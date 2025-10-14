Ãæ³ØÀ¸¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¿·¤·¤¤¹»²Î¡É¤Ç³«¹»¡ª
»ÔÆâ½é¤È¤Ê¤ëÅý¹ç¹»¡¦À¾ÉðÃæ³Ø¹»¤Î³«¹»¼°¤Î¤´°ÆÆâ¤Ç¤¹¡£³«¹»¼°¤Ï¡Ö¼°Åµ¡×¤È¡Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î2Éô¹½À®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸åÈ¾¤Î¡Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡È¿·¤·¤¤¹»²Î¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬´ë²è¡¦±é½Ð¡¦±¿±Ä¤òÃ´Åö¤·¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²Î¤ò¹¤²¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¿·¤·¤¤¹»²Î¡É¤Ï¡¢Æþ´Ö»Ô½Ð¿È¤Î¿ù»³¾¡É§»á¡ÊÇµÌÚºä46¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤òµÏ¿¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¤ÇÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þºî¶Ê¾Þ¡£Íò¡¢AKB48¡¢ÃæÅçÈþ²ÅÅù¤Ë100¶Ê°Ê¾å¤Î³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú²È¡Ë¤Ëºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³×¿·Åª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿ù»³¾¡É§»á¤âÅÐÃÅÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤¤¤Ø¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÁÛÄê¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ì´¤äÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤ë½ÐÈ¯ÅÀ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï0¾Ï¤Ç¤¢¤ë³«¹»¼°¡£¤³¤ÎÄ©Àï¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ëÆþ´Ö»ÔÀ©»Ü¹Ô60¼þµÇ°»ö¶È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¡¢»Ô³°¡¦Á´¹ñ¤Ø¤È¶¦´¶¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢µ»ö·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¸æ°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³«¹»¼°³µÍ×
¥¤¥áー¥¸
¡¦Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë13»þ30Ê¬～15»þ20Ê¬
¡¦¾ì½ê¡§Æþ´Ö»ÔÎ©À¾ÉðÃæ³Ø¹»¡¡ÂÎ°é´Û¡ÊÆþ´Ö»ÔÂç»úÌîÅÄ1741¡Ë
¡¦¼õÉÕ¡§À¾ÉðÃæ³Ø¹»¡¡2³¬¿¦°÷¸¼´Ø
¡¦¹½À®¡§Âè1Éô¡¡¼°Åµ¡Ê13»þ30Ê¬～14»þ15Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Âè2Éô¡¡¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¢¨¡Ê14»þ30Ê¬～15»þ20Ê¬¡Ë
¢¨ ¿áÁÕ³Ú±éÁÕ¡¢¥·¥çー¥È¥àー¥Óー¾å±Ç¡¢¹»²ÎÈäÏª¡¢¥²¥¹¥ÈÅÐÃÅÅù¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»Åý¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æþ´Ö»Ô¸ø¶¦»ÜÀß¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È·×²è¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯～ÎáÏÂ30Ç¯¤Þ¤Ç¤Î30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æþ´Ö»ÔÎ©¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤òÅý¹ç¤·¡¢9ÃÏ¶è¤Ë¾®¡¦Ãæ³Ø¹»1¹»¤º¤Ä¤ÎÇÛÃÖ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÉðÃæ³Ø¹»¤Ï¡¢30Ç¯´Ö¤Î·×²è¤ÎÃæ¤ÎÅý¹ç¹»Âè£±¹æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ7Ç¯4·î¤«¤éµì¡¦À¾ÉðÃæ³Ø¹»¤Èµì¡¦ÌîÅÄÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¶¦¤Ë³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»À¸³è¤ÏÈó¾ï¤Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï³§Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¹»²Î¡ÖÎÐ(¤ê¤ç¤¯)¿é(¤¹¤¤)¤ÎÃæ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¡ÇØ·Ê
¡¦¾¯»Ò²½¡¦¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢³Ø¹»¤ÎÅ¬Àµµ¬ÌÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¶µ°é¤Î¼Á¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»ÔÆâ½é¤ÎÅý¹ç¹»¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤³¤ì¤«¤é¤Î¶µ°é¤Ï¼«Ê¬¤Ç¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÎÏ¤¬É¬Í×¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ô¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¤Î¤¬Æþ´Ö»Ô½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ë¤Þ¤Î¤³¤É¤â¤ØÂ£¤ë²Î¡Ø¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¡©¡Ù¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤â¼ê³Ý¤±¤¿ºî»ìºî¶Ê²È¡¦¿ù»³¾¡É§»á¤Ç¤¹¡£
¡¦À¸ÅÌ¤ÎÀ¼¤ò²»³Ú¤Ç·Á¤Ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¾Íè¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤âÄÌÍÑ¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢À¾ÉðÃæ¹»²Î¤ÎÀ©ºî¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¡¹»²Î¤ÎÆÃÄ§
