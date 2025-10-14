¥Þ¥¤¥ーº´Ìî¡¢»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×¤Î³èÆ°¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¤é¤×¤¹¤¿¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥¤¥ーº´Ìî¤³¤Èº´ÌîµÁ¿Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¿©°é¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯2·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î³èÆ°¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¤Î9·î³«ºÅÊ¬¤ò´Þ¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×³èÆ°¤ÎÇØ·Ê
¥Þ¥¤¥ーº´Ìî¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Î»Ò¤É¤â»Ù±ç³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÄê³ÛµëÉÕ¶â10Ëü±ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë»Ù±ç¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Ç¸½Ìò½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥éー°æ¾åµþ»Ò»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°û¿©Å¹¤¬·î2²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ç¤¹¡£
·Ð±ÄÆñ¤Ë¤è¤ê·ÑÂ³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢2020Ç¯5·î¤Ë¥Þ¥¤¥ーº´Ìî¤¬·Ð±Ä¼ÔÃç´Ö¤äNPOË¡¿Í¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ»Ù±ç¤ò³«»Ï¡£Åö½é¤Ï10Ì¾¤Û¤É¤Î»Ò¤É¤â¤ËÌµÎÁ¤Ç¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤ªÊÛÅöÇÛÉÛ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê250¿©°Ê¾å¤òÌµ½þ¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ëµ¬ÌÏ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë³«ºÅ¤·¤¿»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
¢¡ ¹áÀî¸©´Ñ²»»û»ÔÆâ¤Î2²Õ½ê¤Ç¼Â»Ü¡£»Ò¤É¤â¿©Æ²³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È
¸½ºß¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤é¤×¤¿¤¹¤Ç¤Ï¹áÀî¸©´Ñ²»»û»ÔÆâ¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ò¤È¤È¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ï¤Ã¤Ôー¤¢¤¤¡×¤Î2µòÅÀ¤ò»Ù±ç¡£·î1²ó¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÃÏ°è¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò2025Ç¯2·î¡Ó
¡Ú»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ò¤È¤È¤¡Û¡Ê2·î15Æü¡Ë
- ¥á¥Ë¥åー¡§¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡Ê2¼ï¡Ë¡¢¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¡Ê¥Õ¥ëー¥ÄÅº¤¨¡Ë
- »²²Ã¿Í¿ô¡§»Ò¤É¤â 17Ì¾¡¢Âç¿Í 10Ì¾¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ 8Ì¾
- Äó¶¡ÉÊ¡§¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¦¥ì¥¿¥¹¡ÊÂçÀ¾ÇÀ±à¡Ë
¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ë¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ôー¥¿ー¤Î»²²Ã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ï¤Ã¤Ôー¤¢¤¤¡Û
- ¥á¥Ë¥åー¡§¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¡Ê¥Õ¥ëー¥ÄÅº¤¨¡Ë
- »²²Ã¿Í¿ô¡§»Ò¤É¤â 11Ì¾¡¢Âç¿Í 6Ì¾¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ 10Ì¾
ÎäÅàÈÔÆù¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°ºî¤ê¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò2025Ç¯3·î¡Ó
¡Ú»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ò¤È¤È¤¡Û¡Ê3·î15Æü³«ºÅ¡Ë
- ¥á¥Ë¥åー¡§¥¿¥³¥é¥¤¥¹¡¢¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¥¹ー¥×¡¢¥èー¥°¥ë¥È¥µ¥é¥À¡¢ÂæÏÑ¥«¥¹¥Æ¥é¡Ê¤¤¤Á¤´Åº¤¨¡Ë
- »²²Ã¿Í¿ô¡§»Ò¤É¤â 13Ì¾¡¢Âç¿Í 5Ì¾
- Äó¶¡ÉÊ¡§¤ª²Û»Ò¡ÊÆ£ÀîÍÍ¡Ë¡¢¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡Ê¤Á¤Ì¤ä¿©ÉÊÍÍ¡Ë¡¢ÌîºÚ¡ÊÂçÀ¾ÇÀ±à¡Ë
¥À¥¤¥¹¥ßー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¿¥³¥é¥¤¥¹¤Ë½éÄ©Àï¡£¿©¸å¤Ë¤Ï¥Ý¥Ã¥Á¥ã¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à¤Ç¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ï¤Ã¤Ôー¤¢¤¤¡Û¡Ê3·î22Æü³«ºÅ¡Ë
- ¥á¥Ë¥åー¡§¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£4¼ï¡¢¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¡¢¥³¥ó¥½¥á¥¹ー¥×¡¢¥µ¥é¥À¡¢°É¿ÎÆ¦Éå¤È¤¤¤Á¤´
- »²²Ã¿Í¿ô¡§»Ò¤É¤â 11Ì¾¡¢Âç¿Í 9Ì¾
- Äó¶¡ÉÊ¡§¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡Ê¤Á¤Ì¤ä¿©ÉÊÍÍ¡Ë¡¢ÌîºÚ¡ÊÂçÀ¾ÇÀ±à¡Ë
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢4¼ï¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤òÄ´ÍýÂæ¤´¤È¤ËºîÀ®¤·¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò2025Ç¯4·î¡Ó
¡Ú»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ò¤È¤È¤¡Û¡Ê4·î19ÆüÅÚÍËÆü¡Ë
- ¥á¥Ë¥åー¡§¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¤¿¤³¾Æ¤¡¢¥µ¥é¥À¥Ðー¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥Ð¥¤¥¥ó¥°·Á¼°¡Ë
- »²²Ã¿Í¿ô¡§21Ì¾
