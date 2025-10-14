¥¤¥ª¥ì¡¢°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆZUU¤È¶¨¶È¤ò³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂíÌî Í¡¸ã¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2334¡¢°Ê²¼¥¤¥ª¥ì¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒZUU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÚÅÄ ÏÂÀ®¡¢°Ê²¼ZUU¡Ë¤È2025Ç¯4·î14Æü¤ËÄù·ë¤·¤¿»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÄó·È·ÀÌó¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ë¤â¤È¤Å¤¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¥¤¥ª¥ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î14Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢°Å¹æ»ñ»º¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡Ê¼«¼Ò¤Ë¤è¤ë¼èÆÀ¡¦ÊÝÍ¤Ë¤è¤ëºâÌ³´ðÈ×¶¯²½¤È·ÐºÑµ¬ÌÏ³ÈÂç¡Ë¤È°Å¹æ»ñ»º¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê»Ô¾ì¤«¤é°ìÄê¶âÍø¤ò¤â¤Ã¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ç¤ÎºâÌ³¶¯²½¡Ë¤Î£²¤Ä¤ÎÀïÎ¬Åª»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¤è¤ë»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑ¼ý±×¤Î³ÍÆÀ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡°ìÊý¡¢ZUU¤Ï¡Öµ¡²ñ³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶ÈµÚ¤Ó¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë·¸¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¥¤¥ª¥ì¤ÈZUU¤ÏËÜÄó·È·ÀÌó¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢Î¾¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Á´ó¤ê°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»ÎÎ°è¤Ç¤Î¶¨¶È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ª¥ì¤¬Äó¶¡¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ZUU¤¬Í¤¹¤ë¶âÍ»ÎÎ°è¤ÎÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Áê¸ß¤ÎÀ®Ä¹¤Ë»ñ¤¹¤ëÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¡¢ËÜÄó·È¤Î¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥ª¥ìÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂíÌî Í¡¸ã ¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤ò°ìÃÊ¤È²ÃÂ®¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ª¥ì¤ÏÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢°Å¹æ»ñ»º¤òÊÝÍ¤«¤é³èÍÑ¤Ø¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNeo Crypt Bank¹½ÁÛ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ZUU¼Ò¤Î¶¯¸Ç¤ÊÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤Ø°ÂÁ´¤«¤Ä³Î¼Â¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡È°ÂÁ´À¡¦Æ©ÌÀÀ¡¦³ÈÄ¥À¡É¤ò¼´¤Ë¡¢°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¼çÆ³¤·¡¢·òÁ´¤Ê»Ô¾ì·ÁÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ZUUÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÉÚÅÄ ÏÂÀ® ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥¤¥ª¥ì¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖNeo Crypt Bank¹½ÁÛ¡×¤Ë»¿Æ±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï´ë¶ÈºâÌ³¤Î¤¢¤êÊý¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÁªÂò»è¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Å¹æ»ñ»º¤ò¼è¤ê´¬¤¯»Ô¾ì´Ä¶¤ÏµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤¿¡È¶âÍ»¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¼Ò¤ÎÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¶âÍ»¶µ°é¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ZUU¤¬·Ç¤²¤ë¡Èµ¡²ñ³Êº¹¤Î²ò¾Ã¡É¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¶âÍ»¼êÃÊ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¹¤²¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒZUU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒZUU
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1ÃúÌÜ3ÈÖ1¹æËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ïー46³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÉÚÅÄ ÏÂÀ®
ÀßÎ©¡§2013Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
¡¦¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¦·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¦»ñ»º±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¦M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー»ö¶È
URL¡§https://zuu.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ì
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©103-0003¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶²£»³Ä®6-16 RONDOÆüËÜ¶¶¥Ó¥ë4F
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂíÌî Í¡¸ã
Àß Î©¡§2001Ç¯4·î25Æü
»ñ ËÜ ¶â¡§9²¯1533Ëü±ß ¢¨2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ
½¾ ¶È °÷ ¿ô¡§100Ì¾ ¢¨2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ
¾å ¾ì »Ô ¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2334¡Ë
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§
¡¦PC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¡Ê¡Ö¤é¤¯¤é¤¯Ï¢ÍíÌÖ¡Ü(¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡Ë
¡¦¥¢¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¾¦ÉÊ¡Öpinpoint¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦±¿ÍÑ·¿µá¿Í¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHR Ads Platform¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È
¡¦¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¦Web3 »ö¶È¡ÊNFT ÈÎÇäÂåÍý¡¢¥®¥ë¥É±¿±Ä¡Ë
¡¦Î¹¹Ô¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖµÙÆü¤¤¤ÌÉô¡×¡ÖµÙÆü¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°Éô¡×¤Î±¿±Ä
¡¦Î¹¹Ô»ö¶È
¡¦AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È
¡¦°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È
¡Ú³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯¡Û
¢£µá¿Í¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó±¿ÍÑ
https://aggregate.eole.co.jp/
¢£HR¥¢¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
https://hr-ads.jp
¢£Âç³ØÀ¸¹¹ð¥Ê¥Ó
https://daigaku-koukoku.com/
¢£¤é¤¯¤é¤¯Ï¢ÍíÌÖ¥Þ¥Þ¡¦¼çÉØ¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
https://shufu.eole.co.jp/
¢£¥·¥Ë¥¢¹¹ð¥Ê¥Ó
https://senior-koukoku.eole.co.jp/
¢£µÙÆü¤¤¤ÌÉô
https://kyuzitsu-inubu.com/
¢£¥Ý¥±¥«¥ë
https://www.poke.co.jp/