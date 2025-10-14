¡Ú5¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤¬Øí´µ¡Û¿·¤¿¤Ê¹ñÌ±ÉÂ¡ÖËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡×¡ª·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¡È¿ÕÂ¡¤Ç·è¤Þ¤ë¡É 100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ëÂ¡´ï¥±¥¢¤Î·èÄêÈÇ¡Ø¿ÕÂ¡ÂçÉü³è¡Ù¤¿¤Á¤Þ¤Á½ÅÈÇ
³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÅÄÅ°Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î17Æü¤Ë´©¹Ô¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¿ÕÂ¡ÂçÉü³è: 100ºÐ¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¶¯¿ÕÂ¡¡×¤Îºî¤êÊý¡Ù¤Î2ºþ½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ØÏ¢µ»ö¢¡
60Âå¤Çµ¡Ç½¤¬È¾Ê¬¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë"¿ÕÂ¡"¢ª¤¸¤Ä¤Ï¼÷Ì¿¤ò·è¤á¤ëÄ¶½ÅÍ×¤ÊÂ¡´ï¤À¤Ã¤¿¡¡¡Ö100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î´ÊÃ±¥±¥¢¡×¡¡(https://toyokeizai.net/articles/-/906712)
¡Ö5¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤¬Øí´µ¡×¡Ö45ºÐ°Ê¾å¤Î4Ê¬¤Î1¤¬Í½È÷·³¡×
ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¡¢Ä¶¹âÎð²½¹ñ²È¡¦ÆüËÜ¤Î¡Ö¹ñÌ±ÉÂ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼å¤Ã¤¿¿ÕÂ¡¤òÉü³è¤µ¤»¡¢·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¸µµ¤¤Ê¿ÕÂ¡¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥ー¥×¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¿·¤·¤¤¼£ÎÅ¥á¥½¥Ã¥É¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤òÀ¸¤ó¤ÀÌ¾°å¤¬¡¢¿ÕÂ¡¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È¸Å¤¤¾ï¼±¡É¤È¡É¿·¤·¤¤¾ï¼±¡É¤òÂÐÈæ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò¸µµ¤¤ËÀ¸¤¤ë¡Ö¿ÕÂ¡¤Î¿·¾ï¼±¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¾ï¼±¡Û¿ÕÂ¡¤Ï20Âå¤«¤é¿ê¤¨»Ï¤á¤ë20Âå¡¢30Âå¤Ç¤â¿ÕÂ¡¤Ï¼ã¤¯¤Ê¤¤
¿ÕÂ¡¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÂçÎÌ¤Î·ì±Õ¤òßÉ²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Í¥Õ¥í¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¿ÕÂ¡¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤Ìó100Ëü¸Ä¤¢¤ë¥Í¥Õ¥í¥ó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¾ÃÌ×ÉÊ¡É¡£20ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¤½¤Î¿ô¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¿Õµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢20Âå¤Ç¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Õ¥í¥ó¤Ï²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¸º¾¯¡£60Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Í¥Õ¥í¥ó¿ô¤Ï20Âå¤Î¤È¤¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë
¡Ú¿·¾ï¼±¡Û¡È²È¤Ç°ÂÀÅ¡É¤Ï¿ÕÂ¡¤ò°²½¤µ¤»¤ë°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç2Ç¯Ê¬¤Î¶ÚÆù¤¬¼º¤ï¤ì¤ë
¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤ë¤È¡¢¿ÕÂ¡¤Ë½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Î·ì±Õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤êßÉ²áµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ËÆþ¤ë»þ´ü¤¬Áá¤Þ¤ë¶²¤ì¤â¡£
¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤Î±¿Æ°ÎÅË¡¤ÇÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¿Õµ¡Ç½¤ò²óÉü¤µ¤»¤¿¤êµ¡Ç½Äã²¼¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î±¿Æ°ÎÅË¡¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ç¤â¹â¤¤¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë
