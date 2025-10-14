¡Ø¡Ú¥ê¥»¥éー¡¿SIer¸þ¤±¡ÛVPN¤Ç¤Ï¼é¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»þÂå¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ËºÇÅ¬¤Ê¡È¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¡É´Ä¶¤È¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/barracuda-20251028/M1D
¢£Áý¤¨Â³¤±¤ë¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¶¼°Ò
¶áÇ¯¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¥¯¥é¥¦¥ÉÍøÍÑ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤äSaaS³èÍÑ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·½¾Íè¤Î¼ÒÆâ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Ãæ¿´¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤ÏITÃ´Åö¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ê£»¨¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ÉÍý¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤Î¸ÄÊÌ±¿ÍÑ¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Î¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖVPN¤ä¥ê¥âー¥È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÍÑ¤Îµ¡´ï¤«¤é¤Î¿¯Æþ¡×¤¬Á´ÂÎ¤Î´¶À÷·ÐÏ©¤Î8³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÈ¼åÀ¤ò°ÍÑ¤µ¤ì¼ÒÆâ¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤ä»ö¶ÈÄä»ß¤ÎÈï³²»öÎã¤â¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶¼°Ò¤ÎÁý²Ã¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½¾Íè·¿¤ÎÂÐºö¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇVPN¤¬¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤Î´ðÈ×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢VPN¤ÏÃÙ±ä¤äÀÜÂ³ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤òÂ»¤Ê¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤ËID¤äÃ¼ËöÇ§¾Ú¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê£¿ôµòÅÀ¤ä¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤´¤È¤ËÊÌ¡¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©ー¥ë¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý¤ÎÈÑ»¨²½¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¾¯¿Í¿ô¤ÎITÉôÌç¤¬±¿ÍÑ¤òÃ´¤¦¤¿¤á¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£·Ð±ÄÁØ¤«¤é¤ÏDX¿ä¿Ê¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Í×ÀÁ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤ÏÈÄ¶´¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SaaS¤òIP¤ÇÀ©¸æ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹´Ä¶¤Ç¶ÈÌ³¤¬ÂÚ¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë´ë¶È¤ÏÂ¿¤¯¡¢¥ê¥»¥éー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ðÈ×¤òÄó°Æ¤¹¤ëÂç¤¤Ê¾¦µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ûÂ¸¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¨¡¨¡½¾¶È°÷¤¬¤É¤³¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
½¾¶È°÷¤¬¼ÒÆâ³°¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤ËÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢VPN¤ä¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆþ¸ý¤È¤¹¤ë¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·´ûÂ¸¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¿Í¿ô¤ÎITÉôÌç¤Ç¤Ï´ÉÍýÉéÃ´¤âÁýÂç¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡ÖBarracuda SecureEdge¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤È¥»¥¥å¥¢SD-WAN¤òÈ÷¤¨¡¢´ûÂ¸NW´Ä¶¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤ÊÃ¼ËöÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢Åý¹ç´ÉÍý¤Ë¤è¤ê±¿ÍÑ¤â¥·¥ó¥×¥ë²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤ÎITÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥»¥éー¤äSIer¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍË¾¤ÊÄó°Æµ¡²ñ¤ò¹¤²¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥Ð¥é¥¯ー¥À¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/barracuda-20251028/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]