ÊÆ¹ñ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¡Ê2025Ç¯10·î7Æü¡Ë- ¥·¥«¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤ª¤è¤Ó´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥È¥é¥Ù¥éー¡×»ï¤ÎÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö¡Ö¥êー¥Àー¥º¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ó¥Ã¥°¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥«¥´¤¬¤³¤Î±ÉÍÀ¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï£¹Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Æ±¾Þ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥È¥é¥Ù¥éー¡×»ï¤Î¡Ö¥êー¥Àー¥º¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë¤Ï¡¢75ËüÉ¼¤òÄ¶¤¨¤ëÅêÉ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¥·¥«¥´¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ó¥Ã¥°¡¦¥·¥Æ¥£¡ÊºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂçÅÔ»Ô¡Ë¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÀÒ¤äÇØ·ÊÌä¤ï¤ºÁ´¤Æ¤ÎË¬Ìä¼Ô¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤ëÀº¿À¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¹ñÈÇ¤Î2025Ç¯¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥È¥é¥Ù¥éー¡¦¥êー¥Àー¥º¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥·¥«¥´¤Ï¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÅÔ»Ô¡É¤Î°ì¤Ä¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤³¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Í£°ì¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
¥·¥«¥´´Ñ¸÷¶É ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º»á¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥È¥é¥Ù¥éー¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é9Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡È¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ó¥Ã¥°¡¦¥·¥Æ¥£¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤±ÉÍÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö·Ð¸³ËÉÙ¤ÇÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿®¤¸¤ë¥·¥«¥´¤ÎÈæÎà¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡¢Ê¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤¿À¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Ç¯´Ö200²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢13Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¥·¥«¥´¤Î´Ñ¸÷·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¼¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¥«¥´¤òÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¥·¥«¥´¤Î¿Í¡¹¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÈà¤é¤Î²¹¤«¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¡¢ÁÏÂ¤À¡¢¤½¤·¤ÆÇ´¤ê¶¯¤µ¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥«¥´¤Î¶¯¤µ¤Ï¾ï¤Ë½»Ì±¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î¶ÐÊÙ¤µ¤È¸Ø¤ê¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃÏ°è¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢·à¾ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Ç¯Ï¢Â³¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ó¥Ã¥°¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦¸ùÀÓ¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤°Î¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ËÆü¡¹´²¤®¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Î½¾¶È°÷¤ä¶È³¦¥Ñー¥È¥Êー¤Î¸¥¿ÈÌµ¤¯¤·¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥«¥´¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¡¢¤½¤·¤Æº£¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤¬¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
JB¡¦¥×¥ê¥Ä¥«ーÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö¥·¥«¥´¤ÏÎÏ¶¯¤µ¡¢²óÉüÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¤¿´¤¬°î¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ò¡¢²¹¤«¤µ¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤ë»ÔÌ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÎÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿Î¹¹Ô¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢£¹Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥·¥«¥´¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤³¤Î¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¥·¥«¥´´Ñ¸÷¶É¤Ï¡¢¥·¥«¥´¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ó¥Ã¥°¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡È9¤Ä¤ÎÍýÍ³¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ö¥í¥°µ»ö(https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.choosechicago.com%2Fblog%2Fspecial-events%2Fchicago-voted-best-big-city%2F&data=05%7C02%7C%7Caf788da4b69b42921c4d08de07a91a6b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638956620056156817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=EaJs25JqoIIw4PsubT%2BTPtNWrpQK1dASm5F3m1WY5Fc%3D&reserved=0)¤ò¸ø³«¡£¥·¥«¥´ºß½»¼Ô¤âÎ¹¹Ô¼Ô¤â¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#NeverOutdoneChi¡×¤È¡Ö#AllForTheLoveOfChicago¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦¥Ë¥åー¥¹¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¿ôÆü¤«¤é¿ô½µ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢¥·¥«¥´¤¬¤³¤Î¾Þ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤ÎÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥·¥«¥´´Ñ¸÷¶É¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¶¦Í¡¦ÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥½ー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é(https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1ANup9g4czGhjNuPMo6AP-1vXaAK5mazx%3Fusp%3Ddrive_link&data=05%7C02%7C%7Caf788da4b69b42921c4d08de07