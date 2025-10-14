¥¤¥ª¥ì¡¢UPBOND¤È¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂíÌî Í¡¸ã¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥ª¥ì¡Ë¡Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¼ç¸¢·¿¥í¥°¥¤¥ó¡¿Ç§¾Ú´ðÈ×¡ÖLogin3.0¡×¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Õ¥í¥°³èÍÑ·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖLogin3.0 with AI Agent¡×Åù¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒUPBOND¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿å²¬ ½Ù¡¢°Ê²¼¡ÖUPBOND¡×¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¥¤¥ª¥ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î14Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢°Å¹æ»ñ»º¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡Ê¼«¼Ò¤Ë¤è¤ë¼èÆÀ¡¦ÊÝÍ¤Ë¤è¤ëºâÌ³´ðÈ×¶¯²½¤È·ÐºÑµ¬ÌÏ³ÈÂç¡Ë¤È°Å¹æ»ñ»º¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê»Ô¾ì¤«¤é°ìÄê¶âÍø¤ò¤â¤Ã¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ç¤ÎºâÌ³¶¯²½¡Ë¤Î£²¤Ä¤ÎÀïÎ¬Åª»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¤è¤ë»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑ¼ý±×¤Î³ÍÆÀ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ê°Å¹æ»ñ»º¤Î¥Þ¥¹¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥æー¥¶ーÀÜÅÀ¤È¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·ë¤Ö¡¢¼¡À¤Âå¤Î¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNeo Crypto Bank¹½ÁÛ¡×¤Î¶ñ¸½²½¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ï¡¢UPBOND¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò´Þ¤à½êÂ°¥á¥ó¥Ðー¤¬Åö¼Ò¤Î»ö¶È³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë»²²è¤¹¤ë·Á¤Î»²²è·¿¡Ê¥Áー¥à¥¤¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¡¦DID¡¿Ç§¾Ú¡¦ID´ðÈ×¤ÈAI³èÍÑ¤ä¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Åö¼Ò¤Î°Å¹æ»ñ»º¥µー¥Ó¥¹¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯µ¡Ç½¤Èµ»½ÑÁÈÀ®ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¡ÖNeo Crypto Bank¹½ÁÛ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹Åù¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ Î¾¼Ò¤Îµ»½ÑÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¼ç¸¢·¿¤ÎÇ§¾Ú´ðÈ×¤È¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë·èºÑ¡¦»ñ»º´ÉÍý¤òÅý¹ç¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤Web3¶âÍ»¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÆâÍÆ
¥¤¥ª¥ì¤ÈUPBOND¤Ï¡¢ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ç°Ê²¼¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¨¶È¤ò¿ä¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£UPBOND¤Ï¡¢Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¶¨¶È¤äÂç¼ê´ë¶È¤Ø¤ÎWeb3³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¶¨¶È¤Ç¤Ï¡¢UPBOND¤¬Í¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ª¤è¤ÓÊ¬»¶IDµ»½Ñ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢µ»½ÑÌÜÀþ¤«¤é¤Î»ö¶È³«È¯¡¦¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Ï¡¢Web3»þÂå¤Î¶âÍ»UX¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁõ¡¦¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë»ö¶È³«È¯ÂÎÀ©¤Ø¤Î»²²è
¡¡UPBONDÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¿å²¬½Ù»á¡Ê°Ê²¼¿å²¬»á¡Ë¤ÏÅö¼Ò¤Î»ö¶È³«È¯ÂÎÀ©¤Ë¥Æ¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Îµ»½ÑÊý¿Ë¡¦Àß·×¥ì¥Ó¥åーÅù¤Ë´ØÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¿å²¬»á¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー·ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤ÎCTO¡ÊºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ë·óÅê»ñ²È¤ä¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿·Ð¸³¤È¼ÂÀÓÅù¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Î»²²è·¿¡Ê¥Áー¥à¥¤¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ë»ö¶È³«È¯ÂÎÀ©¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖNeo Crypto Bank¹½ÁÛ¡×¤Î¶ñ¸½²½¤Î²ÃÂ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë°Å¹æ»ñ»º¥µー¥Ó¥¹¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Ë·¸¤ë³«È¯¥ê¥½ー¥¹¶¯²½
¡¡UPBOND½êÂ°¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Åö¼Ò³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°Å¹æ»ñ»º¥µー¥Ó¥¹¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î½é´üÀß·×ºöÄê¤äÀß·×¥ì¥Ó¥åーÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁõ»Ù±ç¤Î¶¨¶È¡¦¿ä¿Ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¥×¥í¥À¥¯¥ÈÏ¢·È¤Î¸¡Æ¤ÎÎ°è
¡¡UPBOND¤ÏWeb3·¿SNS¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¡¢»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤äAIÂ¿¸À¸ì¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢°û¿©Å¹¡¦¥ì¥¸¥ãーÅù¤ÎÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤Ê¤É¡¢Î¹Á°¤«¤éÎ¹¸å¤Þ¤Ç¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï´û¤ËÊ£¿ô¤ÎÂç¼êÉ´²ßÅ¹¡¢Âç¼ê¾®Çä¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤Ê¤É¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤È´ë¶È¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ª¥ì¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¶âÍ»¹½ÁÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢UPBOND¤ÎÊ¬»¶ID¡ÊDID¡Ë¡¦¥¦¥©¥ì¥Ã¥Èµ»½Ñ¤òÃæ³Ë¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤È¤·¤ÆÏ¢·È¤·¡¢¶âÍ»¡¦Ç§¾Ú¡¦ID¤ÎÀÜÂ³¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ´üÅª¤Ë¤ÏUPBOND¤¬Äó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ª¥ì¤Î°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ¾¼Ò¤Ç¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£UPBONDÂåÉ½¼èÄùÌò ¿å²¬ ½Ù»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È¥Áー¥à¤Ë»²²è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇWeb3¡¦NFT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥ÈÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Çー¥¿¼ç¸¢¤ä²ÁÃÍ¤Îºß¤êÊý¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢À©ÅÙÌÌ¤ä¥æー¥¶ー¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ»½ÑÅª³×¿·¤È¼Ò²ñÅª¿®Íê¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¤Î¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Å¤¯¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ì
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©103-0003¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶²£»³Ä®6-16 RONDOÆüËÜ¶¶¥Ó¥ë4F
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂíÌî Í¡¸ã
Àß Î©¡§2001Ç¯4·î25Æü
»ñ ËÜ ¶â¡§9²¯1533Ëü±ß ¢¨2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ
½¾ ¶È °÷ ¿ô¡§100Ì¾ ¢¨2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ
¾å ¾ì »Ô ¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2334¡Ë
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§
¡¦PC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¡Ê¡Ö¤é¤¯¤é¤¯Ï¢ÍíÌÖ¡Ü(¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡Ë
¡¦¥¢¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¾¦ÉÊ¡Öpinpoint¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦±¿ÍÑ·¿µá¿Í¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHR Ads Platform¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È
¡¦¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¦Web3 »ö¶È¡ÊNFT ÈÎÇäÂåÍý¡¢¥®¥ë¥É±¿±Ä¡Ë
¡¦Î¹¹Ô¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖµÙÆü¤¤¤ÌÉô¡×¡ÖµÙÆü¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°Éô¡×¤Î±¿±Ä
¡¦Î¹¹Ô»ö¶È
¡¦AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È
¡¦°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È
