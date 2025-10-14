À¤³¦½é¤Î¡Ö±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¸Ó²ÎÉñ´ì¡×¤ËÃæ¹âÀ¸¤¬Ä©Àï
ÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»½¨¸÷¥³ー¥¹¡¦½¨¸÷Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³Ø±àº×¡Ö½¨¸÷º×¡×¤Ë¤Æ¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¸Ó²ÎÉñ´ì¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼°íÂÀÏº»á¡¢ÃæÂ¼´åÀ¯»á¡¢ÃæÂ¼µþ½ã»á¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿ESSÉô¤ÎÃæ¹âÀ¸¤¬¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤È±Ñ¸ì¤ÎÍ»¹ç¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
½¨¸÷¥³ー¥¹¡¦½¨¸÷Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝ¥Ð¥«¥í¥ì¥¢¡ÊIB¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥·¥Æ¥£¥º¥ó¤ò°é¤Æ¤ë¶µ°é¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ö±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¸Ó²ÎÉñ´ì¡×¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢µÓËÜ¤Î±ÑÌõ¤ä±éµ»¡¢½êºî¡¢È¯À¼¡¢ÉñÂæ¹½À®¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¾®Æ»¶ñ¤Î°ìÉô¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉñÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ»ØÆ³¤È¤·¤Æ¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼°íÂÀÏº»á¡¢ÃæÂ¼´åÀ¯»á¡¢ÃæÂ¼µþ½ã»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤Î½êºî¤äÈ¯À¼¡¢ÉñÂæ¤Î¿´¹½¤¨¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ê¤´»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
±éÌÜ¤Ï²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾ºî¡Ø¼Ö°ú¡Ù¡£ÃæÂ¼°íÂÀÏº»á¤¬ºòÇ¯ÅÙ¡¢¥ê¥ó¥Ç¥ó¥Ûー¥ë¥¹¥¯ー¥ëÍÍ¤Ç±Ñ¸ì²ÎÉñ´ì¡Ø¼Ö°ú¡Ù¤ò¤´»ØÆ³¤µ¤ì¤¿Á°Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë°ìÊâ¿Ê¤ß¡¢±Ñ¸ì¡¦²ÎÉñ´ì¡¦ÌæÉÕ¸Ó¤È¤¤¤¦»°Í×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ó¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é±Ñ¸ì¤Ç±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ò±Ñ¸ì¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤É½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÃµµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¡×¤È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¡×¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¶µ°é³èÆ°¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¨¸÷º×¥Ý¥¹¥¿ー
