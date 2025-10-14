ËõÃã¡¦ÆüËÜÃãÀìÌç¥«¥Õ¥§¡ÖROKUSAI -¼¯¼Æ-¡×ÆüËÜ°ä»º¡ÖÊ¡°æ¡¦¾¡»³ÀÐ¤¬¤¿¤ê¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¿·¥¹¥¤ー¥Ä¡ÖÂÝÀÐ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¤òÈ¯Çä³«»Ï
Ê¡°æ¸©¾¡»³»Ô¡¦Ê¿Àô»ûÇò»³¿À¼Ò¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËõÃã¡¦ÆüËÜÃãÀìÌç ¥«¥Õ¥§¡ÖROKUSAI -¼¯¼Æ-¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ°ä»º¡ÖÊ¡°æ¡¦¾¡»³ÀÐ¤¬¤¿¤ê¡× (https://nihonisan-ishigatari.jp/¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÊ¿Àô»ûÇò»³¿À¼Ò¤Ø¤ÈÂ³¤¯ÂÝ¤à¤·¤¿ÀÐ¾ö¼Â¤ÎÉ÷·Ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¡ÖÂÝÀÐ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡× ¤òÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ°ä»º¡ÖÀÐ¤¬¤¿¤ê¡×¤¬Êª¸ì¤ëÍªµ×¤Î»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢Ê¡°æ¸©»º¤Î¸·ÁªÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÌ£³Ð¤È»ë³Ð¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤È¼«Á³Èþ¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Ç¤¹¡£¸Å¤Î»²ÇÒ¼Ô¤¿¤Á¤¬Êâ¤¤¤¿ÀÐ¾ö¤Î¼Á´¶¡¢ÂÝ¤à¤·¤¿É½¾ð¤ò¸½ÂåÅª¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ÇÈþ¤·¤µ¤È¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿Àô»û¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤ÇÃæÀ¤¤Ë¤¯¤ë¤ß¤¬¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤¯¤ë¤ß¤ÏÊÌÅº¤¨¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§¡§
ÀÐ¾ö¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿»°ÁØ¹½Â¤
¤³¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Ï¡¢Ê¿Àô»û¤ÎÀÐ¾ö¤¬»ý¤ÄÆÈÆÃ¤ÎÉ½¾ð¤òºÙÉô¤Þ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î»°ÁØ¹½Â¤¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±.É½ÁØ¡§ ROKUSAI¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿"ËõÃã¤ÇÂÝ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¸¶ÅÀ¤ò³è¤«¤·¡¢ËõÃã¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿»Å¾å¤²¤¬¡¢Ê¿Àô»û¤ÎÀÐ¾ö¤òÊ¤¤¦ÂÝ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ ¤¹¡£
£².ÃæÁØ¡§ ¹õ¸ÕËã¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¯¥êー¥à¤¬¡¢ÀÐ¾ö¤ÎÈÃÌÏÍÍ¤È¼Á ´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÕËã¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥³¥¯¤¬¿¼¤¯¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬ ¤é¤âÏÂ¤Î¼ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÈÁÏÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¯¥êー¥à¤ÎÃæ¤ËÏ»¾òÂçÇþ¡ÊÊ¡°æ¸©»º¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¤òÆþ¤ì¡¢¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.²¼ÁØ¡§ Ê¡°æ¸©»ºÉÙÄÅ¶â»þ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥È¥Ý¥Æ¥È¤¬ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÐ¾ö¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÃÏ¤Î²¹¤«¤ß¤ÈÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ÜºÙ
Å¹Ì¾¡¡ ¡§ROKUSAI -¼¯¼Æ
±Ä¶ÈÆü»þ¡¡¡§Ëè½µÌÚ～ÆüÍËÆü 10:00～17:00 (L.O. 16:30)¡¡¢¨12～3·î¤ÏÀã¤Î¤¿¤áµÙ¶È´ü´Ö
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡§Ê¡°æ¸©¾¡»³»ÔÊ¿Àô»ûÄ®Ê¿Àô»û56－32
SNS ¡§@rokusaicafe
¢£ÆüËÜ°ä»º¡ÖÊ¡°æ¡¦¾¡»³ÀÐ¤¬¤¿¤ê¡×
±ÛÁ°¡¦Ê¡°æ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀ¤´ü¤ËÃÏÊý¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçÎÌ¤ÎÀÐ¤òÍÑ¤¤¤Æ·×²èÅª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤¬º£¤âÆÈÆÃ¤Î¶õ´Ö¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÀ¤´ü¤Î¾ë²¼Ä®¤Ç¤Ï¡¢É÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÈþ¤·¤¤ÀÄ¿§¤ÎÀÐ¤¬Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¹ÊÂ¤ß¤Î¿§¹ç¤¤¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢¼«Á³¤ÎÎÏ¤¬ÂçÃÏ¤ò³¬ÃÊ¾õ¤Ë¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿³¹¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤ÏÀÐ¤ÎÊÉ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÀÐ¤¬»ä¤¿¤Á¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë±ÛÁ°¡¦Ê¡°æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÈÀÐ¤È¤Î¶¦À¸¤ÎÎò»Ë¤ä¶þ»Ø¤ÎÀÐ¤Å¤¯¤êÊ¸²½¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÏ¤Ç¤¹¡£