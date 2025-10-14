¡Ø¡Ú¾ð¥·¥¹É¬¸«¡ÛÊ£»¨¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤ÎÀßÄê¥ß¥¹¤¬¥ê¥¹¥¯¤ò¾·¤¯¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¢£DX¿ä¿Ê¤ò»Ù¤¨¤ëMicrosoft 365¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£²ÝÂê
´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Microsoft 365¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥áー¥ë¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¤Ë²Ã¤¨¡¢Teams¤äPower Platform¤Ê¤É¤¬Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·DX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤òÁ°Äó¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÃæ·ø～Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤â¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Î¿Í°÷¤äÍ½»»¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤Ë½½Ê¬¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤ò³ä¤±¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖDX¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯Á°¿Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Ô¾ì¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤¬Â¸ºß¤·¡¢Â¿µ¡Ç½¤Ç¹âÀÇ½¤Ê¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ£»¨¤ÊÀßÄê¤ä±¿ÍÑ´ÉÍý¤¬¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢µÕ¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç§¾Ú¤ä¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¤ÎÀßÄê¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×±¿ÍÑ¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ê¥Çー¥¿¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÍè¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÂÄê±¿ÍÑ¤Ë¤ÏÀìÇ¤¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¿Íºà¤ä¥ê¥½ー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤ë´ë¶È¤Ç¤ÏÂ°¿Í²½¤äÂÐ±þÃÙ±ä¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬DX¿ä¿Ê¤òÁË¤àÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Äー¥ë¤ÇDX¤ËÀìÇ°¡¢Â¿ÁØËÉ¸æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Microsoft 365´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëºÇÅ¬²ò¤È¤·¤Æ¡¢CloudGate UNO¤ÈBarracuda ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×À½ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ÁØËÉ¸æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£CloudGate UNO¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥ーÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¶¯¸Ç¤ÊÇ§¾Ú¤È¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿Åý¹ç´ÉÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍøÍÑÃ¼Ëö¡¦¾ì½ê¡¦»þ´ÖÂÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤òËÉ»ß¤·¤Æ¡ÖÆþ¸ý¡×¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Barracuda¤Î¥¤¥ß¥åー¥¿¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢²þ¤¶¤óÉÔÇ½¤Ê·Á¤Ç¥Çー¥¿¤òÊÝ»ý¤·¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤«¤é¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤äMicrosoft 365¾å¤Î½ÅÍ×¾ðÊó¤ò¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤È¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ÏÀ½ÉÊ¾Ò²ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´ÀâÌÀ¤·¡¢¾ð¥·¥¹¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆþ¸ý¤«¤éºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤Þ¤Ç¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼é¤ë¼ÂÌ³Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- Microsoft 365¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç
- Â¿µ¡Ç½¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¬¡¢ÀßÄê¤ä±¿ÍÑ¤ÎÊ£»¨¤µ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô
- Ç§¾Ú¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼´¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ÊÂ¿ÁØËÉ¸æ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤´ë¶È
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥À
¥Ð¥é¥¯ー¥À¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥ê¥µー¥Á
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