¡¦½¾Íè¤Î¹»²Î¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥Ý¥Ã¥×¤Ê²»³Ú¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤ÏÅý¹çÁ°¤ÎÎ¾¹»¤Î¹»²Î¤ÎÀûÎ§¤¬ÀÅ¤«¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿ù»³¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ºÅý¹çÁ°¤ÎÀ¾ÉðÃæ³Ø¹»¤ÈÌîÅÄÃæ³Ø¹»¤ÎµìÀ¸ÅÌ²ñ¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÏÃ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤¬ÆÀ°Õ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¡ÖÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¡È¤½¤ìÌµÍý¤À¤è¡É¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¹»É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤Î¹»²Î¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¡º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¦¿·¤·¤¤¹»²Î¤ò¿§¡¹¤Ê¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À¸ÅÌ¼çÂÎ¤Î¼èÁÈ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢À¾ÉðÃæ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¾¹»¤äÁ´¹ñ¤Ë¤â¹¤¬¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤ËÆþ´Ö»Ô¤Ï60¼þÇ¯¡Ê´ÔÎñ¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤ÏÆþ´Ö»ÔÀ©»Ü¹Ô60¼þµÇ°»ö¶È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ´Ö»Ô¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ´Ö»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ú¶¹»³Ãã¤Î¶¿¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡ÛÆþ´Ö»Ô¤¬ÉÁ¤¯¡ÖWell-being City¡×¤ÎÌ¤Íè¿Þ～ÅÁÅý¤ÎÃãÊ¸²½¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿´Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¿·¥â¥Ç¥ë～
¡¡¼óÅÔ·÷¤«¤éÅÅ¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¡£»ÔÆâ¤Ë¤ÏÎÐË¤«¤ÊÃãÈª¤¬¹¤¬¤ê¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤È¤È¤â¤ËÉ÷·Ê¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤·Ê¿§¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ´Ö»Ô¤Ï¡¢¾¦¶ÈÅªÃã»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇËÌ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶¹»³Ãã¤ÎÈ¯Å¸¤È¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ëÃãÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢Æþ´Ö»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê´Ñ
¡¡´ØÅìÊ¿Ìî¤Î¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÃãÇÀ²È¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹»³Ãã¤¬ÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ·³´ðÃÏÀ×ÃÏ¤òºÆÀ°È÷¤·¤¿¡Ö¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ä¡¢Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯Æþ´Ö¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÅÁÅý¤È¸½ÂåÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¤Þ¤Á¤ÎÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍÀ¤³¤½¤¬¡¢Æþ´Ö»Ô¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
🏆 SDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¡ÖWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡×
¡¡2022Ç¯¡¢Æþ´Ö»Ô¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤è¤ê¡ÖSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢»Ô¤Ï¡Ö·ò¹¯¤È¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¶¦ÁÏÅÔ»Ô¡ØWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡Ù¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ë¶¹»³Ãã¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢Á´¹ñ½é¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¶¹»³ÃãÂç¹¥¤¾òÎã¡×¤ò»Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¡¦»ö¶È¼Ô¡¦¹ÔÀ¯¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
💡 Ì¤Íè¤Î¡Ö¸¶É÷·Ê¡×¤òÉÁ¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö¿´Ë¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¸¶É÷·Ê¡Ù¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ÅÁ¾µ¤¹¤ë¡£¡×
¡¡¤³¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Æþ´Ö»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢ÃÏ°è¸ÇÍ¤ÎÉ÷·Ê¡¦Ê¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢»ÔÌ±¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¤è¤êÎÉ¤¤ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=pW2egzDwMXc ]
📊 ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¾¦¶ÈÅªÃã»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇËÌ¡¢400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¶¹»³Ãã¤Î»ºÃÏ
- SDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡Ê2022Ç¯ÁªÄê¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê
- ¶¹»³ÃãÊ¸²½¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦ÅÔ»Ô·¿¾¦¶È¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÅÔ»Ô·Ê´Ñ
- »ÔÌ±¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡ÖWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó
- Á´¹ñ½é¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¶¹»³ÃãÂç¹¥¤¾òÎã¡×¤Ë¤è¤ëÃãÊ¸²½¿¶¶½¤È·Ñ¾µ
