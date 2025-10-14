Share Clapping¡Ú ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¾¦ÉÊ ¡Û¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½¤ï¤±¥¸¥ã¥à¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë °ú²Û»Ò¡ÖHappy Share Jam! ¡Ê¥Ï¥Ã¥Ôー¥·¥§¥¢¥¸¥ã¥à¡Ë¡×
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ç¥åー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Share Clapping¡Ê¥·¥§¥¢¥¯¥é¥Ã¥Ô¥ó¥° / ½êºßÃÏ¡§¹Åç»ÔÃæ¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀµÌÚ Çî¿Í¡Ë¤Ï¡¢¹Åç¸©»°¼¡»Ô¤Î´Ñ¸÷ÇÀ±à¡ÖÊ¿ÅÄ´Ñ¸÷ÇÀ±à¡×¤ÈÄó·È¤·¡¢¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ°ú²Û»Ò¡ÖHappy Share Jam¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖHappy Share Jam¡×¤Ï¡¢·ëº§¼°¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡¦µ²±¤ò¥²¥¹¥È¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¡É ¤Õ¤¿¤ê¤«¤é¤Î¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½¤ï¤± ¡É ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¸¥ã¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö°ú½ÐÊª¡×¤Ï»×¤¤½Ð¤ò ¡É°ú¤½Ð¤¹Êª¡É ¤È¹Í¤¨¡¢·ëº§¼°¸å¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Âð¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ëÅÙ¤Ë¡¢¹¬¤»¤ÎÍ¾±¤¤ò¤Õ¤¿¤ê¤«¤é¥²¥¹¥È¤ØÂ£¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÌÊª¤¬»ý¤Ä¡Ö ²ÌÊª¸ÀÍÕ ¡×¤¤¤Á¤´¡§¹¬Ê¡¤Ê²ÈÄí ¤ê¤ó¤´¡§±Êµ×¤Î¹¬¤» Åí¡§Å·²¼ÌµÅ¨ À¾ÍÎ¤Ê¤·¡§ÏÂ¤ä¤«¤Ê°¦¾ð ¤ò¥é¥Ù¥ë¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢Îä Â¢¸Ë¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¾Ð´é¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¡Ö ·ëº§¼°¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥ïー¤ò¾¦ÉÊ¤Ë¤â½É¤é¤»¤¿¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¹Åç¤Ç30Ç¯¡Ö·ëº§¼°¡×¤ò¶Ë¤áÂ³¤±¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
¥·¥§¥¢¥¯¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢2025 Ç¯¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¤È¤·¤Æ 30 Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î·ëº§¼°¤Î¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ë¤Æ¡¢Áí¹çÂè 1 °Ì¤ò£´Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥ë¥á¥ë¥·¥§¸µ±§ÉÊ¡×¡¢¥¹¥¿¥Ã
¥ÕÉôÌçÂè 1 °Ì¤ò 3 Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥¶¥µ¥¦¥¹¥Ïー¥Ðー¥ê¥¾ー¥È¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§Æî¶è¸µ±§ÉÊ¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Î·ëº§¼°¤Ï¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È²½¤µ¤ì¡¢·ëº§¼°¤Î²ÁÃÍ¤¬Çö¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡Ö¤Ê¤·º§¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÉÕ¿ï¤·¡¢°ú½ÐÊª¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡Ö¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¡×¤Ê¤É´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ£¤êÊª¤«¤é¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²ÝÂê´¶¤«¤é¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿²ÌÊª¤òÂ£¤ë
¡Ö¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢·ëº§¼°¤Î¹¬¤»¤ÊÍ¾±¤¤òÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ëÂ£¤êÊª¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ì½ï¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç¸©»°¼¡»Ô¤Î´Ñ¸÷ÇÀ±à¡ÖÊ¿ÅÄ´Ñ¸÷ÇÀ±à¡×¡£¼«Á³Ë¤«¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¡¢²ÌÊª¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÈÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÇÀ±à¤Ç¤¹¡£²ÌÊª¤ò°¦¤¹¤ëÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î ¡È¹¬¤»¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ëÁÛ¤¤¤Î¹þ¤á¤é¤ì¤¿Â£¤êÊª¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡É ¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤¿¥¸¥ã¥à¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥§¥¢¥¯¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤°ú²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
Happy Share Jam ¾¦ÉÊ³µÍ×
1¥»¥Ã¥È 1,188±ß¡Ê ¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë ¢¨£²¸Ä¥»¥ì¥¯¥È
Ê¿ÅÄ´Ñ¸÷ÇÀ±à¤È¤Ï
¹Åç¸©»°¼¡»Ô¤Ë¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ Ìó 150 ÉÊ¼ï¤â¤Î²ÌÊª¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹ñÆâÍ¿ô¤Î´Ñ¸÷ÇÀ±à¡£¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÌó£³¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏÆâ¤ËÂç¾®13¤Î²Ì¼ù±à¤¬¹¤¬¤ë¡£Ç¯´ÖÌó16 Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò¸Ø¤ê¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¡Ö¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡×¡Ö¤Ö¤É¤¦¡×¡ÖÍü¡×¡Ö¤ê¤ó¤´¡×¤Ê¤É¡¢½Ü¤Î²ÌÊª¤ò¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¡£µ¨Àá¤Î²ÌÊª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥Ã¥Á¥ªー¥Ö¥ó¤ä¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¼êºî¤êÂÎ¸³¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò Share Clapping ¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò Share Clapping¡Ê¥·¥§¥¢¥¯¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¤Ï ¹Åç¤Ç·ëº§¼°¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ30 Ç¯¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ç¥åー¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ö¥é¥¤¥À¥ëÁí¸¦¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Êー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤·ëº§¼°¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×GOOD WEDDING AWARD 2025 ¤Ç¤Ï¹Åç¸©¤ÇÍ£°ì£¸Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È50 ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥ó¥Êー¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÌó 4,000 ÁÈ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤é¤·¤µ¤¬°î¤ì¤ë·ëº§¼°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë»Ä¤¹ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤Ë·è¤Þ¤ê¤´¤È¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ì½ê¤âÆâÍÆ¤â¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç·ëº§¼°¤Î»ý¤Ä¿¿¤Î²ÁÃÍ¤ò°ì½ï¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤··ëº§¼°¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¶È³¦¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ 1948 Ç¯¤Ë¡ÖÈ¢º¬¾®Í°±à¡×¡¢1952 Ç¯¤Ë¡ÖÄØ»³Áñ¡Ê¸½¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ë¡×¤ò³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1955 Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢2025 Ç¯11·î 7 Æü¤ËÀßÎ© 70 ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¿Íºà¤äÊ¸²½ºâ¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È»ñ»º¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤È²¹¤«¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¡¦»ö¶ÈÅ¸³«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¿ÍÀ¸¡Ë¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½á¤¤¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
