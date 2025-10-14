¡Ú10/14¤è¤ê¡Û¡Ö¡Ú¼ÂÎã²òÀâÉÕ¤¡ÛÂè4²ó ¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â¥»¥ß¥Êー¡¡～À®¸ù»öÎã¤«¤é³Ø¤Ö³èÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È～¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡°æÂÙÂå)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢
½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¼êÉÔÂ¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ëº£¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â¡×¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÀßÈ÷¤¬ÂÐ¾Ý¡©¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÂ¾¼Ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
¡ØÂè4²ó ¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â¥»¥ß¥Êー ～À®¸ù»öÎã¤«¤é³Ø¤Ö³èÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È～¡Ù
¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Êä½õ¶â¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤«¤éºÎÂò¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËºÎÂò¡¦³èÍÑ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿3¼Ò¤Î»öÎã¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡Ö¿½ÀÁ¤·ÊüÂê¥×¥é¥ó¡×¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ
¡¦¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â¤ÎºÇ¿·³µÍ×¤Èº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦ºÎÂò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿3¼Ò¤Î¼ÂÎã¾Ò²ð
- À½Â¤¶ÈA¼Ò¡§¼«Æ°²½¤Ç¿Í°÷37.5¡óºï¸º¡¦ºî¶È»þ´Ö33.3¡óºï¸º
- ¿©ÉÊÀ½Â¤B¼Ò¡§Â°¿Í²½²ò¾Ã¡¦ÉÊ¼ÁÉ¸½à²½¤Çºî¶È»þ´Ö44.9¡óºï¸º
- ±¿Á÷¶ÈC¼Ò¡§DXÆ³Æþ¤Ç1Æü16.8»þ´Öºï¸º
¡¦ºÎÂòÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¿½ÀÁ¥Î¥¦¥Ï¥¦
¡¦ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¡Ö¿½ÀÁ¤·ÊüÂê¥×¥é¥ó¡×¤´¾Ò²ð
¢¡ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¾ÊÎÏ²½¡¦¼«Æ°²½Åê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ÎÊä½õ¶â¤ò»È¤¨¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦ºÎÂòÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¥³¥Ä¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦À®¸ù»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î·×²è¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤
¡¦Ãå¼ê¶â¤Ê¤·¤ÇÊä½õ¶â¿½ÀÁ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤
¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³§ÍÍ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
※定員に達し次第、受付終了となります。お早めにお申込みください！
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
