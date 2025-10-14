¡ÚºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡Û¡È¤¢¤ó¡ß¡»¡»¡É¡ª°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¡ª¡©¡ÖÂè11²ó »þ¤ò¤«¤±¤ë¤¢¤ó¡×Ìó150¥Ö¥é¥ó¥É220¼ïÎà¤Î¤¢¤ó¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Âç½¸·ë
¡ÖÂè11²ó »þ¤ò¤«¤±¤ë¤¢¤ó¡×(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/tokiokakeruan/)
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î29Æü(¿å)～11·î3Æü(·î¡¦½Ë)
¾ì½ê¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 9³¬ ½Ëº×¹¾ì
¢¨ºÅ¤·ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þ½ªÎ»
ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 9³¬ ½Ëº×¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢10·î29Æü(¿å)～11·î3Æü(·î¡¦½Ë)¤Î´ü´Ö¡¢¤¢¤ó¹¥¤¤Ë¤è¤ë¤¢¤ó¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¿Íµ¤¤¢¤ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè11²ó »þ¤ò¤«¤±¤ë¤¢¤ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡È¤¢¤ó¡ß¡û¡û¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²¦Æ»¤«¤é¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Öー¥à¤ÎÍ½´¶¡ª¡©¤Î°Õ³°¤Ê¤«¤±¹ç¤ï¤»¤Þ¤Ç¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÌÃÅ¹¤«¤é¿·´¶³Ð¤¢¤ó¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Âç½¸·ë¡ª
¤½¤Î¤Û¤«¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤é½¸¤á¤¿¤É¤é¾Æ¤¤äÌÃ²ÛÏÂ²Û»Ò¡¢¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¢¤¢¤ó¤Éー¤Ê¤Ä¤Ê¤ÉÁíÀªÌó150¥Ö¥é¥ó¥É220¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¢¤ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤6Æü´Ö¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤ó¡ß¥Õ¥ëー¥Ä¡£ÂçÊ¡¤È¤É¤é¾Æ¤¡¢2¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ìÅÙ¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëìÔÂô¥Ñ¥Õ¥§
¡Ö°ì¿´Æ²¡×¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÂçÊ¡¤È¤Õ¤ï¤É¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡¦¥â¥ó¥Ö¥é¥óÂçÊ¡¤È³Á¤È¤Õ¤ï¤É¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥§(1¸Ä)³Æ692±ß¡ÚºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹½éÅÐ¾ì¡Û
¾¼ÏÂ27Ç¯(1952Ç¯)ÁÏ¶È¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿ÂçÊ¡¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö°ì¿´Æ²¡×¤¬¡Ö»þ¤¢¤ó¡×½éÅÐ¾ì¡ª
¤É¤é¤ä¤À¸ÃÏ¤Ë¡¢Î³¤¢¤ó¤äÀ¸¥¯¥êー¥à¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ôー¥ë¤¢¤ó¤òÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç½Å¤Í¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤È²Ì¼Â¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÂçÊ¡¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3Æü´Ö¸ÂÄê¡ª¡Ö¤È¤é¤ä¡×¤è¤ê°Õ³°¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤ó¡ß¥³ー¥Òー¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì
¡Ö¤È¤é¤ä¡×¹õ¹á¼î(¤³¤Ã¤³¤¦¤À¤Þ)(1¸Ä)540±ß ¢¨10·î29Æü(¿å)～31Æü(¶â)¤Î¤ßÈÎÇä¡£¢¨³ÆÆüÀµ¸á¤è¤êÈÎÇä
¼¼Ä®»þÂå¸å´ü¤ÎµþÅÔ¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸ÞÀ¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÏÂ²Û»Ò²°¤ò±Ä¤à¡Ö¤È¤é¤ä¡×¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤¢¤ó¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£ñ²¤Èñ²¤òÊñ¤àµáÈî¤Ë¥³ー¥Òー¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¹õº½ÅüÌ£¤Î¥«¥ë¥á¥é¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¯¥¹¥È¥Öー¥à¤ÎÍ½´¶¡ª¡©´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤ó¡ßÀùÌß
Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¤¢¤ó¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ÀùÌß¤Î±öÌ£¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤ó¡ßÀùÌß¤Î¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¡£¤¢¤ó¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¹õ¸ÕËã¤ä¤¤ÊÊ´¤ò»È¤Ã¤¿ÀùÌß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÙ»³¡ÖSHIRO SASARAYA(¥·¥í¥µ¥µ¥é¥ä)¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤·¤í¤¨¤ÓÀùÌß¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÖSHIRO SASARAYA(¥·¥í¥µ¥µ¥é¥ä)¡×¤¢¤ó¤È¤í¤Ù¤¤(3¸ÄÆþ¤ê)648±ß¡Ú³ÆÆüÈÎÇäÍ½Äê¿ô100¡Û
¡ÖÊÆ²Û¾¢ Å¤°Ã(¤Æ¤¤¤¢¤ó)¡×½©ÅÄ¤¢¤ó¤´¤ÞÀùÌß ¤¢¤ó¤Ù¤§(1Ëç)250±ß
¡Ö¾®ÁÒ»³Áñ¡×²Ö¤¤¤Å¤¯(6¸ÄÆþ¤ê)1,188±ß
¤¢¤ó¡ß°ò¡ª¤¢¤ó¡ß·ª¡ª½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·ºî¤¢¤ó²Û»Ò¤ËÃíÌÜ
¡ÖÉ¹¤È¤ª°ò¤ÎÀìÌçÅ¹ ¤é¤ó¤é¤ó¡×¤ª¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§(1ÇÕ)825±ß ´ÇÈÄ¾¦ÉÊ ¡ÈÌª¤Ý¤Æ¤È¡É¤È¹È¤Ï¤ë¤«¤Î°ò¤¢¤ó¤ò¹ç¤ï¤»¡¢°ò¥«¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¡ÚºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹½éÅÐ¾ì¡Û
¡ÖÉ¹¤È¤ª°ò¤ÎÀìÌçÅ¹ ¤é¤ó¤é¤ó¡×¤¢¤ó¤Ý¤Æ¥¿¥ë¥È(²«¶â¡¦»ç)(1¸Ä)³Æ584±ß ¥¹¥¤ー¥È¥Ý¥Æ¥È¤È¡ÖÃæÂ¼À½ñ²½ê¡×¤ÎÎ³¤¢¤ó¤¬¥³¥é¥Ü¡£¡ÚºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹½éÅÐ¾ì¡Û
¡Ö°ì¿´Æ²¡×°ì¿´¤Õ¤ï¤É¤é¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à(1¸Ä)357±ß ¤µ¤Ä¤Þ°ò¤¢¤ó¤È¼«²ÈÀ½¤Î¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¤Õ¤ï¤É¤é¡£
¡Ö¤Ò¤è»ÒËÜÊÞµÈÌîÆ²¡×·ª¤Ò¤è»Ò(7¸ÄÆþ¤ê)1,815±ß ½©¸ÂÄê¡¦Ê¡²¬¸ÂÄê¤Î¤Ò¤è»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î·ª¤¢¤ó¤ËÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÎ³·ª¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ñ½Æ¬¡£
¡Ö¾®ÉÛ»ÜÆ²¡×¥â¥ó¥Ö¥é¥ó(·ªÍÓæ½Æþ)(1¸Ä)800±ß À¸¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¤¿¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ë·ªÍÓæ½¤ò¤·¤Î¤Ð¤»¡¢·ª¤¢¤ó¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¹Ê¤Ã¤¿·ª¤Å¤¯¤·¤Î°ìÉÊ¡£
¡Ö¾®ÉÛ»ÜÆ²¡×·ª¤«¤Î¤³¤É¤é¾Æ¤(1¸Ä)357±ß ·ª¤ÎÎ³¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿·ª¤¢¤ó¤ò¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈé¤ÇÊñ¤ó¤À¤É¤é¾Æ¤¡£
¡ÖÀÖÊ¡¡×»¸SUN ¥Þ¥í¥óÌß(5¸ÄÆþ¤ê)1,200±ß ¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¤ªÌß¤ò¡¢·ª¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÆÃÀ½·ª¤¢¤ó¤ÇÊñ¤ó¤À¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¡£
¡ÖÀÖÊ¡ ¸Þ½½ÎëÃã²°¡×¤µ¤Ä¤Þ°ò¥³¥ë¥Í(1¸Ä)350±ß °ò¤¢¤ó¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿ÆÃÀ½¤µ¤Ä¤Þ°ò¥¯¥êー¥à¤ò¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Î¥³¥ë¥Í¤Ë¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¢¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤«¤±¹ç¤ï¤»
¤¢¤ó¡ß¥«¥¹¥Æ¥é
¡ÖÆ£ÅÄ¥Á¥§¥êーÆ¦ÁíËÜÅ¹¡×¤«¤¹´¬(1ËÜ)540±ß
¡Öµþ¤é¤¯À½¤¢¤ó½ê¡×¥·¥Ù¥ê¥¢¸×Óâ(¤³¤·¤ç¤¦)(1¸Ä)378±ß
¡Ö¶ÌÅè²°¡×¥·¥Ù¥ê¥¢(1¸Ä)411±ß
¤¢¤ó¡ß¥Ñ¥¤
¡Ö²Ã²ì²Û»Ò½è ¸æ¼ë°õ¡×ÏÂ¤Õ¤¥¥Ñ¥¤·ª(1¸Ä)270±ß
ÏÂ¤Õ¤¥¥Ñ¥¤¾®Æ¦(1¸Ä)216±ß
¡Ö°ìÏ»ËÜÊÞ¡×¥¯¥ë¥ßー¥æ(1¸Ä)152±ß
¡ÖÌÀÀµÆ²¡×Ìß¤¢¤ó¥Ñ¥¤(1¸Ä)324±ß
¤¢¤ó¡ß¥Éー¥Ê¥Ä
¡Ö²Û¾¢°ÃÇòÊæ¡×ÏÂ²Û»Ò²°¤Î¤¢¤ó¤Éー¤Ê¤Ä(5¸ÄÆþ)864±ß
¡Ö»³ÅÄ·Ë·îÆ²¡×°ò¥Éー¥Ê¥Ä(1¸Ä)195±ß
Á´¹ñ¤«¤é¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤É¤é¾Æ¤¤¬½¸·ë¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤É¤é¾Æ¤¡×¤¬º£Ç¯¤â¡ª
ºî¤ê¼ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äµ»½Ñ¡¢ÃÏ°èÀ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¼Â¤Ë²û¤Î¿¼¤¤¤É¤é¾Æ¤¡£
ºòÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ö¤É¤é¾Æ¤47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¿©¤ÙÈæ¤Ù¥Á¥ãー¥È¡×(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/tokiokakeruan/img/251014/chart.pdf)¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ ºòÇ¯¤«¤éÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¿·ÅÐ¾ì¤Î¤É¤é¾Æ¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¤½¤Î¤Û¤«¤¢¤ó¥Ñ¥ó¤ä³Æ³¬µÊÃã¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤âÅÐ¾ì¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/tokiokakeruan/)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£