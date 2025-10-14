¥¤¥ª¥ì¡¢FINX JCrypto¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤Î¸¡Æ¤¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂíÌî Í¡¸ã¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥ª¥ì¡Ë¡Ë¤Ï¡¢¹á¹ÁµòÅÀ¤ÎAvenir Group¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëFINX JCrypto³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÄ ³¤Æ¡¢°Ê²¼¡ÖFINX JCrypto¡×¡Ë¤ÈÀïÎ¬Åª»ö¶ÈÄó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¡¢°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨¶È¤ò¸¡Æ¤³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ðËÜ¹ç°Õ·ÀÌóÄù·ë¤Î·Ð°Þ
¥¤¥ª¥ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î14Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢°Å¹æ»ñ»º¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡Ê¼«¼Ò¤Ë¤è¤ë¼èÆÀ¡¦ÊÝÍ¤Ë¤è¤ëºâÌ³´ðÈ×¶¯²½¤È·ÐºÑµ¬ÌÏ³ÈÂç¡Ë¤È°Å¹æ»ñ»º¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê»Ô¾ì¤«¤é°ìÄê¶âÍø¤ò¤â¤Ã¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ç¤ÎºâÌ³¶¯²½¡Ë¤Î£²¤Ä¤ÎÀïÎ¬Åª»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¤è¤ë»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑ¼ý±×¤Î³ÍÆÀ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ê°Å¹æ»ñ»º¤Î¥Þ¥¹¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥æー¥¶ーÀÜÅÀ¤È¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·ë¤Ö¡¢¼¡À¤Âå¤Î¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNeo Crypto Bank¹½ÁÛ¡×¤Î¶ñ¸½²½¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ´ðËÜ¹ç°Õ¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ì¤¬Ãæ´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¡×¤Ë¸þ¤±¡¢°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¤ÎÅÐÏ¿¤òÍ¤¹¤ë FINX JCrypto¡Ê´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹ Âè00012¹æ¡Ë ¤È¡¢ÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤Î¸¡Æ¤ÏÈÁÈ¤ß¤òÄê¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡FINX JCrypto¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë Avenir Group ¤Ï¡¢³ô¼°¡¦ºÄ·ô¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýÅª¶âÍ»»ñ»º¤È°Å¹æ»ñ»º¤ÎÁÐÊý¤òÊÝÍ¤·¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óETF¤ÎÊÝÍµ¬ÌÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥¸¥¢Í¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¹á¹ÁµòÅÀ¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Avenir Group»±²¼¤Î Avenir Tech Ltd ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ÊSEC¡Ë¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿2025Ç¯Q2¡Ê´ð½àÆü¡§2025Ç¯6·î30Æü¡Ë¤ÎForm 13F¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BlackRock¤ÎiShares Bitcoin Trust¡ÊIBIT¡Ë¤ò16,558,663³ôÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ý¤ò³«¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥°¥ëー¥×¤Î¸øÉ½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óETFÊÝÍ¼Ô¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FINX JCrypto¤Ï2024Ç¯10·î30Æü¤ËAvenir Fortune Limited¤Ë¤è¤ëÁ´³ô¼°¼èÆÀ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Avenir Group¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ³Ë»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ª¥ì¤Ï¡¢FINX JCrypto¤ÎÃÎ¸«¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î¼èÆÀ¡¦ÊÝÍ¡¦³èÍÑ¤ò´Þ¤à¥È¥ì¥¸¥ã¥êー±¿ÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤ÈÄ´Ã£¼êÃÊ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢¤µ¤é¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ÎÁªÂò»è³È½¼¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ´ðËÜ¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯¸¡Æ¤³µÍ×
ËÜ´ðËÜ¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åö¼Ò¤ÈFINX JCrypto¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼è°ú¡¦µ»½Ñ¡¦»ö¶ÈÌÌ¤Ç¤Î¶¨¶È²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¼çÍ×¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¼è°ú¾ò·ï¤ÎÀ°È÷¡§¼ê¿ôÎÁ¡¢Î®Æ°À¡¢Å¹Æ¬¼è°ú¡ÊOTC¡ËÏÈ¤Ê¤É¡¢°ìÄêµ¬ÌÏ¤Î¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ò·ïÀß·×¡£
- ¶¦Æ±»ö¶È¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¡§¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¡¢¥«¥¹¥È¥Ç¥£¡¢¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤Î¶¦Æ±³«È¯¸¡Æ¤¡£
- ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦ÂÎÀ©¶¯²½¡§Áê¸ß½Ð»ñ¤ä¿Íºà¸òÎ®¡¢µ»½ÑÏ¢·È¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¤ò´Þ¤àÊñ³çÅª¤ÊÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡£
- ¥Ö¥é¥ó¥É¡¦»Ô¾ìÅ¸³«¡§¶¦Æ±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä³¤³°Å¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Î¿¼²½¡£
Î¾¼Ò¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¶âÍ»¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ì
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©103-0003¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶²£»³Ä®6-16 RONDOÆüËÜ¶¶¥Ó¥ë4F
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂíÌî Í¡¸ã
Àß Î©¡§2001Ç¯4·î25Æü
»ñ ËÜ ¶â¡§9²¯1533Ëü±ß ¢¨2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ
½¾ ¶È °÷ ¿ô¡§100Ì¾ ¢¨2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ
¾å ¾ì »Ô ¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2334¡Ë
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§
¡¦PC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¡Ê¡Ö¤é¤¯¤é¤¯Ï¢ÍíÌÖ¡Ü(¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡Ë
¡¦¥¢¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¾¦ÉÊ¡Öpinpoint¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦±¿ÍÑ·¿µá¿Í¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHR Ads Platform¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È
¡¦¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¦Web3 »ö¶È¡ÊNFT ÈÎÇäÂåÍý¡¢¥®¥ë¥É±¿±Ä¡Ë
¡¦Î¹¹Ô¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖµÙÆü¤¤¤ÌÉô¡×¡ÖµÙÆü¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°Éô¡×¤Î±¿±Ä
¡¦Î¹¹Ô»ö¶È
¡¦AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È
¡¦°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È
¡Ú³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯¡Û
¢£µá¿Í¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó±¿ÍÑ
https://aggregate.eole.co.jp/
¢£HR¥¢¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
https://hr-ads.jp
¢£Âç³ØÀ¸¹¹ð¥Ê¥Ó
https://daigaku-koukoku.com/
¢£¤é¤¯¤é¤¯Ï¢ÍíÌÖ¥Þ¥Þ¡¦¼çÉØ¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
https://shufu.eole.co.jp/
¢£¥·¥Ë¥¢¹¹ð¥Ê¥Ó
https://senior-koukoku.eole.co.jp/
¢£µÙÆü¤¤¤ÌÉô
https://kyuzitsu-inubu.com/
¢£¥Ý¥±¥«¥ë
https://www.poke.co.jp/