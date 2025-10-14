¡Ø¡ÚAWS¼ÒÅÐÃÅ¡ÛAWS½é¿´¼Ô¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡×¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
https://majisemi.com/e/c/gmo-cybersecurity-20251030/M1D
¢£AWS¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢DDoS¤Ê¤ÉWeb¥¢¥×¥ê¤òÁÀ¤¦¹¶·â¤¬µÞÁý
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤ÎIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤«¤é¡ÖAmazon Web Services¡ÊAWS¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤äÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤ÎWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢2024Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¸ø¶¦µ¡´Ø¤òÁÀ¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊDDoS¹¶·â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Web¥¢¥×¥ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®AI¤ä³°ÉôAPI¤Î³èÍÑ¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ë¹¶·â¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ç¤Ï»ö¶È¼Ô¡ÊAWS¡Ë¤¬¥¯¥é¥¦¥É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Î¥Çー¥¿¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ÉÍý¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÃ´¤¦¡ÖÀÕÇ¤¶¦Í¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤Ë¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤òÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¡¢¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖWAF¡ÊWeb Application Firewall¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËAWS¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖAWS WAF¡×¤Ï¡¢AWS¾å¤ÇÆ°¤¯Web¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢°°Õ¤¢¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤äÉÔÀµ¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀßÄê¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤³¤ÎÀßÄê¤ÇËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÃ´Åö¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ëー¥ë¤Î¿ï»þ¹¹¿·¤ä¥¢¥éー¥È±¿ÍÑ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤âÂ¿¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÈÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÊüÃÖ¡É¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀßÄê¤ä±¿ÍÑ¤¬Â°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÒÆâ¤Ë½½Ê¬¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸í¸¡ÃÎÂÐ±þ¤ä¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Î·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î´ðËÜ¤ò²òÀâ¡¢AWS WAF±¿ÍÑ¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¡ÖWAF¥¨¥¤¥É¡×¤È¤Ï¡©
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢AWS¼Ò¤¬DoS¹¶·â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¡¢AWS¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¹Í¤¨Êý¤äÂÐºö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëAWS WAF¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥ëー¥ëÀßÄê¡¢Æ³Æþ¸å¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿´Æ»ë¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ã¥È¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¤È¤¤¤Ã¤¿¹½ÃÛ¤È±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨¤¬¡¢WAF±¿ÍÑ¤Î¼«Æ°²½¤äÆÈ¼«¥ëー¥ë¤Ë¤è¤ëÊÝ¸î¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖWAF¥¨¥¤¥É¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÊWAF±¿ÍÑ¤ÎÊýË¡¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
AWS¾å¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î´ðËÜ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤ä¡¢¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ç¤ÎWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤È¤â¤ËÄó¶¡¨¡¨¡¡ÖWAF¥¨¥¤¥É¡×¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤â¤´°ÆÆâ
¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢AWS´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×·ï¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨¤Ç¤Ï¡¢WAF¥¨¥¤¥É¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤äSI¥Ñー¥È¥Êー¤âÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢AWS¥Ñー¥È¥Êー¤äAWS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Äó°Æ¡É¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤òÊä´°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î°Â¿´¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îº¹ÊÌ²½¤âÎ¾Î©¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿´ë¶È¤ÎÊý¤â¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
