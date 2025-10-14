¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡§À©ÅÙ¤Î³µÍ×¡¦¸¡Æ¤¾õ¶·¤È´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë3¥¹¥Æ¥Ã¥×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥×ー¥ë¥Ö¥ëー¥É¥Ã¥È¥°¥êー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¬ÎÓ¸øÊ¿¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î25Æü¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖµÁÌ³²½ÌÜÁ°¡ªÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¡ÊGX-ETS¡Ë¤ÎÁ´ËÆ¤È´ë¶È¤¬¤¹¤Ù¤½àÈ÷¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂÐ±þ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
2026Ç¯¤«¤éµÁÌ³²½¡¢´ë¶È¤ÎÂÐ±þ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤â
2026Ç¯ÅÙ¤è¤êµÁÌ³²½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¡ÊGX-ETS¡Ë¡×¤Ï¡¢¶È¼ï¤òÌä¤ï¤ºCO2¤ÎÄ¾ÀÜÇÓ½ÐÎÌ¤¬Ç¯´Ö10Ëü¥È¥ó°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡Öº£¤«¤é²¿¤ò½àÈ÷¤¹¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÇÓ½Ð¼çÂÎ¤´¤È¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤Î¾å¸Â¡Ê¥¥ã¥Ã¥×¡Ë¤òÀßÄê¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇÓ½Ð¼çÂÎ´Ö¤ÇÇÓ½Ð¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÇÓ½ÐÏÈ¤ò¼è°ú¡Ê¥È¥ìー¥É¡Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÇÓ½Ðºï¸º¤ò·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡ÖGX¿ä¿Ê¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎµÁÌ³²½¤òÁ°¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ü¹Ô·×²èºöÄê¤äÇÓ½ÐÏÈÊÝÍ¤¬µÁÌ³¤Ë
2025Ç¯10·î¸½ºß¡¢EU¤äÊÆ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤ÇÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¤¬±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎµÁÌ³²½¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤ÎÂçÏÈ¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿²þÀµGX¿ä¿ÊË¡¤Ë¤è¤êÄê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏCO2¤ÎÄ¾ÀÜÇÓ½ÐÎÌ¤¬10Ëü¥È¥ó°Ê¾å¤Î»ö¶È¼Ô¤Ç¡¢¡Ö°Ü¹Ô·×²è¤ÎºöÄê¡×¤ä¡ÖÇÓ½ÐÏÈ¤ÎÊÝÍ¡×¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢
¡¦³Æ´ë¶È¤Ø¤ÎÇÓ½ÐÏÈ¤Î³äÅöÎÌ
¡¦Å¬ÍÑ¤¹¤ëÊÝ¾Ú¿å½à
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»ÈÍÑ¤Î¾å¸Â³ä¹ç
¤Ê¤É¤Ï¡¢¸½ºß¤â·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤ÆµÄÏÀÃæ¤Ç¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡ÖÁá´üºï¸º¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¤Ø¤ÎÇÓ½ÐÏÈÄÉ²Ã°Æ¡×¤ä¡Ö´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤¿ÊÝ¾Ú¿å½à¤ÎÅ¬ÍÑ°Æ¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ©ÅÙÀß·×¤Î¾ÜºÙ¤ÏµÄÏÀÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎµÁÌ³²½¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Ï¡¢¼«¼ÒÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÇÄ°®¡¢ºï¸º·×²èºöÄê¤Ê¤É¡¢À©ÅÙÂÐ±þ¤Ë¸þ¤±¤¿Áá´ü½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤È¼ÁÌä²óÅú½¸¤òÄó¶¡
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤«¤éºÇ¿·¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¡¢´ë¶È¤¬¼è¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÂÐ¾Ý¼Ô¤äÇÓ½ÐÏÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÃÎ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡ÖScope2¤¬Êó¹ðÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡×¤Ê¤É¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢À©ÅÙ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú½¸¤ÈÅöÆü¤ÎÅê±Æ»ñÎÁ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µ¥Ü¥¿¥ó¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
