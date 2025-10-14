´ë¶È¡¦¼Ò²ñÊÑ³×¤òÃ´¤¦ÊÛ¸î»Î¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖBUSINESS LAWYERS AWARD 2025¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¦ÊÛ¸î»Î¡§¸µÜÆ ÂÀ°ìÏº¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¡¦¼Ò²ñÊÑ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈË¡Ì³ÊÛ¸î»Î¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò¤¢¤Æ¤ë¿·¤¿¤ÊÉ½¾´¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBUSINESS LAWYERS AWARD 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÉ½¾´¼°¤Î°ìÈÌ´ÑÍ÷¼ÔÊç½¸¤â³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖBUSINESS LAWYERS AWARD 2025¡×³µÍ×
¡Ú³«ºÅÇØ·Ê¡Û
¡¡¸½Âå¤Î´ë¶È³èÆ°¤ÏÂ¿ÍÍ²½¡¦Ê£»¨²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ä¿Í¸¢¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊ¶Áè²ò·è¤ä·ÀÌó¶ÈÌ³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ³×¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¼Ò²ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊÑ³×¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÄÊÌ¤ÎÉ¾²Á¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹×¸¥¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¸²¾´¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¡ÖBUSINESS LAWYERS AWARD 2025¡×¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅØÎÏ¤È¡¢´ë¶È¡¦¼Ò²ñÊÑ³×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯´ë¶ÈË¡Ì³ÊÛ¸î»Î¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥êー¤È¿³ººÊýË¡¡Û
¡¡ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î8¤Ä¤ÎÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¡¦É½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢
¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç
¡¦µ¯¶È
¡¦¥×¥í¥Ü¥Î¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥
¡¦ÃíÌÜºÛÈ½
¡¦¾ðÊóÈ¯¿®
¡¦¼¡À¤ÂåÁªÈ´
¡¡³Æ¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÁª¹Í¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊÛ¸î»Î¡¢´ë¶ÈË¡Ì³Ã´Åö¼Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ê¸õÊä¼Ô¤òÊç¤ê¡¢¤½¤Î¸å¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¼Ô¤òÁª½Ð¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¿³ºº°Ñ°÷¤Ë¤è¤ë¿³ºº²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢³ÆÉôÌç1Ì¾¤«¤é3Ì¾¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ò·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÉôÌç¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î1Ì¾¤ò¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿³ººÂÎÀ©¡Û
¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ä´ë¶ÈË¡Ì³¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝÍø±ÑÌÀÊÛ¸î»Î¤ò·Þ¤¨¡¢¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤ÊÊÛ¸î»Î¤ä´ë¶ÈË¡Ì³¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É·×7Ì¾¤¬¿³ºº°Ñ°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£ÀìÌçÀ¤ÈÂ¿³ÑÅª»ëÅÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿³ººÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢¸øÊ¿¤«¤Ä¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤Î¤¢¤ëÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖBUSINESS LAWYERS AWARD 2025¡×¿³ºº°Ñ°÷²ñ
¡¦¿³ºº°Ñ°÷Ä¹
µ×ÊÝÍø±ÑÌÀ¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë
¡¦¿³ºº°Ñ°÷¡Ê50²»½ç¡Ë
°ËÆ£¤æ¤ß»Ò¡ÊÊÛ¸î»Î¡¢¸µ¥·¥ãー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¼èÄùÌò¡¦¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë
ÂÀÅÄ¾¡Â¤¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢ÊÛ¸î»Î¡Ë
ÂçÌî¸²»Ê¡Ê½»Í§²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¼èÄùÌò¡Ë
ÃæËÜÏÂÍÎ¡ÊÊÛ¸î»Î¡¢¸µÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ²ñÄ¹¡Ë
µÜºêÍµ»Ò¡ÊÊÛ¸î»Î¡¢¸µºÇ¹âºÛÈ½½êÈ½»ö¡Ë
»³ÅÄ½Ó¹À¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑÁíÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¢£¡ÖBUSINESS LAWYERS AWARD 2025¡×É½¾´¼°¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡¡¡ÖBUSINESS LAWYERS AWARD 2025¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶ÈË¡Ì³Ã´Åö¼Ô¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¡¦¼Ò²ñ¤òÊÑ³×¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¼õ¾Þ¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë 18:30～20:15¡Ê¼õÉÕ³«»Ï¡§18:15¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§JP¥¿¥ïー¥Ûー¥ë&¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ 4³¬¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ7ÈÖ2¹æ KITTE 4³¬¡Ë
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¿ÀèÃå½ç¡Ë
¡¦¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://questant.jp/q/ON58EINK
¡¦´ÑÍ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à
- ½ªÎ»»þ¹ï¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- »öÁ°¿½¹þÀ©¤«¤Ä ÀèÃå½ç ¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤òÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿½¹þ¤Î¤Ê¤¤Êý¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î»²²Ã¼Ô¤äÅÐÃÅ¼Ô¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡¢»£±Æ¡¦Ï¿²»¤Î¶Ø»ß»ö¹à¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ä¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÀÜ¿¨¡¦´«Í¶¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Âà¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-²ñ¾ìÆâ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÆþ¾ì¤òÀ©¸Â¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¸¢Íø¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
-»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢·¸°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ https://www.bengo4.com/corporate/(https://www.bengo4.com/corporate/)
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ»ÍÃúÌÜ1ÈÖ4¹æ ¹õºê¥Ó¥ë
ÀßÎ©Æü¡§2005Ç¯7·î4Æü
»ñËÜ¶â¡§545É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯6·î¸½ºß¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¦ÊÛ¸î»Î¡¡¸µÜÆ ÂÀ°ìÏº
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¡¢¼¡¤Î¾ï¼±¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÈÀìÌç²È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¡ÖÀÇÍý»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¡ÖBUSINESS LAWYERS¡×¡¢·ÀÌó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥µ¥¤¥ó¡×¤òÄó¶¡