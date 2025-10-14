¡Ø¡ÚÀ½Â¤¶È¸þ¤±¡ÛÉÑÈ¯¤¹¤ëEOSLÂÐ±þ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯±¿ÍÑ¤Î¿·¤·¤¤²ò·èºö¤È¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¢£ÊÝ¼éÀÚ¤ì¡ÊEOSL¡Ë¤¬Ç÷¤ë¤¿¤Ó¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëµ¡´ï¥ê¥×¥ì¥¤¥¹
À½Â¤¶È¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤ÀßÈ÷¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍÍ¡¹¤ÊITµ¡´ï¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£LANµ¡Ç½¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ®½Ï¡¦É¸½à²½¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥áー¥«ーÊÝ¼é¤Î½ªÎ»¡ÊEOSL: End of Service Life¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Þ¤À»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤ò¥ê¥×¥ì¥¤¥¹¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºòº£¤Ï¡¢»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Îµ¡´ï¤ò¤è¤êÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¶È¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥í¥¢¤ä¾ðÊó·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿L2/L3¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥ëー¥¿¡¢ÌµÀþ¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤¬Ê£¿ôµòÅÀ¤ËËÄÂç¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÀ½Â¤¶ÈÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹¹¿·¤äÇÑ´þ½èÍý¤Î¤¿¤Ó¤Ë¾ð¥·¥¹¤äÁíÌ³ÉôÌç¤Î¹©¿ô¤òÃ¥¤¤¡¢»ñ»º´ÉÍý¤ä±¿ÍÑ¤ËÂç¤¤Ê¼ê´Ö¤È¥³¥¹¥È¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»ñ»ºÇÑ´þ¤Î¼êÂ³¤¤äÄ´À°¤ÏÉéÃ´¤¬½Å¤¯¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¶ÈÌ³¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸µ¡´ï¤Ë°ìÄê¤ÎËþÂÅÙ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢À½Â¤ÀßÈ÷¤¬10Ç¯°Ê¾å²ÔÆ¯¤·Â³¤±¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤â¡ÈÄ¶¡ÉÄ¹´üÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ï¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÚ¼Â¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤òÄ¶¡ÉÄ¹´üÅª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¾Ò²ð
¶ÈÌ³¥Õ¥í¥¢¤ä¾ðÊó·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂ¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤ò¡¢À½Â¤ÀßÈ÷Æ±ÍÍ¤ËÄ¹´üÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ñ»º´ÉÍý¤äÇÑ´þ½èÍý¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¤¬¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖNEXT-NaaS¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢L2/L3¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥ëー¥¿¡¢ÌµÀþ¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»ñ»º´ÉÍýÉéÃ´¤äÇÑ´þ¥³¥¹¥È¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤ÎÄ¹´üÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¶È¤Î¾ð¥·¥¹¡¦ÁíÌ³ÉôÌç¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¤µ¤é¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
