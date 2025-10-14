¡Ú¿·¥¢¥êー¥Ê¡Û»°²Ï¤ÎMIRAI¤ò¤Ä¤¯¤ëÊç¶â ¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¤¤¤Ä¤â¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤Ë¤´ÀÄ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ö»°²Ï°Â¾ë¸òÎ®µòÅÀ·úÀßÊç¶âÃÄÂÎ¡×¤¬¡¢2028Ç¯3·î¤Ë½×¹©Í½Äê¤Î¿·¥¢¥êー¥Ê¡Ö»°²Ï°Â¾ë¸òÎ®µòÅÀ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë"»°²Ï¤ÎMIRAI¤ò¤Ä¤¯¤ëÊç¶â"¤ò2025Ç¯10·î¤è¤ê³«»Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´óÉí¶â¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î·úÀßÈñ¤Ë½¼Åö¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢»°²Ï¤ÎMIRAI¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥¢¥êー¥Ê»ÜÀß¤Ï½×¹©¸å¡¢·úÀßÊç¶âÃÄÂÎ¤«¤é°Â¾ë»Ô¤Ø´óÉí¤ò¹Ô¤¤¡¢»ÜÀß¤Ï°Â¾ë»Ô¤Î½êÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀßÎ©Í½Äê¤Î¥¢¥êー¥Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬¡¢°Â¾ë»Ô¤è¤ê»ØÄê¤ò¼õ¤±¡¢»ÜÀß¤Î°Ý»ý´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¾»°²Ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÆø¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÃÏ°è¸òÎ®¤ÎµòÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥êー¥Ê¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È :
https://go-seahorses.jp/news/detail/id=23736
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
»°²Ï°Â¾ë¸òÎ®µòÅÀ·úÀßÊç¶âÃÄÂÎ
Email: info@mikawa-arena.jp