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ Âè30²ó ÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»½¨¸÷¥³ー¥¹¡¦½¨¸÷Ãæ³Ø¹»¡¡½¨¸÷º×
Æü»þ¡§ 2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë9¡§30～
²ñ¾ì¡§ ÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à¹âÅù³Ø¹» ½¨¸÷Ãæ³Ø¹»¡¡µÜ¾ëÌî¹»¼Ë¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔµÜ¾ëÌî¶èµÜ¾ëÌî2-4-1¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡»ÃæÂ¼¡¡°íÂÀÏº (¤Ê¤«¤à¤é ¤«¤º¤¿¤í¤¦)
1990Ç¯£¸·î£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¤ÎÄ¹ÃË¡£ÁÄÉã¤ÏÆ±¤¸¤¯²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î»ÍÀ¤ºäÅÄÆ£½½Ïº¡£Êì¤ÏÆüËÜÉñÍÙ¸ãºÊÎ®½¡²È¤Î¸ãºÊÆÁÊæ¡£
1991Ç¯11·îµþÅÔÆîºÂ¡Ø³ÇÊ¸¾Ï¡Ù¤ÎÆ£²°¼êÂå¤Ç½é¤ªÌÜ¸«ÆÀ¡£
1995Ç¯1·îÂçºåÃæºÂ¡ØÕÂ»³±¸¡Ù¤Î°ì»Ò¸ø»þ¤Ç½éÂåÃæÂ¼°íÂÀÏº¤òÌ¾¤Î¤ê½éÉñÂæ¡£
2010Ç¯3·îµþÅÔÆîºÂ¤Ç¡ØÁ¾º¬ºê¿´Ãæ¡Ù¤Î¤ª½é¤ËÌòÊÁ¤ÈÆ±¤¸19ºÐ¤ÇÄ©¤à¡£
2014Ç¯9·îÆüËÜÉñÍÙ¤Î¸ãºÊÎ®¼·ÂåÌÜ²È¸µ¸ãºÊÆÁÍÛ¤ò½±Ì¾¡£
2016Ç¯¡¢ÌîÅÄ½¨¼ù ºî¡¢¥ª¥ó¡¦¥±¥ó¥»¥ó ±é½Ð¡Ö»°ÂåÌÜ¡¢¤ê¤Á¤ã¤¢¤É¡×¤Ë½Ð±é¡¢SHIZUOKA¤»¤«¤¤±é·àº×¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¸ø±é¡£
2016Ç¯8·î¿·³¤À¿´ÆÆÄºîÉÊ¡¢±Ç²è¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó»°ÍÕ¤È»ÍÍÕ¤Î»ÐËå¤¬Éñ¤¦Öà½÷¤ÎÊôÇ¼Éñ¤òÁÏºî¡£
2020Ç¯7·î¿·´¶³Ð¤Î²ÎÉñ´ì¤È¥¢ー¥È¤Î¥³¥é¥Ü¤«¤é¤Ê¤ëÇÛ¿®¸ø±é¡ÖART²ÎÉñ´ì¡×¤ò¾å±é¡£¤½¤Î¸å¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢±Ç²è´Û¸ø³«¤Þ¤Ç»ê¤ë¡£
2021Ç¯6·î¸½Âå·à¡ÖÌë¤ÏÃ»¤·Êâ¤±¤è²µ½÷¡×ÀèÇÚÌò¤Ë¤Æ¼ç±é¤ò¶Ð¤á¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº½±Ì¾ÈäÏª¸ø±é¤Ë¤Æ¡Ø½õÏ»Í³±ï¹¾¸Íºù¡Ù¤ÎÍÈ´¬¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¤Æ¡Øµþ¼¯»ÒÌ¼Æ»À®»û¡Ù¡¢¡ØµÈÅÄ²°¡Ù¤ÎÍ¼Ì¸¤Ê¤ÉÂçÌò¤ò¶Ð¤á¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥Þ¥É¥êー¥É¤Ê¤É³¤³°¸ø±é¤Ë¤âÀªÎÏÅª¤Ë»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷Êý¤òÃæ¿´¤Ë²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ¤ËÀº¿Ê¤·¤Ä¤Ä¥é¥¸¥ª¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ë¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯6·îÍûÁêÆü´ÆÆÄºîÉÊ¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¤Ï ¡È¸ãºÊÆÁÍÛ¡É¤ÎÌ¾Á°¤Ç½êºî»ØÆ³¡£
