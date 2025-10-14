¡ÚÌµÎÁ¿ÇÃÇ¡ÛMS-Japan¤¬¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥ó¥«ー¿ÇÃÇ¡×¤ò³«»Ï¡£Å¾¿¦Á°¤Ë¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¤è¤êºÇÅ¬¤Êµá¿Í¾Ò²ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
³ô¼°²ñ¼ÒMS-Japan(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ CEO¡§ÍËÜÎ´¹À¡¿°Ê²¼MS-Japan ¾Ú·ô¥³ー¥É¡§6539)¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´ÉÍýÉôÌç¡¦»Î¶ÈÆÃ²½¤ÎÁí¹çÅ¾¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖMS Career¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤è¤ê¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥ó¥«ー¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥ó¥«ー¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¸«¤ë :
https://www.jmsc.co.jp/careeranchor/
¡Ú¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥ó¥«ー¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¡×¤Î³µÍ×¡Û
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤Î¥¨¥É¥¬ー¡¦¥·¥ã¥¤¥ó¶µ¼ø¤¬Äó¾§¤·¤¿ÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡Ê¥¢¥ó¥«ー¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢8¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤«¤éÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢MS-Japan¤¬³«»Ï¤·¤¿¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤Ç¤â¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÆþÎÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¦¿ÇÃÇ¥¤¥áー¥¸
Å¾¿¦»þ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
£±.¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥´ー¥ë¡Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë
£².»Å»ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡Ê¥¢¥ó¥«ー¡Ë
£³.¥´ー¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¶Ú¡Ê¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡Ë
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡Ö»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡Ê¥¢¥ó¥«ー¡Ë¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤Æ¤ª»Ç¤¤¤¹¤ë¡ÖÃ©¤êÃå¤¤¿¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÍýÁÛÁü¡Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¡×¤ÎÆâÍÆ¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤êÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤ª¤Ò¤È¤ê¤ª¤Ò¤È¤ê¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Êµá¿Í¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¾¿¦¤ò¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¡¢ËÜ¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª¤Ö¤Ù¤Æ»¤äÆ¯¤Êý¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼´¡É¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿ÇÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥ó¥«ー¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¸«¤ë :
https://www.jmsc.co.jp/careeranchor/
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒMS-Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÁÏ¶È¤è¤ê35Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¡¢·ÐÍý¡¦¿Í»ö¡¦Ë¡Ì³¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö´ÉÍýÉôÌç¡×¤È¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¡¦ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤Î¡Ö»Î¶È¡×¤ËÆÃ²½¤·¡¢¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¡×¤È¡Ö¾ðÊó¡×¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¸Ä¿Í¡¢´ë¶È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÊý¡¹¤¬Åö¼Ò¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤ÇŽ¤º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¡Ö¿´¤Î¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/MSJapan7373
Áí¹çÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡ÖMS Career¡×
https://www.jmsc.co.jp/career/
´ÉÍýÉôÌç¿¦¼ï¤È»Î¶È¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè35Ç¯°Ê¾å¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è°·¤¤µá¿Í¿ô¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂçµé19,000·ï¤Îµá¿Í¿ô¤ò¸Ø¤ëÁí¹çÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¡¢¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖMS Agent¡×¤È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMS Jobs¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢Áª¤ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖMS Agent¡×
https://www.jmsc.co.jp/
´ÉÍýÉôÌç¡¦»Î¶È¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬Å¾¿¦³èÆ°Á´ÈÌ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´»Ö¸þ¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¾ÜºÙ¤ËÇÄ°®¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¡¢¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿µá¿Í¾ðÊó¤Î¤´Äó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMS Jobs¡×
¶È³¦ºÇÂçµé¤Î·ÇºÜµá¿Í¤ËÄ¾ÀÜ±þÊç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥«¥¦¥Èµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¾¿¦¤â²ÄÇ½¤Ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëµá¿Í¥¹¥«¥¦¥È¤¬ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¡ÖManegy¡×
https://www.manegy.com/
´ÉÍýÉôÌç¡¦»Î¶È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖManegy¡Ê¥Þ¥Í¥¸ー¡Ë¡×¤Î±¿±Ä¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëMS-Japan¤Ï¡¢Å¾¿¦¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤´ÉÍýÉôÌç¡¦»Î¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤ª¤Ò¤È¤ê¤ª¤Ò¤È¤ê¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
