Âè9²ó¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ ºÇ½ª¸õÊä4ºîÉÊ·èÄê¡ª
Âè9²ó¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾ÞºÇ½ª¸õÊä¤È¤Ê¤ë¥Î¥ß¥Íー¥È4ºîÉÊ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×¤È¤Ï»Ë¾å½é¡ª¡¡¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¡Öºî²è¡×¤ÎÊ¬¶ÈÂÎÀ©¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¾Þ
¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×¤Ï2017Ç¯¡¢¡Ø¥´¥ë¥´13¡ÙÏ¢ºÜ³«»Ï50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò·à²èÊ¸²½ºâÃÄ¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡ÊµÓËÜ¡Ë¤Èºî²è¤ÎÊ¬¶È¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤ËÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¤¬Ä¹Ç¯¡¢Âç¿Í¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜ³Ê¥¹¥Èー¥êー¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡¢Ê¬¶È¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯À©ºî¥·¥¹¥Æ¥à¤ËºÆ¤Ó¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡¦ºî²è²È¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÊÔ½¸Éô¡Ë¤Î»°¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ÏÀµ¾Þ¤È¤·¤Æ¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥´¥ë¥´13Áü¡×¤ò¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡¦ºî²è²È¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉû¾Þ¤È¤·¤Æ¾Þ¶â³Æ50Ëü±ß¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¡¡¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡×¤Ø¤Î»×¤¤¡ä
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=5Tqi5eQB5EU ]
Âè9²ó¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ ºÇ½ª¸õÊä4ºîÉÊ¤¬·èÄê¡ª
°ì¼¡Áª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡¢Âè9²ó¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾ÞºÇ½ª¸õÊä¤È¤Ê¤ë¥Î¥ß¥Íー¥È4ºîÉÊ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ ¡ÊºîÉÊÌ¾50 ²»½ç¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ø±¢ËàÍå¤Ý¤ó¤Ý¤³¡Ù
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¸¶ºî¡§ °ËÆ£¿ÒÌé
ºî²è¡§ È¬·î·°
¥ê¥¤¥É¼Ò¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯Íð·ÇºÜ
¡Ø¥¬¥¹ÅôÌîÎÉ¸¤ÃµÄåÃÄ¡Ù
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¸¶ºî¡§ ÀÄºêÍ¸ã
ºî²è¡§ ¾¾¸¶Íø¸÷
½¸±Ñ¼Ò¡¡½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×·ÇºÜ
¡ØÉã¤ò¾Æ¤¯¡Ù
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¸¶ºî¡§ µÜÉô´î¸÷
ºî²è¡§ »³ËÜ¤ª¤µ¤à
¾®³Ø´Û¡¡¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÇºÜ
¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î·Ú²»Éô¡Ù
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¸¶ºî¡§ ¥¯¥ï¥Ï¥ê
ºî²è¡§ ½ÐÆâ¥Æ¥Ä¥ª
½¸±Ñ¼Ò¡¡¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü·ÇºÜ
·ë²Ì¤ÏºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¡×»ïÌÌ¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÁª¹Í°Ñ°÷¤Ï½©ËÜ¼£»á¡¢¾®»³¤æ¤¦»á¡¢º´Æ£Í¥»á¡¢Ä¹ºê¾°»Ö»á¡Ê50²»½ç¡Ë¤Î·×4Ì¾¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
¢£Âè£¹²ó¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡¡³µÍ×
¡ãÁª¹ÍÂÐ¾Ý¡ä
¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡ÊµÓËÜ²È¡Ë¤Èºî²è²È¤ÎÊ¬¶È¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯9·î1Æü～2025Ç¯8·î31Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¡£¤Þ¤¿Æ±´ü´Ö¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£
¡ãÁª¹ÍÊýË¡¡ä
¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò·à²èÊ¸²½ºâÃÄÆâ¤Ë¤Æ°ì¼¡Áª¹Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëºÇ½ªÁª¹Í¤Ë¤Æ¼õ¾Þºî1ºî¤ò·èÄê¡£
¡ãÁª¹Í°Ñ°÷¡ä¢¨°Ñ°÷Ì¾50²»½ç¡¦·É¾ÎÎ¬
½©ËÜ¼£¡¢¾®»³¤æ¤¦¡¢º´Æ£Í¥¡¢Ä¹ºê¾°»Ö
¡ã¾ÞÉÊ¡ä
É½¾´ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢³ºÅöºîÉÊ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡¦ºî²è²È¡¦Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÊÔ½¸Éô¡Ë¤Î3¼Ô¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀµ¾Þ¡Û¥´¥ë¥´13Áü¥È¥í¥Õ¥£ー¡Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡¦ºî²è²È¡¦Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡ÚÉû¾Þ¡Û50Ëü±ß¡Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡¦ºî²è²È¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£2017Ç¯ÅÙ¡¡Âè1²ó¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡¡¼õ¾Þºî
¡Ø¥¢¥Ö¥é¥«¥À¥Ö¥é～ÎÄ´ñÈÈºáÆÃÁÜ¼¼～¡Ù
¡ã½ñ»ï¾ðÊó¡ä
¸¶ºî¡§¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥¦ー
ºî²è¡§Ë§ºê¤»¤¤¤à
¾®³Ø´Û¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁý´©¡×·ÇºÜ
¡¡¡ãºîÉÊ¾Ò²ð¡ä
ÈÈ¿Í¤«¤éÈÈ¿Í¤Ø¡¢¥ê¥ìー·Á¼°¤ÇÂ³¤¯Ï¢Â³ÎÄ´ñ»¦¿Í¡£¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÁÏ¤é¤ì¤¿¡É¤È¤µ¤ì¤ë»¦¿Í¼Ô¤¿¤Á¤ò¡¢¼ã¤ÁÜºº°ì¡¡²Ý·º»ö¡¦¾â´¬¤È¡¢°úÂà¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÌ¾·º»ö¡¦Ìý¾®Ï©¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÄÉ¤¦ËÜ³Ê¡ÈÇ¾¡É¥µ¥¤¥³¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ª
¢£2018Ç¯ÅÙ¡¡Âè2²ó¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡¡¼õ¾Þºî
¡Ø¥¤¥µ¥Ã¥¯¡Ù
¡ã½ñ»ï¾ðÊó¡ä
¸¶ºî¡§¿¿´¢¿®Æó
Ì¡²è¡§DOUBLE-S
¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö·î´©¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¡×·ÇºÜ
¡ãºîÉÊ¾Ò²ð¡ä
2¤Ä¤ÎÀªÎÏ¤ËÊÌ¤ì¡¢¸å¤Ë30Ç¯ÀïÁè¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿17À¤µª¤Î¿ÀÀ»¥íー¥ÞÄë¹ñ¡£¤½¤³¤ËÍÃÊ¼¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥µ¥Ã¥¯¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÃË¡ªÈà¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
¢£2019Ç¯ÅÙ¡¡Âè3²ó¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡¡¼õ¾Þºî
¡Ø¥ì¥¤¥ê¡Ù
¡ã½ñ»ï¾ðÊó¡ä
¸¶ºî¡§´äÌÀ¶Ñ
Ì¡²è¡§¼¼°æÂç»ñ
½©ÅÄ½ñÅ¹¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×·ÇºÜ
¡ãºîÉÊ¾Ò²ð¡ä
É´À«¤ÎÌ¼¤Ê¤¬¤éÀï¹ñÉð¾¡¦ÉðÅÄ¿®¾¡¤Î±ÆÉð¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¾¯½÷¡¦¥ì¥¤¥ê¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯Àï¹ñ»þÂå·à¡£
¢£2020Ç¯ÅÙ¡¡Âè4²ó¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡ãÆÃÊÌ¾Þ¡ä
