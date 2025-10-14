¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸¾ðÊó¡Û¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¥Ç¥¤¥º 2025¡Ö¥Îー¥³ー¥ÉAI¥é¥ó¥É ¡×¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ー¤¬½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á¾ÎÉ½Ó²ð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë～28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëCybozu Days 2025¡Ö¥Îー¥³ー¥ÉAI¥é¥ó¥É¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¸½¾ì¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥Îー¥³ー¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUnifinity¡×¤È¡¢
¶ÈÌ³²þÁ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ökintone¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¡Ö¸½¾ìDX¡×¤ÎºÇ¿·»öÎã¤ä¥Ç¥â¥¢¥×¥ê¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹Íè¾ì¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤È»°¿§¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ë¤ÏUnifinity¥Ç¥â¥¢¥×¥ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Unifinity¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ
¡ÖUnifinity¡×¤Ï¡¢kintone¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸½¾ì¶ÈÌ³¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ò¥Îー¥³ー¥É¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ËÄÌ¿®´Ä¶¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥Ðー¥³ー¥É¡¿QR¥³ー¥ÉÆÉ¤ß¼è¤ê¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿UI/UX¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢
¡¦¸½¾ìÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤ä¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ë±þ¤¸¤¿¥¢¥×¥ê²½¤Î¤´Äó°Æ
¡¦¼ÂºÝ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¦Unifinity¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º»öÎã¤Î¾Ò²ð
¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¤È¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Unifinity¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¹â°µÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤¬DAY1¹Ö±é¤ËÅÐÃÅ
UnifinityÆ³Æþ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë ÆüËÜ¹â°µÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤¬DAY1¡Ê10/27¡Ë¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¡Öº£¤¹¤°»Ï¤á¤ë¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯¸½¾ì³×Ì¿¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢kintone¤ÈÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡È»æ¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È´¶³Ð¡É¤Î±¿ÍÑ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿»öÎã¡¢Æ³Æþ»þ¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤È¹îÉþ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¼ÒÆâ¿»Æ©¤Î¹©É×¤Ê¤É¸½¾ìÌÜÀþ¤ÎÀ®¸ù¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.unifinity.co.jp/case-study/nkeco/
ÆüËÜ¹â°µÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤ÎUnifinityÆ³Æþ»öÎãµ»ö¤Ç¤¹¡£
¢£Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ
¥Öー¥¹¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡õ»°¿§¥Üー¥ë¥Ú¥ó
£². Unifinity¥Ç¥â¥¢¥×¥ê¡Ê¤´´õË¾¼Ô¤Ë¸Â¤êÇÛÉÛ¡Ë
¢¨¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¥â¥¢¥×¥ê¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¥Ç¥¤¥º2025 ¥Îー¥³ー¥ÉAI¥é¥ó¥É¡×½ÐÅ¸³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/21642/table/40_1_47cf880afd5203f283a23ab06c668e4a.jpg?v=202510140856 ]
¢£¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¥Ç¥¤¥º2025¡Ö¥Îー¥³ー¥ÉAI¥é¥ó¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Cybozu Days 2025¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥Îー¥³ー¥ÉAI¥é¥ó¥É¡×¤Ç¡¢140¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬½¸·ë¤¹¤ëÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢kintone ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤ëÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¤äºÇ¿·¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¥È¥ì¥ó¥É¤ò¡ÈÂÎ¸³¡É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Unifinity¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Unifinity¤Ï¡¢kintone¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ò¥Îー¥³ー¥É¤Ç´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
Unifinity Wizard¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆþÎÏ¹àÌÜ¤ä¼ê½ç¤òÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÉÔÍ×¤Ç¸½¾ìÍÑ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç´°À®¤·¤Þ¤¹¡£kintoneÏ¢·Èµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤È¤·¤Ækintone¤¬¼«Æ°Åª¤ËÉ³¤Å¤±¤é¤ì¡¢Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Unifinity¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢iOS¡¢Android¡¢Windows¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÀìÍÑ¤Î¼Â¹Ô¥¢¥×¥ê¾å¤ÇÆ°ºî¤·¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó´Ä¶¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ²¼¤ä¹©¾ìÆâ¤Ê¤ÉÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤¤Å¤é¤¤¸½¾ì¤Ç¤âºî¶È¤¬ÂÚ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://lp.unifinity.co.jp/
3Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëUnifinity¤´¾Ò²ð»ñÎÁ¡§https://lp.unifinity.co.jp/document
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ー
ÂåÉ½¼Ô¡§Á¾ÎÉ ½Ó²ð¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶ÈÌ³ÍÑ¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUnifinity¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-16-5 Âç²¼¥Ó¥ë8F
URL¡§https://www.unifinity.co.jp/