a91a6b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638956620056171872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yjXHczt6EP2jJoHWtcRR6YYEm76yLFFFeTKbRWeMI5w%3D&reserved=0)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾Þ¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¥·¥«¥´¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤¬Âç¤¤ÊÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÈæÎã¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Æ¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥«¥´¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¼ûÍ×¤È¼ý±×¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î6·î¡¢7·î¡¢8·î¤Ë¤Ï356Ëü¼¼°Ê¾å¤ÎµÒ¼¼¤¬²ÔÆ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¼ûÍ×¥ì¥Ù¥ë¤«¤é4.3%¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿2019Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¼ý±×¤Ï9²¯4,800Ëü¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢2024Ç¯¤Î²áµîºÇ¹âµÏ¿¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¡¢¥·¥«¥´¤Ï¿äÄê5,530Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò·Þ¤¨¡¢206²¯¥É¥ë¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢13Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥·¥«¥´¤Î´Ñ¸÷·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï30²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿ô½½Ëü¿Í¤â¤Î¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷µÒ¤ò¥·¥«¥´¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥«¥´¤ÎMICE¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÃì¤Ç¤¹¡£¥Þ¥³ー¥ß¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¤«¤é¥Í¥¤¥Óー¡¦¥Ô¥¢¡¢·à¾ì¡¢±ã²ñ¾ì¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥êー¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¶õ¹Á¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏµÚ¤Ó¼ïÎà¤Î¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥·¥«¥´¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ãーÎ¹¹Ô¼Ô¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎÎ¾Êý¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥Û¥Æ¥ë¡¦¥í¥Ã¥¸¥ó¥°¶¨²ñ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥½¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¥·¥«¥´¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤È´Ñ¸÷¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÂÚºß¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Ë¬Ìä¤ËÂÐ¤¹¤ë¥·¥«¥´¤Î¿Í¡¹¤ÎÁÏÂ¤À¤È¸¥¿ÈÅª¤Ê¿ÔÎÏ¤¬¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤¬²¿ÅÙ¤â¥·¥«¥´¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÂÎ¸³¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥«¥´¤ÎÊ¸²½Åª»ñ»º¤Ï¡¢ÍÌ¾´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡¢Èþ½Ñ´Û¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú²ñ¾ì¡¢¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿ー¡¢ÄÌÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢ÃÏ°è¤ËÂ©¤Å¤¯·Ý½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥°¥ë¥á¥·ー¥ó¤Ï¡¢ÃÏ°èÆâ³°Ìä¤ï¤º´Ñ¸÷µÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¶¨²ñ ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO ¥µ¥à¡¦¥È¥¤¥¢»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¿©Ê¸²½¤Ï¡¢ÎÁÍý¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂî±ÛÀ¤Î¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥§¥Õ¡¢¥µー¥Ðー¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó·Ð±Ä¼Ô¡¢»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î³¹¤Î¿©Ê¸²½¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥«¥´¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÂçÅÔ»Ô¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥·¥«¥´´Ñ¸÷¶É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAll for the Love of Chicago(https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.choosechicago.com%2Fall-for-the-love-of-chicago%2F&data=05%7C02%7C%7Caf788da4b69b42921c4d08de07a91a6b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638956620056184222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AgGxohvJAQxseki8o%2BQm%2F0HT2%2Fu65uE8vIv43adNmjA%3D&reserved=0)¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¡¢¥·¥«¥´¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡¢¥·¥«¥´½»Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ä¥¹¥Èー¥êー¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾©Îå¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥«¥´´Ñ¸÷¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥«¥´´Ñ¸÷¶É¡ÊChoose Chicago¡Ë¤Ï¡¢¥·¥«¥´¤òÀ¤³¦Åª¤Ê´Ñ¸÷¡¦²ñµÄ¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¸ø¼°¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£Choose Chicago¤Ï¡¢¥·¥«¥´¤ÎÈæÎà¤Ê¤»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¡¢²ñµÄ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯´Ö5,500Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´Ñ¸÷µÒ¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢200²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Facebook(https://www.facebook.com/ChooseChicago)¡¢Instagram(https://www.instagram.com/ChooseChicago/)¡¢LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/choose-chicago/mycompany/)¡¢TikTok(https://www.tiktok.com/%40choosechicago)¡¢X/Twitter(https://twitter.com/ChooseChicago)¤Ç@choosechicago¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢#NeverOutdoneChi¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ÜºÙ¤Ïchoosechicago.com(https://www.choosechicago.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£