¿·Ç¯ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤Ç¿Í¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤»²²Ã¼Ô¤â¸«¤é¤ì¡¢½é¤Î¥Ð¥¤¥¥ó¥°·Á¼°¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ï¤Ã¤Ôー¤¢¤¤¡Û¡Ê4·î26ÆüÅÚÍËÆü¡Ë
- ¥á¥Ë¥åー¡§Æù¤â¤Ã¤½¡¢¤¿¤Þ¤´Æ¦Éå¤Î¤¹¤Þ¤·½Á¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¥µ¥é¥À¡¢¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡¢¤¤ÊÊ´¥É¥ê¥ó¥¯
- »²²Ã¿Í¿ô¡§15Ì¾
¶¿ÅÚÎÁÍý¡ÖÆù¤â¤Ã¤½¡×¤ËÄ©Àï¡£¿Æ»Ò¤ÇÆø¤ä¤«¤ËÄ´Íý¤·¡¢¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò2025Ç¯5·î¡Ó
¡Ú»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ò¤È¤È¤¡Û¡Ê5·î17ÆüÅÚÍËÆü¡Ë
- ¥á¥Ë¥åー¡§Ãæ²Ú¤ª¤³¤ï¡¢½Õ±«¥µ¥é¥À¡¢¤«¤¶Ì½Á¡¢¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡¢¥Ð¥Ê¥Êñ²»Ò½Õ´¬¤
- »²²Ã¿Í¿ô¡§21Ì¾
¾®³Ø¹»¤Î±¿Æ°²ñ¤Î½àÈ÷¤¬¸áÁ°Ãæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿»Ò¤É¤â¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤Ï´°¿©¡£¤È¤¯¤Ë¥Ð¥Ê¥Êñ²»Ò½Õ´¬¤¤ÏÁÛÄê°Ê¾å¤Î¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ï¤Ã¤Ôー¤¢¤¤¡Û¡Ê5·î24ÆüÅÚÍËÆü¡Ë
- ¥á¥Ë¥åー¡§¥Õ¥ëー¥ÄµíÆý´¨Å·¡¢Ãæ²Ú¤ª¤³¤ï¡¢Ãæ²Ú¤«¤¤¿¤Þ¥¹ー¥×¡¢Ãæ²Ú¤Ï¤ë¤µ¤á¥µ¥é¥À¡¢¥«¥Ö¥È½Õ´¬
- »²²Ã¿Í¿ô¡§15Ì¾
Ãæ²ÚÃæ¿´¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÍÑ°Õ¡£¿©»ö¸å¤ÏÂÌ²Û»Ò¥Ðー¤ä¥Óー¥º¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í·¤Ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¤È³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¤Î³èÆ°¡Ò2025Ç¯9·î¡Ó
¡Ú»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ò¤È¤È¤¡Û¡Ê9·î20ÆüÅÚÍËÆü¡Ë
¡Ú»Ò¤É¤â¿©Æ²¤¢¤«¤æ¡Û¡Ê9·î25ÆüÌÚÍËÆü¡Ë
¢¡ »Ò¤É¤â¿©Æ²¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～¥Þ¥¤¥ーº´Ìî¥³¥á¥ó¥È～
»ä¤¿¤Á¤Ï¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µー¡×¤È¤·¤Æ½Ð»ñ¤·¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¶âÍ»¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¼ýÆþ¤Î²¿³ä¤ò´óÉÕ¤Ë¤Þ¤ï¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î´Ô¸µ¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤ÉÏ«ÎÏ¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´óÉÕ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ª¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç¤â³è¤«¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»üÁ±³èÆ°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¿¤À¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»Ù±ç¤¬¤É¤¦»È¤ï¤ì¡¢¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸«¼é¤ê¡¢´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¡£¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¹àÌÜ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬·òÁ´¤Ê½Ð»ñ¤Î»Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤Ï¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿´óÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー½Ð»ñ¤·¡¢¼«¤é»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»Ù±çÀè¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤¬¤¤Á¤ó¤È¶¦Í¤µ¤ì¡¢À®Ä¹¤ò¤È¤â¤Ë¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê»Ù±ç¤Î·Á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â´óÉÕ¤ä»üÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÊ¸²½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥¤¥ーº´Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1982Ç¯¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤è¤ê±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤Æ±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¡£SAT¡¦TOEFL¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¤â¤È¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£2017Ç¯¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤ÆNGOÃÄÂÎ¤ª¤è¤ÓÅê»ñ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï·ÐºÑ¹×¸¥¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¡£2019Ç¯¤«¤é»üÁ±³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¹ñÏ¢´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼õ¤±¤ë¡£M¡õA¤ä´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¿ôÀé¿Í¤Ø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÀÓ¤¢¤ê¡£
¢§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥¤¥ー¤ÎÈóÆ»ÆÁ¤Ê¼Ò²ñ³Ø¡×
https://www.youtube.com/channel/UCgXl5H1V4Fq4q0_gJYXR3bw
¢¡ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤é¤×¤¿¤¹
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´ÌîµÁ¿Í
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀ¾¸¶3-23-6
URL¡§https://mykey-sano.com/raputasu/