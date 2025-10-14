¡Ú»°¶¨Â§Éð¹Ý¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÛJ1¥êー¥°¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Î³µÍ×
¾®Ìî·ú¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¥¯¥Ë¤Å¤¯¤ê¡¦¥Þ¥Á¤Å¤¯¤ê¡¦¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤òÂ¸ºß°ÕµÁ¤È¤·¤ÆÅ´¹Ý»ö¶È¤È·úÀß»ö¶È¤òÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤ÆÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Ìî·ú¥°¥ëー¥×¤Î£±¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°¶¨Â§Éð¹Ý¶È¤Ï¹Ýºà¤Î²Ã¹©ÈÎÇä¤ò¼ç¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ¤Ë¤Æ65Ç¯¤Î¶ÈÎò¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°¶¨Â§Éð¹Ý¶È¤Ï2016Ç¯¤ËÂçºåÉÜºæ»Ô¤Ë¹©¾ì¤ò°ÜÅ¾¤·Áà¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤âºæ»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºæ»Ô¤äÂçºåÉÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡Ö¥Þ¥Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ë¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ»°¶¨Â§Éð¹Ý¶È¤Î¥í¥´¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
LED¹¹ð£±.
LED¹¹ð£².
»°¶¨Â§Éð¹Ý¶È¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤¿¤Á»°¶¨Â§Éð¹Ý¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Ë¤Å¤¯¤ê¡¦¥Þ¥Á¤Å¤¯¤ê¡¦¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¥³¥¤¥ë¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³èÎÏ¤ÈÌ¤Íè¤ò°é¤à¥¯¥é¥Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Âçºå¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤È¿Í¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤¸¤¿Ì´¤ä´¶Æ°¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´õË¾¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Îå«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢º£¸å¤â¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå³µÍ×
Á°¿È¤Î¥ä¥ó¥Þー¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥µ¥Ã¥«ーÉô¤¬1957Ç¯¤ËÁÏÉô¡£1993Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¥Áー¥àÌ¾¤È¤Ê¤ê¡¢1995Ç¯¤ËJ¥êー¥°¤Ë¾º³Ê¡£¥»¥ì¥Ã¥½¤ÎÌ¾¾Î¤ÏÂçºå»Ô¤Î»Ô²Ö¤Ç¤¢¤êÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Ö¤ò¤Ç¤¢¤ë¡Öºù¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¡ÖCerezo¡×¤¬Í³Íè¡£
ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¡¢Âçºå¤«¤éÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¡¢À¤³¦¤ÇËþ³«¤ÎÌ´¤òºé¤«¤»¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¡£¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤È¤â¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¥¯¥é¥ÖÌ¾¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌ¾¾Î¡Û
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
¡Ú¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Û
¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅì½»µÈ¶èÄ¹µï¸ø±à£±－£±¡Ë
¡ÚHP¡Û
https://www.cerezo.jp/
»°¶¨Â§Éð¹Ý¶È³µÍ×
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û
»°¶¨Â§Éð¹Ý¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡Û
ÂçºåÉÜºæ»ÔÀ¾¶èÃÛ¹Á¿·Ä®£±-£µ-£¸
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¡Û
²ÖÈª¡¡ÎÊ°ì
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
Ç®±ä¡¦¼Ê¡¦»ÀÀö¡¦É½ÌÌ½èÍý¹ÝÈÄ¤ÎÈÎÇäµÚ¤Ó¤½¤Î²Ã¹©¡Ê¥ì¥Ù¥éー¡¢¥·¥ãー¥ê¥ó¥°¡¢¥ìー¥¶ー¡Ë
¡ÚHP¡Û
https://sankyo-kgy.com/
¡ÚYouTubeÆ°²è¡Û
»°¶¨Â§Éð¹Ý¶È¼Ò²°³°´Ñ
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=rpltoSGfBTI ]