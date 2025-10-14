¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¡Önugu¡×±¿±Ä¡¦³ô¼°²ñ¼ÒCREATE¡¢¼ÒÌ¾¤ò¡Önugu Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ØÊÑ¹¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤òµ¡¤Ë¡¢Æü´Ú´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®
´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¡Önugu¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î7ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÌ¾¤ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒCREATE¡×¤«¤é¡Önugu Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³³«»Ï¤Ï10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤È°ÜÅ¾¤Ï¡¢Æü´ÚÎ¾»Ô¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯°Ê¹ß¡¢¡Önugu¡×¤Ï½ÂÃ«PARCO¤ä¿·½É¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¤Ê¤É¼çÍ×¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Î´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÂÃ«PARCO4F¥Õ¥í¥¢¤Ç10·î16Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖTREEMING BIRD¡Ê¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥Ðー¥É¡Ë¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Î¿·½É¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Örolarola¡Ê¥í¥é¥í¥é¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¾ー¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢Íè´ÛµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ïÀß¡¦Ä¹´ü²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ÂÀÓ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«PARCO4F ¡ÖTREEMING BIRD¡×
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜÅ¸³«¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬´Ú¹ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆ°¤¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÂÃ«PARCO¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡ÖThe Hyundai Seoul¡Ê¥¶¡¦¸½Âå¥½¥¦¥ë¡Ë¡×¤Ç¤Î´Ú¹ñÅ¸³«¤Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Önugu¡×¤¬Æü´ÚÁÐÊý¤Î¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯¿®¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï2026Ç¯¡¢Âçºå¡¦LUCUA OSAKAÆâ¤Ë´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½¸ÀÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Úー¥¹¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤è¤ê¹°è¤Ê»Ô¾ì¤Ç´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ÈÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁÐÊý¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¿·½É¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥ÈB1F¡Örolarola¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜÅ¸³«¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤¤¿»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´Ú¹ñ¿Ê½Ð»Ù±ç¤Ë¤âÃíÎÏ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÂÃ«PARCO¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Å¸³«¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢´Ú¹ñÂ¦¤Ç¤Ï¥½¥¦¥ë¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖThe Hyundai Seoul¡Ê¥¶¡¦¸½Âå¥½¥¦¥ë¡Ë¡×¤Ç¤Î½ÐÅ¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Æü´ÚÎ¾»Ô¾ì¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë½Û´Ä·¿¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤ÎÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬´Ú¹ñ»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢nugu¤¬¤½¤Î¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÈÎÇä¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£·î4Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢ÃæÌÜ¹õ¤ËÀß¤±¤¿nugu press room¤ò°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Ø¤â¸ø³«¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥Ð¥¤¥äー°Ê³°¤Ë¤â°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤â¾ï»þ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
nugu pressroom
nugu CBO¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Ï¡¢¡Ènugu¡É¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢Æü´Ú¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬´Ú¹ñ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò±Û¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥æー¥¶ー¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
nugu Japan¤Ïº£¸å¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«»Ù±ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡¦¥ê¥Æー¥ë»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ÈÊ¸²½¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§nugu Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì ³ô¼°²ñ¼ÒCREATE¡Ë
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1-13-7 ·ÃÈæ¼÷¥¤ー¥¹¥È¥Ó¥ë6³¬¡Ê¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶â Ãéßå
- ÀßÎ©¡§2016Ç¯
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆü´ÚÅ¸³«»Ù±ç¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーEC¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥Æー¥ë»ö¶È
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nugu.jp
¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê¼èºà¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡§¾¾ËÜ¡Êpartnership@nugu.jp¡Ë