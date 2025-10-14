¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡Ú¥¯¥é¥¦¥ÉÁªÄê¤ËÌÂ¤¦Êý¤Ø¡Û¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤ò°ìËÜ²½¡¢NTTÅìÆüËÜVMware¥¯¥é¥¦¥É¤Ç±ß³ê°Ü¹Ô¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/ntt-east-20251104/M1D
¢£°Ü¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ðÈ×¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Î¥Ù¥ó¥À¤¬°Û¤Ê¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¥¯¥é¥¦¥ÉÁªÄê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´ðÈ×¡×¡Ö¹½ÃÛ¡×¡Ö±¿ÍÑ¡×¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ðÈ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¼Ô¡¢¹½ÃÛ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Àー¡¢±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤òÊÌÅÓ³°Éô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥Õ¥§ー¥º¤òÊ¬¤±¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¤Î¶¦Í¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°Ü¹Ô¤ä±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¸úÎ¨¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥³¥¹¥È¤¬ÁýÂç¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢°Ü¹Ô»þ¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¸å¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£NTTÅìÆüËÜ¤Î°ì´Ó¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢VMware´Ä¶¤«¤é¤Î¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¸þ¤±¡¢´ðÈ×¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëNTTÅìÆüËÜ¤Î¡ÖVMware¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£NTTÅìÆüËÜ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤«¤éÊÄ°èÌÖ¡¢±¿ÍÑ»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢³Æ¥Õ¥§ー¥º´Ö¤Ç¤Î¥º¥ì¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°Ü¹Ô¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢LGWAN¤äSINETÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/ntt-east-20251104/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/ntt-east-20251104/M1D
¢£VMware´Ä¶¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¹Ç¯¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤ÇVMware´Ä¶¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ä¥Ù¥ó¥Àー°ÍÂ¸¥ê¥¹¥¯¤ÎÁýÂç¡¢¤µ¤é¤Ë½ÀÆð¤Ê³ÈÄ¥À¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Ë¡Îá½å¼é¤ä¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¥¯¥é¥¦¥É¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
