ÇÐÍ¥¡¦±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡½Ð±éºÇ¿·ºî¡Ø¤ªー¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤ò¸ì¤ë¡£J-WAVE¡ØTALK TO NEIGHBORS¡Ù10/20(·î)～10/23(ÌÚ)¥ª¥ó¥¨¥¢
J-WAVE¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡¦¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò¡¢ÇÐÍ¥¡¦±ÊÀ¥ÀµÉÒ
¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE(81.3FM)¤ÇËè½µ·îÍË～ÌÚÍË13»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎÈÖÁÈ¡ØTALK TO NEIGHBORS¡Ù¡Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò¡Ë¡£10·î20Æü½µ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ØTALK TO NEIGHBORS¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò¤¬¡Èº£¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡¦À¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¿Í¡É¤ò¾·¤¡¢30Ê¬´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÐÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£J-WAVE¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤è¤êÇ»Ì©¤Ê¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
10·î20Æü¡Ê·î¡Ë～23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤¬ÅÐ¾ì¡£
±ÊÀ¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤ªー¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò»Ç¤¦¤Û¤«¡¢¶î¤±½Ð¤·»þÂå¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢µð¾¢¥¸¥à¡¦¥¸¥ãー¥à¥Ã¥·¥å´ÆÆÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌ¾¤À¤¿¤ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤È¸ò¤ï¤·¤¿¸ÀÍÕ¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØTALK TO NEIGHBORS¡Ù¤Ï·îÍË¤«¤éÌÚÍËÊüÁ÷¡£ÇÐÍ¥¡¦±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ëÂÐÃÌ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÄ°¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤Ïradiko¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢radiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¸å¤«¤é°ì½µ´ÖÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251020130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251020130000)
10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251021130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251021130000)
10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251022130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251022130000)
10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251023130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251023130000)
https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/3f6ddcd0-befd-444f-9c03-73588c73bf8a/
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
ÊüÁ÷¶É¡§J-WAVE(81.3FM)
ÈÖÁÈÌ¾¡§TALK TO NEIGHBORS
ÊüÁ÷Æü»þ¡§10·î20Æü¡Ê·î¡Ë～23Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～13:30
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò
¥²¥¹¥È¡§ÇÐÍ¥¡¦±ÊÀ¥ÀµÉÒ
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.j-wave.co.jp/original/talktoneighbors/
ÈÖÁÈX(µìtwitter)¡§https://twitter.com/ttn813
ÈÖÁÈInstagram¡§https://www.instagram.com/ttn813_/
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ttn813