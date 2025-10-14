¡ÚÂè2ÃÆ¡Û¸¸¤Î¡ÖÍ¾»Ô20Ç¯¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡ª ¥¦¥¤¥¹¥ー¤¯¤¸¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ß¤¯¤¸¡×¥¿¥Á¥Ð¥Ê£Å¼òÈÎ¤¬466¸ý¸ÂÄêÈÎÇä
ÅÁÀâÅª¤ÊÌÃÊÁ¤È¤Î¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤ò
¶áÇ¯¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¿Íµ¤¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¡¢ÆÃ¤ËÄ¹´ü½ÏÀ®¤Î¸ÂÄêÉÊ¤Ê¤É¤ÏÆþ¼ê¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Á¥Ð¥Ê£Å¼òÈÎ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿°¦¹¥²È¤Î´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¡¢±¿»î¤·´¶³Ð¤Ç´õ¾¯¤ÊÌÃÊÁ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤¯¤¸¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤Î´ë²è¤ËÂ³¤¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥¦¥¤¥¹¥ー¤ß¤¯¤¸ 466¸ý¸ÂÄê¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê´õ¾¯¤ÇÅÁÀâÅª¤ÊÌÃÊÁ¤ò¸·Áª¤·¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¹¥¤¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¶ÂçµÈ¤«¤éÂçµÈ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡¢¤â¤Ï¤ä»Ô¾ì¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤Ê¤¤¶Ë¤á¤Æ´õ¾¯¤ÊÄ¹´ü½ÏÀ®¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè2ÃÆ¡Û¡Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥¦¥¤¥¹¥ー¤ß¤¯¤¸ 466¸ý¸ÂÄê¡Û
Ä¶ÂçµÈ¡§Í¾»Ô20Ç¯
¡Ê1ËÜ¡Ë
ÂçÂçµÈ¡§ÃÝÄá21Ç¯¥Ô¥å¥¢¥â¥ë¥È
¡Ê1ËÜ¡Ë
ÂçµÈ¡§ÃÝÄá12Ç¯¥Ô¥å¥¢¥â¥ë¥È
¡Ê1ËÜ¡Ë
¡ã¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾ÜºÙ¡ÊÁ´466¸ý¡Ë¡ä
Ä¶ÂçµÈ¡§Í¾»Ô20Ç¯ ¡Ê1ËÜ¡Ë
È÷¹Í¡§¸½ºß½ªÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³ê¤é¤«¤Ç½Å¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¡Ö¸¸¤Î¥Ü¥È¥ë¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÂçµÈ¡§ÃÝÄá21Ç¯¥Ô¥å¥¢¥â¥ë¥È ¡Ê1ËÜ¡Ë
È÷¹Í¡§¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥ー¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¹´ü½ÏÀ®¤ÎÌÃÊÁ¡£¤³¤Á¤é¤â¸½ºß½ªÇä¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê¹á¤ê¤È½ÏÀ®´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£
ÂçµÈ¡§ÃÝÄá12Ç¯¥Ô¥å¥¢¥â¥ë¥È ¡Ê1ËÜ¡Ë
È÷¹Í¡§¸½ºß½ªÇä¤ÎÃÝÄá¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò»ý¤Ä¡£
ÃæµÈ¡§»³ºê10Ç¯ ¡Ê2ËÜ¡Ë
´îµÈ¡§¶Á17Ç¯ ¡Ê2ËÜ¡Ë
±ïµÈ¡§¶Á JAPANESE HARMONY ¡Ê2ËÜ¡Ë
Ê¡µÈ¡§ÄÅ´Ó2024¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¡Ê3ËÜ¡Ë
¹¬µÈ¡§¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¿·Éð ¡Ê20ËÜ¡Ë
ÊõµÈ¡§Í¾»Ô ¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥ÈNV ¡Ê20ËÜ¡Ë
±ÉµÈ¡§µÜ¾ë¶® ¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È ¡Ê20ËÜ¡Ë
µÈ¡§¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¦¥¤¥¹¥ーÌðÉô ¡Ê394ËÜ¡Ë
¹ç·×¸ý¿ô¡§466¸ý
ÈÎÇä³µÍ×¡§¸ÂÄê466¸ý¡¢¿×Â®¤«¤ÄÃúÇ«¤ÊÇÛÁ÷ÂÎÀ©
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ÚÂè2ÃÆ¡Û¡Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥¦¥¤¥¹¥ー¤ß¤¯¤¸ 466¸ý¸ÂÄê¡Û
²Á³Ê¡§7,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¡Ë
ÈÎÇä¸ý¿ô¡§466¸ý¸ÂÄê
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯9·î25Æü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§
¡¦¥¿¥Á¥Ð¥Ê£Å¼òÈÎ¡¡AmazonÅ¹ https://amzn.asia/d/fejjk9J
¡¦¥¿¥Á¥Ð¥Ê£Å¼òÈÎ¡¡³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¡https://x.gd/6rui4
¡¦µÜºê¤É¤²¤ó¤«¤»¤ó¤È¤¤´Û¡¡³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¡https://x.gd/ziMAj¡¡
¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡§
¡¦Ä¶ÂçµÈ～ÂçµÈ¤Ï¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤ÊÄ¹´ü½ÏÀ®¥¦¥¤¥¹¥ー¡£
¡¦Á´¤Æ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ï¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤¿¼«¼ÒÁÒ¸Ë¤Ë¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ëºß¸Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥¸¥ó¥°
µÜºê»öÌ³½ê¡§¢©880-0001 µÜºê¸©µÜºê»ÔµÌÄÌÀ¾£³ÃúÌÜ1-26 Ä¹Ã«Àî¥Ó¥ë2F
TEL¡§0985-77-9039
MAIL¡§uprisingood@gmail.com
ÂåÉ½¼Ô :ÂåÉ½¼èÄùÌò Æ«»³ÏÂºÈ
¢¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä¡ähttps://uprisingood.com/