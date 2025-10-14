¡Ú²÷µó¡Û¥¢¥À¥×¥È¥é¥Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈTVÈÖÁÈ½Ð±é¡õ¥Ù¥¹¥È¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥ïー¥É2025¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ
¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¥³ー¥Òー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤«¤ÄºÇÂçµé¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¥³ー¥Òー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥À¥×¥È¥é¥Æ¡×¡ÊAdaptoLatte ltd / ÂåÉ½ °¤ÉôæÆ²»¡¢¥½¥Õ¥£ー¡¦¥ìー¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈTVÈÖÁÈ¡ØÅìµþ½÷¿À¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¬ー¥ë¥º¥Ï¥Ã¥Ôー¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥ïー¥É2025¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÈÖÁÈ½Ð±é¤Î¾ÜºÙ
¡ØÅìµþ½÷¿À¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¬ー¥ë¥º¥Ï¥Ã¥Ôー¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¿Íµ¤¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¥¢¥À¥×¥È¥é¥Æ¤¬¡Ö¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¥³ー¥Òー¡¦¥é¥Æ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§
¡¡Âè°ì²ó¡¡9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë25:00～¡Ê¥Æ¥ì¶Ì¡Ë
¡¡ÂèÆó²ó¡¡10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë25:30～¡Ê¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡Ë
½Ð±é¼Ô¡§¤¢¤Ó¤ëÍ¥ / ¥Ô¥«»Ò / ÌðÂô¿´ / À¾»³çý´õ / ¤æ¤¤Ý¤è
¢§½Ð±é¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð
¤¢¤Ó¤ëÍ¥¡§¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¤«¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤Ô¤«»Ò¡§¡Ö¥Á¥ãー¥¬¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Æ¥Ñ¥¦¥Àー¤ÇÉÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿ôËü±ß¤¹¤ëº®¤¼¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤¯¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¤ì¤ë¡×¡Ö¥Á¥ãー¥¬¤ÏÈþÈ©¤ËÉ¬¿Ü¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Î±ê¾É¤ò¼«Á³¤ÎÎÏ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¡¢¡¢¤¹¤Ã¤ÈÈ©¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×
ÌðÂô¿´¡§¡Ö¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥Î¥³Á´ÉôÀÝ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤·¡¢¹âµé¤Ê¤â¤Î¤À¤·¡¢ÀÝ¤í¤¦¤È¤È»×¤Ã¤Æ¤âÀÝ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡×¡Ö°û¤ßÈæ¤Ù³Ú¤·¤¤¤Í¡×
À¾»³çý´õ¡§¡ÖÆ¦Æý¤È¤«¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×
¤æ¤¤Ý¤è¡§¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥³ー¥Òー¶ì¼ê¤À¤«¤éºÇ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×
¥¬ー¥ë¥º¥Ï¥Ã¥Ôー¥¹¥¿¥¤¥ëHP :https://www.tvc-web.com/venus_tv/250927/05/
¥¢¥À¥×¥È¥é¥Æ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://www.tvc-web.com/shop/products/detail/2298
YouTube¡§https://youtu.be/f4EWymbBJbQ?si=Bd_K7NC9emBe1u8A
¸½ºß¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ adaptolatte.jp ¤Ë¤Æ ¡È2¸Ä¹ØÆþ¤Ç1¸ÄÌµÎÁ¡É ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ ¥Ù¥¹¥È¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥ïー¥É2025 ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ
¥Ù¥¹¥È¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥ïー¥É2025¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤«¤é¡Ö°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¹âµé¥¥Î¥³¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ì¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤êÆÃÊÌ¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¾Þ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¢¥À¥×¥È¥é¥Æ¤È¤Ï
～ Æ¬¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¡¢¿´¤Ï²º¤ä¤«¤Ë¡£¿´ÃÏ¤è¤¤½¸ÃæÎÏ¤È¼«Á³¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¥µ¥Ýー¥È ～
¥¢¥À¥×¥È¥é¥Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¿´¤Ë²º¤ä¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¥³ー¥Òー¤Ç¤¹¡£¥ä¥Þ¥Ö¥·¥À¥±¡¦ÅßÃî²ÆÁð¡¦Îî¼Ç¡¦¥Á¥ãー¥¬¡¦¥¢¥¬¥ê¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î5¼ïÎà¤Îµ¡Ç½À¥¥Î¥³¤È14¼ïÎà¤Î¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¥¢¥À¥×¥È¥²¥ó¡¦¥Ì―¥È¥í¥Ô¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³ー¥Òー¡¦¥é¥Æ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£¥³ー¥Òー¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÂåÍÑ¥³ー¥Òー¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥³ー¥Òー¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤ä¡¢²á¾ê¤Ê¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¤¥é¤ä¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òÈò¤±¤¿¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿Å·Á³À®Ê¬¤òºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâÁÒ¸Ë¤è¤êºÇÃ»¤ÇÍâÆüÅþÃå¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÆÈÎ©¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´À¤Ê¤É¤ÎÇ§Äê¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¥³ー¥Òー¤Ç¤¹¡£
¥¢¥À¥×¥È¥é¥Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://adaptolatte.jp/
Instagram : https://www.instagram.com/adaptolattejp/
X(Twitter) : https://x.com/Adaptolattejp