¡Ú¿·¾ï¼±¡Û¡ß¡Ö¿©¤Ù¤º¤Ë¼£¤¹¡× ¢Í ¡»¡Ö¿©¤Ù¤Æ¼£¤¹¡×¡Ö¿ÕÂ¡Éü³è¿©¡×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ÆÂÎ¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¡ª
ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Í¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¤Æ¤¤á¤ó¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÕÂ¡Éü³è¿©¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·Ù²ü¤¹¤Ù¤¿©ÉÊÅº²ÃÊª¡Ö¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤ÇÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¢£¼çÍ×ÌÜ¼¡
½ø¾Ï¡¡Â¡´ï100Ç¯»þÂå¤Î¡Ö¿ÕÂ¡¤Î¿·¾ï¼±¡×
Âè£±¾Ï¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¼÷Ì¿¤Ï¿ÕÂ¡¤Ç·è¤Þ¤ë¡ª
Âè£²¾Ï¡¡±¿Æ°¤³¤½ºÇ¹â¤ÎÎÉÌô¡ª¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤Ç¿Õµ¡Ç½¤òÂç²þÁ±¡ª
Âè£³¾Ï¡¡¡Ö¿ÕÂ¡Éü³è¿©¡×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ÆÂÎ¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¡ª
Âè£´¾Ï¡¡Ç¯ÂåÊÌ¡¦¿Õµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤·¤Æ100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä
Âè£µ¾Ï¡¡¿ÕÂ¡¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¿ÍÀ¸¤âÂçÉü³è¤¹¤ë
¢£½ñÀÒ³µÍ×
¡Ø¿ÕÂ¡ÂçÉü³è¡§100ºÐ¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¶¯¿ÕÂ¡¡×¤Îºî¤êÊý¡Ù¡¿¾å·îÀµÇî¡ÎÃø¡Ï
Äê²Á¡§1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î17Æü
ISBN¡§978-4-492-04815-3
ÂÎºÛ¡§A5È½¡¿ÊÂÀ½¡¿232ÊÇ
È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥¹¥È¥¢¥µ¥¤¥È¡§https://str.toyokeizai.net/books/9784492048153/
Amazon¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4492048154
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¾å·î ÀµÇî¡Ê¤³¤¦¤Å¤ ¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë
ÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢»³·Á¸©Î©ÊÝ·ò°åÎÅÂç³ØÍý»öÄ¹¡¦³ØÄ¹
°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ¿ÕÂ¡³Ø²ñ¸ùÏ«²ñ°÷¡¢Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢¿ÕÂ¡ÀìÌç°å¡¢¹â·ì°µÀìÌç°å¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó²ÊÀìÌç°å¡£
1981Ç¯¡¢ÅìËÌÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡ÆâÉô¾ã³²³ØÊ¬Ìî¶µ¼ø¡¢ÅìËÌÂç³ØÉÂ±¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥óÉôÄ¹¡¢ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¾ã³²²Ê³ØÀì¹¶Ä¹¡¢Æ±Àè¿ÊÅý¹ç¿ÕÂ¡²Ê³Ø¶µ¼ø¤òÎòÇ¤¡£2022Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£
¿´Â¡¤ä¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤ÎÆâÉô¾ã³²¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡£2011～2021Ç¯ÆüËÜ¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó³Ø²ñÍý»öÄ¹¡¢2020Ç¯¤è¤ê¹ñºÝ¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó³Ø²ñÍý»öÄ¹¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¿´Â¡¤ä¿ÕÂ¡¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¹×¸¥¤·¤¿²Ê³Ø¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¤ËÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¡Ö¥Ï¥ó¥¹¡¦¥»¥ê¥¨¥á¥À¥ë¡×¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÕÂ¡ºâÃÄ¸ùÏ«¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
Ãø½ñ¤Ë¡ØÅìËÌÂç³ØÉÂ±¡¤¬³«È¯¤·¤¿ ¼å¤Ã¤¿¿ÕÂ¡¤ò¼«ÎÏ¤Ç¸µµ¤¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£