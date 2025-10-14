ÂÔË¾¤Î¡Ö¥ïー¥¯¥Þ¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¥ä¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ç¤Ä¤¤¤ËÃÂÀ¸
¥¢¥×¥ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖYappli¡Ê¥ä¥×¥ê¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°Ã¸¶ÊÝÊ¸¡¢°Ê²¼¡Ö¥ä¥×¥ê¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ßÀ±ÑÇ·¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡Ö¥ïー¥¯¥Þ¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤ò³«È¯»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
◼️¡Ö¥ïー¥¯¥Þ¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×³«È¯¤ÎÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Ï¡¢1982Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÀ¼¤Î¤¹¤ëÊý¤Ë¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¡£¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ºî¶ÈÉþ¡¦ºî¶ÈÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÀìÌç¾®Çä¥Á¥§ー¥ó¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ë1,060Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¹âµ¡Ç½¡¦Äã²Á³Ê¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¸þ¤±¥¦¥§¥¢¡ÖWORKMAN Plus¡×¡Ö#¥ïー¥¯¥Þ¥ó½÷»Ò¡×¤Ê¤É¿·¶ÈÂÖ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¡£Æ¯¤¯¿Í¤ò»Ù¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤«¤é¡¢Æü¾ï¤ä¼ñÌ£¤ÎÎÎ°è¤Þ¤Ç¿þÌî¤ò¹¤²¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤éÀä¤¨¤ºÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤Ê¤É¤Ç³Î¼Â¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À½ÉÊ¾ðÊó¤äÅ¹ÊÞ¸¡º÷¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️¡Ö¥ïー¥¯¥Þ¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤ÎÆÃÄ§
¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò½¦¤¤¡¢¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥ïー¥¯¥Þ¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¡Ö¤É¤³¤Ç¡×¡Ö¤¤¤Ä¡×¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤ï¤«¤ë
Á´¹ñ¤Ë1,060Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßÃÏ¤«¤éºÇ´ó¤ê¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò½Ö»þ¤Ë¸¡º÷¤·¡¢¥ëー¥È°ÆÆâ¤Þ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¦Å¹ÊÞ¸¡º÷µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡Ö¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¤É¤³¡©¡×¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ë¤è¤ë¿×Â®¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Ç¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÆü¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎºÆÆþ²Ù¾ðÊó¡¢¥»ー¥ë¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤É¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡²ñÂ»¼º¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ÍèÅ¹Á°¤Î¸ý¥³¥ßµ¡Ç½¤äÅ¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤êµ¡Ç½¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¡ÖÌµÂÌÂ¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥¿¥í¥°¡¦ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç ¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤ÎÁ´À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä³«È¯ÈëÏÃ¤Ê¤É¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ó¥åー¡¦¸ý¥³¥ßµ¡Ç½¤ÇÂ¾¤Î¥æー¥¶ー¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¹ØÆþÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤éÄ¾ÀÜ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¹ØÆþ¤äÅ¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê¤Î¼êÂ³¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¡ÖÀäÂÐÍß¤·¤¤¡×¤ò³ð¤¨¤ëÀè¹ÔÍ½Ìó
Íß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤«¤é¡¢¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤Î»Üºö¤ò³«»Ï¡£°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯ÇäÆü¤ËÅ¹ÊÞ¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤òÈ¯ÇäÁ°¤ËÍ½Ìó¡¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï³Î¼Â¤Ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥×¥ê¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤â¡¢¡ÖXShelter¡×¤ä¡ÖMEDIHEAL(R)¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4.visumoÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤«¤é¹ØÆþ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç
ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Övisumo¡Ê¥Ó¥¸¥å¥â¡Ë¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£visumo¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸¤á¤¿Instagram¤ÎÅê¹Æ¤ò¥Ûー¥à²èÌÌ¾å¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Åê¹Æ¾ÜºÙ¤Î³ÎÇ§¤ä¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÁ«°Ü¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢UGC¡Ê¥æー¥¶ーÀ¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¹ØÇãÆ³Àþ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖWORKMAN¥Õ¥©¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢ÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢³Æ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ø¥¹¥àー¥º¤ËÁ«°Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤«¤Ä²÷Å¬¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ë¤è¤ëÃåÍÑ¡¦¾Ò²ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖWORKMAN¥Õ¥©¥È¡×¤ò¥¢¥×¥ê¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤òµ¤·Ú¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥ïー¥¯¥Þ¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
https://yappli.plus/workman-jp(https://yappli.plus/workman-jp)
¥ä¥×¥ê¤Ï¡¢º£¸å¤â´ë¶È¡¦³Ø¹»¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÎGo Mobile¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤·¤Æ´ë¶È¤È¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò´ÊÃ±¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤òÊØÍø¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¡ÖYappli¡×¤ä¡¢½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¡ÖUNITE by Yappli¡×¡¢¼¡À¤ÂåWeb¹½ÃÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖYappli WebX¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Yappli¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï750¼Ò°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï2²¯²ó°Ê¾å¡¢Å¹ÊÞ¡¦EC¡¢¼ÒÆâDX¡¢BtoB¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥×¥ê¤Ï¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤È½¾¶È°÷ÂÎ¸³¤òÁí¹çÅª¤Ë¹â¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊDXP¡Ë¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Yappli¡§https://yapp.li/
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3-2-1¡¡½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー41³¬
¥¨¥ê¥¢»Ù¼Ò ¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåËÌ´Û8³¬¡ÊÂçºå¡Ë¡¢Signature Ê¡²¬ÂçÌ¾¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£8³¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°Ã¸¶ ÊÝÊ¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§¡ÖYappli¡×¡ÖYappli CRM¡×¡ÖYappli WebX¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL ¡¡¡¡¡¡¡§https://yappli.co.jp