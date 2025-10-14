¿·²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒRKTsunagu¡×¤òÀßÎ©¡¢³°¹ñ¿Íºà³èÌö¡¦Äó¶¡ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Î¤¿¤áMOUÄù·ë¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¼Â»Ü
RPO¡ÊºÎÍÑ¶ÈÌ³Âå¹Ô¡Ë¡¦ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÆÅÄ¸÷¹¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿Íºà³èÌö¡¦Äó¶¡ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥±¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Bui Quang Huy¡¢°Ê²¼¡Ö¥ê¥Ã¥±¥¤¡×¡Ë¤ÈEvo Ventures³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Íî¹ç ½ÓÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖEvo Ventures¡×¡Ë3¼Ò¤Ç¹çÆ±½Ð»ñ¤·¡¢³°¹ñ¿Íºà»Ù±ç¤òÃ´¤¦¿·²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒRKTsunagu¡Ê¥ê¥Ã¥±¥¤¥Ä¥Ê¥°¡Ë¡×¤ò2025Ç¯10·î9Æü¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¶È¤ò²ÃÂ®Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯10·î10Æü¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à ¥Ï¥Î¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Rikkeisoft¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ñºÝ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIKKEI GLOBAL SUMMIT 2025¡×¤Ë¤ÆÄ´°õ¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯8·î5Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¹çÊÛ²ñ¼ÒÀßÎ©¹ç°Õ¤ÎÄ´°õ¼°¤ÎÄÌ¤ê¡¢º£¸å¤Ï¸õÊä¼Ô¤ÎÊç½¸¡¦¶µ°é¡¦Á÷½Ð»Ù±ç¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¼õÆþ´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿±Ä¶È³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÎMOUÄù·ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢3¼Ò¤Î¶¨Æ¯ÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒRKTsunagu¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥Ã¥±¥¤¡¢Evo Ventures¡¢¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×3¼Ò¤Ç¹çÆ±½Ð»ñ¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤«¤éÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦Á÷¤ê½Ð¤·¡¦¼õ¤±Æþ¤ì¡¦ÄêÃå»Ù±ç¤ò¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒRKTsunagu¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ñËÜ¶â¡§2,000Ëü±ß
½éÇ¯ÅÙÌÜÉ¸¡§700Ì¾Ä¶¤Î¿ÍºàÁ÷½Ð¡¦¼õÆþ
ÃæÄ¹´üÌÜÉ¸¡§Ç¯´Ö3,000Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¿Íºà¾Ò²ðÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
½Ð»ñ´ë¶È¤ÈÌò³ä
¢¨2025Ç¯8·î5Æü¥ê¥êー¥¹¡Ö³°¹ñ¿Íºà¤Î°éÀ®¡¦Äó¶¡¡¦ÄêÃå¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¶¦Æ±½Ð»ñ²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒRKTsunagu¡×¤òÀßÎ©¡×Ê¸¾ÏÆâºÆ·Ç
- ¥ê¥Ã¥±¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥±¥¤
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3-1-21 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïーS 10F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Bui Quang Huy
ÀßÎ©¡§2016Ç¯3·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IT¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È¡¢AI¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯¡¢¥Çー¥¿²òÀÏ¡¢¥íー¥³ー¥É¤Ê¤É¤ÎIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ª¤è¤ÓDX»Ù±ç¡¢IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç»ö¶È¡¢Ï«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯»ö¶È
URL¡§https://rikkeisoft.com/ja/
- Evo Ventures¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§Evo Ventures³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èËÏÅÄ1-9-6
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Íî¹ç ½ÓÇ·
ÀßÎ©¡§2023Ç¯10·î2Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·Ð±Ä/»ö¶È²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
URL¡§https://www.evoventures.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§6551¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-3-5 ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¶äºÂ7ÃúÌÜ¥Ó¥ë7¡¦8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÊÆÅÄ ¸÷¹¨
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÎÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡ÊºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°Åù¡Ë¡¢Ï«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯»ö¶È¡¢ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶ÈÅù¤ò¹Ô¤¦¥°¥ëー¥×¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬ºöÄêµÚ¤Ó·Ð±Ä´ÉÍýÊÂ¤Ó¤Ë¤½¤ì¤é¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë¶ÈÌ³
URL¡§https://tghd.co.jp/
ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö2030Ç¯Ï«Æ¯¼ûµëGAP²ò¾Ã¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ßRPO(ºÎÍÑÂå¹Ô)¡ß¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò´ð¼´»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£