¡Ø¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ÉÍý¤Î¿·Ä¬Î®¡§²»À¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ëAI¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤Ç±þÅúÉÊ¼Á¤ò¶Ñ°ì¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿²»À¼¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤»¤º¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£½¾Íè¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ùー¥¹¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È¿·¤·¤¤¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤äFAQ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ÉÍý¤¬¡¢¶ÈÌ³¤ÎºÆ¸½À¡¦À¸»ºÀ¡¦ÉÊ¼Á¤ò¹â¤á¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾ðÊó¤Î¹¹¿·¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢Â°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Çー¥¿¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¸¡º÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Ï¤¢¤ë¤¬³è¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ä¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÄÌÏÃ¥í¥°¤äÂÐ±þÍúÎò¤¬ËÄÂç¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²»À¼¥Çー¥¿¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸²½¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þÉÊ¼Á¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¡¢¸¡º÷¤äºÆÍøÍÑ¤ÎÈó¸úÎ¨¤¬¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]