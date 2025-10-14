´ôÉì¤«¤«¤ß¤¬¤Ï¤é¹©¾ì¤Ç¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹È¯Çä50¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡ª2025Ç¯ÅÙ¤ÎCalbee¡ØFan With! Project¡ÙÂè8²ó
¥«¥ë¥Óー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¹¾¸¶ ¿®¡Ë¤Ï¡¢¥«¥ë¥Óー¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¸òÎ®¤¹¤ëCalbee¡ØFan With! Project¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Î´ôÉì¤«¤«¤ß¤¬¤Ï¤é¹©¾ì¤Ç¡Ö¥«¥ë¥Óー¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×È¯Çä50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¾®³ØÀ¸¿Æ»Ò¸ÂÄê¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÌó40Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ë²è·Ð°Þ¡Û
¥«¥ë¥Óー¤Ï1949Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¡Ö¥Õ¥ë¥°¥é(R)¡×¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥«¥ë¥Óー¾¦ÉÊ¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ë¥«¥ë¥Óー½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°Calbee¡ØFan With! Project¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ17¥«½ê¤ÎµòÅÀ¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ÞÌó600Ì¾¤È¥«¥ë¥Óー½¾¶È°÷Ìó400Ì¾¤Î·×Ìó1000Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯ÅÙ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢³«ºÅ¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇËþÂÅÙÊ¿¶Ñ4.98ÅÀ(5ÅÀËþÅÀ)¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¸å¤Î¾¦ÉÊ¹ØÆþÎÌ¤¬»²²ÃÁ°¤ËÈæ¤ÙÊ¿¶Ñ164¡ó¢¨¤Ë¿Ä¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¥«¥ë¥Óー¾¦ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÈ¿¶Á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2025Ç¯ÅÙ¤âCalbee¡ØFan With! Project¡Ù¤Î·ÑÂ³¤ò·èÄê¡£¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÇÈ¯Çä50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥«¥ë¥Óー¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥«¥ë¥Óー¥°¥ëー¥×¤Î¹©¾ì¤äÁ´¹ñ¤Î»ÙÅ¹¤Î¼þÊÕ¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÈª¤ÇÇ¯´Ö¹ç·×15²ó¤Û¤É³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼¯»ùÅç¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢ËÌ³¤Æ»¡Ê2²ó¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¡¢º£²ó¤Ç8²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ö¥«¥ë¥Óー ¥ë¥Óー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤ÆÄ´ºº¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¥«¥ë¥ÓーÁ´¾¦ÉÊ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÁ°¸å3¤«·îÈæ³Ó
¡Ú´ôÉì¸©¡¦´ôÉì¤«¤«¤ß¤¬¤Ï¤é¹©¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡Û
2025Ç¯ÅÙ¤ÎCalbee¡ØFan With! Project¡Ù¤ÎÂè8²ó¤Ï¡¢10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Î´ôÉì¤«¤«¤ß¤¬¤Ï¤é¹©¾ì¤Ç¾®³ØÀ¸¿Æ»Ò¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯9·î¤Ë¡Ö¥«¥ë¥Óー¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤¬È¯Çä50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Î¼Â¶·Ãæ·Ñ¡õ¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤ä¤Ç¤¤¿¤Æ¾¦ÉÊ¤Î»î¿©¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿Ì£ÉÕ¤±¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤ò¥Õ¥¡¥óÁíÀªÌó40Ì¾¤µ¤Þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
～´ôÉì¸©¡¦´ôÉì¤«¤¬¤ß¤¬¤Ï¤é¹©¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹ðÃÎ¥Ð¥Êー¤ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò～
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î±þÊçÊýË¡¡Û
¥«¥ë¥Óー¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ö¥«¥ë¥Óー ¥ë¥Óー¥×¥í¥°¥é¥à¡×Æâ¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ê¥Ñ¥±¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥«¥ë¥Óー¾¦ÉÊ¤Î¶õ¤ÂÞ¤ò»ØÄê¤Î·Á¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¡Ö¥ë¥Óー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¾å¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥ë¥Óー¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£500¥ë¥ÓーÃù¤Þ¤ë¤´¤È¤Ë1²ó±þÊç¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ²¿ÅÙ¤Ç¤â±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.calbee.co.jp/lbeeprogram/fanmeeting/
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¿Í¿ô¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹Åç¸©¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¡Û
¥«¥ë¥ÓーÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¹Åç¸©¤Î¹Åç¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¤Ç¡ÖJagabee¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¸òÎ®¤¹¤ë¡Ö¡ØJagabee¡Ù¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°in¹Åç¡×¤ò2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡ÖJagabee¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´¾Ò²ð¤ä¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þÊç¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Ç¤¹¡£