2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡ÖART²ÎÉñ´ì¡×½é¤Î·à¾ì¸ø±é¤ò¼çºÅ¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁüÇÛ¿®¤â¹Ô¤¦¡£¡ÖForbes JAPAN ¥«¥ë¥Á¥ãー¥×¥ì¥Êー¥¢¥ïー¥É 2025¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¡»ÃæÂ¼¡¡´åÀ¯¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¡¤«¤ó¤»¤¤¡Ë
2006Ç¯10·î¸ÞÂåÌÜÃæÂ¼´å¿ý¡Ê¸½¡¦òî¼£Ïº¡Ë¤ËÆþÌç¡¢11·î¹ñÎ©·à¾ì¡Ø¸µÏ½Ãé¿ÃÂ¢¡ÙÍÈ²°¤ÎÃË¤ÇÃæÂ¼´åÀ¯¤òÌ¾¤Î¤ê½éÉñÂæ¡£17Ç¯£¹·îÌ¾ÂêÅ¬Ç¤¾Ú¼èÆÀ¡£19Ç¯6·î¡Ø¿ÀÎîÌð¸ýÅÏ¡Ù¤Î¿Í·Á¿¶¤ê¤Î¸å¸«¤Ç¹ñÎ©·à¾ìÆÃÊÌ¾Þ¡£22Ç¯7·îÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤ÇÌ¾Âê¾º¿Ê¡£
¾¾Èø½Î»Ò¶¡²ÎÉñ´ì¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤è¤ê²ÎÉñ´ì¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÂç·à¾ì¤Ç¤ÎÈ´Å§¤âÁý¤¨¡¢2022Ç¯9·îÂçºå¾¾ÃÝºÂ¡Ø·¹¾ëÈ¿º²¹á¡ÙÅÚº´½¤ÍýÇ·½õ¡¢2023Ç¯3·îÆîºÂ¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡Ù¡ÖÏ»ÃÊÌÜ¡×È½¿Í¸»Ï»¡¢2024Ç¯2·îÂçºå¾¾ÃÝºÂ¡ØÁ¾º¬ºê¿´Ãæ¡Ù²¼½÷¤ª¶Ì¤Ê¤É¡¢ÂçÌò¤Ë¤âÄ©¤ß¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ëè²Æ¹±Îã¤ÎÂçºå¡¦¶áÅ´¥¢ー¥È´Û¤Ç¤Î¤¢¤Ù¤Î²ÎÉñ´ì¡ÖÀ²¡Ê¤½¤é¡Ë¤Î²ñ¡×¤ä¡¢¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¡Ö¾åÊý²ÎÉñ´ì²ñ¡×¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢ºòÇ¯2024Ç¯¤ÎÂè34²ó¡Ö¾åÊý²ÎÉñ´ì²ñ¡×¤Ç¤Ï¡ØÉõ°õÀÚ¡Ùµµ²°ÃéÊ¼±Ò¤ò¶Ð¤á¤¿¡£º£¸å±×¡¹³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¾åÊýÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¡£
¡»ÃæÂ¼¡¡µþ½ã¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¡¤¤ç¤¦¤¹¤ß¡Ë
Î©Ìò¡£1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¹ñÎ©·à¾ìÂè18´ü²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¸¦½¤½¤Î»¡£Æ±Ç¯4·îÃæÂ¼¼Ç¿ý¡Ê¸½¡¦¿ý±¦±ÒÌç¡Ë¤ËÆþÌç¤·¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡ØÍêÄ«¤Î»à¡Ù¤ÎÄ®¿Í¤ÇÃæÂ¼µþ½ã¤òÌ¾¤Î¤ê½éÉñÂæ¡£2017Ç¯3·î¡Ø°Ë²ì±ÛÆ»ÃæÁÐÏ»¡Ù¤Î¼Ø¤ÎÌÜ¤Î´ãÈ¬¤Ë¤Æ¹ñÎ©·à¾ì¾©Îå¾Þ¡£2019Ç¯ÆüËÜÇÐÍ¥¶¨²ñ¾©Îå¾Þ¡£
2024Ç¯3·îÌ¾ÂêÅ¬Ç¤¾Þ¼èÆÀ¡£
ºòº£¡¢¡ØÎ¢É½ÂÀ¹Þµ¡Ù¤Î¿¹Íö´Ý¡¢¡Ø¼Ö°ú¡Ù¤Î¶âËÀ°úÆ£Æâ¤Ê¤ÉÂçÌò¤Ë¤âÄ©¤ß¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Øµþ¼¯»ÒÌ¼Æ»À®»û¡Ù¤Ê¤É¤ÎÉñÍÙ¤Î¸å¸«¤ä¡¢Î©²ö¤ê¤ÎÎ©»Õ¤â¶Ð¤á¤ë¡£
