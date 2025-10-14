¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCS¥Ï¥í¥¦¥£¥ó200¿ÍÂç¸òÎ®²ñ～¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹Âç½¸¹ç～¡×¤Ë¶¨»¿·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæÀµÂ§¡¢°Ê²¼¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒUPDATA(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬Â¼²í¿®¡¢°Ê²¼UPDATA)¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖCS¥Ï¥í¥¦¥£¥ó200¿ÍÂç¸òÎ®²ñ～¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹Âç½¸¹ç～¡×¤ËGOLD ¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://magicsuccess.tech/eventlist/251030event?utm_source=medix&utm_medium=prtimes
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/60313/table/85_1_e6f4f433b47b5735886af9690c5527f5.jpg?v=202510150526 ]
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ê¥¢¥ë³«ºÅ¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹Ã´Åö¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍ¼±¼Ô¤ä¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¤ª¿©»ö¤ä¤ª°û¤ßÊª¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤ª»þ´Ö¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹ ¥Ô¥Ã¥ÁÆâÍÆ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー
Á°ÌîÀ»¿Í
¢¡Web¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¸þ¾å»Üºö
¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¥Äー¥ë¤ËGoogleAnalytics¤Î¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
³Æ´ûÂ¸¥æー¥¶ー¤ÎWeb¹ÔÆ°ÍúÎò¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹³èÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿²òÌó¡¦¥¢¥Ã¥×¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¹¥»¥ë¤ÎÍ½Â¬Ê¬ÀÏ
¾åµ¤ËAI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ´ûÂ¸¥æー¥¶ー¤Î²òÌó¤ä¥¢¥Ã¥×¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¹¥»¥ë¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍ½Â¬Ê¬ÀÏ¡£
Áá´ü¤Ç¤Î²òÌóÃû¸õ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¹¥»¥ë¸õÊä¥æー¥¶ー¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢
¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®²Ì¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡£
¢§¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦BtoB¤ÎSaaS´ë¶È¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´ûÂ¸¸ÜµÒÃ´Åö¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹Ã´Åö¤ÎÊý
¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤ÎÊý
¡¦¥¢¥Ã¥×¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¹¥»¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¥æー¥¶ー¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦LTV²þÁ±¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ù¥Ë¥åーºÇÂç²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¸þ¤±¥Äー¥ë¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡Ú¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥²¥¹¥È¾Ò²ð¡Û
ÆüËÜ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö
Sansan³ô¼°²ñ¼Ò Sansan»ö¶ÈÉô¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹Éô ¸ÜÌä
sasket LLC ÂåÉ½
»³ÅÄ ¤Ò¤µ¤Î¤ê »á
TSUMAMI CONSULTING³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
ÆüËÜ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¶¨²ñ¥ì¥Ó¥åー¥Üー¥É
ÀîÂ¼ Âó»Ê »á
³ô¼°²ñ¼Òhokan¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¡¡Åý³ç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
MagicSuccess¥æー¥¶ー
Ì« É¢°ìÏº »á
¼õÈ¯Ãí¥Ð¥¹¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹Éô ÉôÄ¹
MagicSuccess¥æー¥¶ー
ËÅÄ ¥â¥Ï¥Þ¥É¥¢¥ê ±Ñ»Ê »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥éー
ÂåÉ½¼èÄùÌò
³á¸¶ ¾æÆ »á
UPWARD³ô¼°²ñ¼Ò
¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹ËÜÉô ËÜÉôÄ¹
»°¸¶ ¿¿°á»Ò »á
¢£¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ® 1-105¡¡¿ÀÊÝÄ®»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°19F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ÎÂåÍýÅ¹¶ÈÌ³/¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î´ë²è¡¦À©ºî/Web¥µ¥¤¥È¤Î¹½ÃÛ/Web²òÀÏ¤Î±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°/CRM¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°/¥Çー¥¿³èÍÑ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ/¥á¥Ç¥£¥¢»Ù±ç»ö¶È¡Ê±Ä¶ÈÂå¹Ô¡¢¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ê¤É¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.medix-inc.co.jp/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/medix_culture/
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/medix.co.ltd
¢£ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§ÆÁÅÄ
TEL¡§03-5280-9471¡¡¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@medix-inc.co.jp