2020Ç¯ÅÙ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î¾ðÀª²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ì©¤Ë¤Ê¤ë´Ä¶¤òÈò¤±¤Ä¤ÄÊ¬¶È¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊ¸²½·Ñ¾µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Ê¬¶È¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÊý¼°¤Ç¤Î¥Þ¥ó¥¬À©ºî¤ËÄ¹¤é¤¯¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¼Ô¤ËÆÃÊÌ¾Þ¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉðÏÀÂº
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
ËÜÌ¾¡¢²¬Â¼Á±¹Ô¡£1947Ç¯Ä¹Ìî¸©º´µ×»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£15ºÍ¤ÇÆþÂâ¤·¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÆ±´üÀ¸¡¢Ì¡²è²ÈËÜµÜ¤Ò¤í»Ö¤È¤Î±ï¤Ç¸¶ºî¤ÎÆ»¤Ø¡£1972Ç¯¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¡Ø¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡Ù¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¸¶ºîÃ´Åö¡£»ËÂ¼æÆ¤Î¥Ú¥ó¥Íー¥à¤Ç¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡ÙÃ´ÅöÅù¡£
¢£2021Ç¯ÅÙ¡¡Âè5²ó¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡¡¼õ¾Þºî
¡ØShrink ～Àº¿À²Ê°å¥è¥ï¥¤～¡Ù
¡ã½ñ»ï¾ðÊó¡ä
¸¶ºî¡§¼·³¤¿Î
Ì¡²è¡§·î»Ò
½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥ó¥×¡×·ÇºÜ
¡ãºîÉÊ¾Ò²ð¡ä
±£¤ìÀº¿ÀÉÂÂç¹ñ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¡¢Àº¿À²Ê°å¡¦¼å°æ¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¡È¿´¡É¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢¿Í¡¹¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£2022Ç¯ÅÙ¡¡Âè6²ó¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡¡¼õ¾Þºî
¡Ø¥±ー¥¤ÎÀÚ¤ì¤Ê¤¤Èó¹Ô¾¯Ç¯¤¿¤Á¡Ù
¡ã½ñ»ï¾ðÊó¡ä
¸¶ºî¡§µÜ¸ý¹¬¼£
Ì¡²è¡§ÎëÌÚ¥Þ¥µ¥«¥º
¿·Ä¬¼Ò¡Ö¤¯¤é¤²¥Ð¥ó¥Á¡×·ÇºÜ
¡ãºîÉÊ¾Ò²ð¡ä
¾¯Ç¯±¡¤ÇÀº¿À°åÎÅ¶ÈÌ³¤ò¶Ð¤á¤ëÏ»Çþ¹îÉ§¡£ÃÎÅªÇ½ÎÏ¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æºá¤òÈÈ¤·¤¿¡¢¡È¥±ー¥¤ò»°ÅùÊ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÉÈà¤é¤ËÏ»Çþ¤Ï´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Î¿·½ñ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¡²èºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£
¢£2023Ç¯ÅÙ¡¡Âè7²ó¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡¡¼õ¾Þºî
¡ØABURA¡Ù
¡ã½ñ»ï¾ðÊó¡ä
¸¶ºî¡§NUMBER 8
ºî²è¡§ìÂ¶å»°¸ýÂ¤
¾®³Ø´Û ¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó·ÇºÜ
¡ãºîÉÊ¾Ò²ð¡ä
»þÂå¤ÏËëËö¤ÎµþÅÔ¡¢¿·ÁªÁÈ¤«¤éÊ¬ÇÉ¤·¤¿¼Ô¤¿¤Á¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¡ÈÌý¾®Ï©»ö·ï¡É¤òÉÁ¤¯¡£ÁÔÀä¤Ê·õ·à¤ÈÃç´Ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à¡£
¢£2024Ç¯ÅÙ¡¡Âè8²ó¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾Þ¡¡¼õ¾Þºî
¡ØÊ¿ÏÂ¤Î¹ñ¤ÎÅçºê¤Ø¡Ù
¡ã½ñ»ï¾ðÊó¡ä
¸¶ºî¡§ ßÀÅÄ¹ìÅ·
ºî²è¡§ À¥²¼ÌÔ
¹ÖÃÌ¼Ò ¥âー¥Ë¥ó¥°·ÇºÜ
¡ãºîÉÊ¾Ò²ð¡ä
ÍÄ¾¯´ü¤Ë¹ñºÝ¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¡¢ÀïÆ®¹©ºî°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡¦Åçºê¿µ¸ã¡£30Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«--¡£
Æü¾ï¤ÈÀï¾ì¤Î¶¹´Ö¤ÇÀ¸¤¤ëÃË¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óëý¡ª
ーーーーー
¡Ú¼çºÅ¡Û°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò·à²èÊ¸²½ºâÃÄ¡¡¡¡¡¡
¡Ú¸å±ç¡Û¾®³Ø´Û
¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¾ÞWEB¥µ¥¤¥È https://www.saito-pro.co.jp/saitotakaoaward