¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥«¥Ã¥×¥éー¥á¥ó¡ÖBASE RAMEN¡×¿·ÅÐ¾ì¡ÖBASE RAMEN ·Ü¥¬¥é¾ßÌý¡¿Ì£Á¹¡×10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¿·È¯Çä
´°Á´±ÉÍÜ¤Î¼ç¿©¢¨1¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ùー¥¹¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜ½Ø¡¢https://basefood.co.jp¡Ë¤Ï¡¢1¿©¤ËÉ¬Í×¤Ê33¼ïÎà¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÀÝ¤ì¤ë½Á¤¢¤ê¥¿¥¤¥×¤Î´°Á´±ÉÍÜ¤ÎÂ¨ÀÊÌÍ¢¨2¡ÖBASE RAMEN¡Ê¥Ùー¥¹¥éー¥á¥ó¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤ò¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖBASE RAMEN ·Ü¥¬¥é¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¤È¡ÖBASE RAMEN Ì£Á¹¥éー¥á¥ó¡×¤ò2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://shop.basefood.co.jp/¡Ë¡¢Â¾EC¥µ¥¤¥È¡¢¼è°·ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¿·ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡ÈÃ¦¡¦ºá°´¶¡É¤Ê¥«¥Ã¥×ÌÍ¡£ÂÔË¾¤Î½Á¤¢¤ê¥¿¥¤¥×¡ÖBASE RAMEN¡×¥·¥êー¥º¡£
¡ÖBASE RAMEN¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡ÖBASE YAKISOBA¡×¥·¥êー¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡É¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯¡É¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¢¨3¤Ç¤â¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö±öÊ¬¤¬Â¿¤¤¡Ê90.5%¡Ë¡×¡ÖÉÔ·ò¹¯¡Ê90.2%¡Ë¡×¡Ö¹â¥«¥í¥êー¡Ê89.5%¡Ë¡×¡Ö±ÉÍÜ¤¬ÀÝ¤ì¤Ê¤¤¡Ê85.7%¡Ë¡×¡¢¤Þ¤¿3¿Í¤Ë1¿Í¡Ê36.9%¡Ë¤¬¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö¸å²ù¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â½÷À¤ÎÌóÈ¾¿ô¡Ê48.7%¡Ë¤¬¡Öºá°´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÄ´ºº¢¨4¤Ç¤Ï¡¢72.1¡ó¤¬¡Ö·ò¹¯¾å¤Î·üÇ°¤«¤é¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÏÉÔ·ò¹¯¡É¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯1·î¤è¤êÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖBASE YAKISOBA¡×¤Ï½Á¤Ê¤·¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖBASE RAMEN¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÂÔË¾¤Î½Á¤¢¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¡£½Á¤¢¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ï½Á¤Ê¤·¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¹ØÆþÎ¨¤Ï2.5ÇÜ¡¢¹ØÆþ²ó¿ô¤Ï1.8ÇÜ¢¨5¤È¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤ä¿¦¾ì¤Ç¤â¡¢¥é¥ó¥Á¤äÍ¼¿©¡¢Ìë¿©¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤ÁÇÉ¡© ÀÎ²û¤«¤·¤¤¤¤¤Ä¤â¤ÎÄêÈÖ¡Ö·Ü¥¬¥é¾ßÌý¡×¡¢¤Û¤Ã¤ÈÝî¤ß¤ï¤¿¤ë¹á¤êË¤«¤Ê¡ÖÌ£Á¹¡×¡£
º£²ó¡ÖBASE RAMEN¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ü¥¬¥é¤Î¥³¥¯¤È»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ë¡¢ËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡ÖBASE RAMEN ·Ü¥¬¥é¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¤È¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ì£Á¹¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ýî¤ß¤ï¤¿¤ë¡¢¹á¤êË¤«¤ÊÌ£Á¹¥éー¥á¥ó¡ÖBASE RAMEN Ì£Á¹¥éー¥á¥ó¡×¤Î2¼ïÎà¡£
±ÉÍÜ¤ä·ò¹¯ÌÌ¤Ç¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò·É±ó¤·¤¬¤Á¤ÊÊý¤ä¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¡¢Ë»¤·¤¤»þ¤Ç¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¿Í¡¢¤Þ¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¹¥¤¤Î¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÊÝÂ¸¿©¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
·Ü¥¬¥é¤Î¥³¥¯¤È»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ë¡¢ËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡£
¡ÖBASE RAMEN ·Ü¥¬¥é¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¤Ï¡¢¾ßÌý¤ÎÅùµé¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â»ÝÌ£À®Ê¬¤¬Â¿¤¤ºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤ÎÄ¶ÆÃÀñ¾ßÌý¤È¡¢Íø¿¬º«ÉÛ¤Î½Ð½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Î·Ü¥¬¥é¥¹ー¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¡¢Ë°¤¤Ê¤¯ËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ì£Á¹¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ýî¤ß¤ï¤¿¤ë¡¢¹á¤êË¤«¤ÊÌ£Á¹¥éー¥á¥ó¡£
¡ÖBASE RAMEN Ì£Á¹¥éー¥á¥ó¡×¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¥³¥¯¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¤¦¤ÞÌ£¤È¿É¸ý´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¿®½£Ì£Á¹¤È¡¢¤è¤êÌ£Á¹´¶¤Î¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿®½£Ì£Á¹¤Î2¼ïÎà¤Î¿®½£Ì£Á¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¿®½£Ì£Á¹¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È»ÝÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î³ä¹ç¤Ë¹´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ì£Á¹¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¹á¤êË¤«¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
Á´Î³Ê´¤Ê¤Î¤Ë°ú¤Î©¤ÄÉ÷Ì£¤È»ÝÌ£¡¢¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Ê¤á¤é¤«¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¡£
¡ÖBASE RAMEN¡×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÍ¤Ï¡¢¡ÖBASE YAKISOBA¡×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÍ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥éー¥á¥óÀìÍÑ¤È¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿ÆÃÃí¤Î¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¤Ç¤¹¡£¹´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÍ¤È¥¹ー¥×¤Î°ìÂÎ´¶¡£¡ÖBASE YAKISOBA¡×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÍ¤À¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾¦ÉÊÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤Î¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤·ò¹¯¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥Ã¥×¥éー¥á¥ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢¹òÊª¸¶ÎÁ¤Î¼ïÎà¤äÇÛ¹çÈæÎ¨¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢ÌÍ¤Î´Å¤ß¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´Î³Ê´¤Î»ý¤ÄÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤ò¥Þ¥¹¥¯¤·¡¢¥¹ー¥×¤ÎÉ÷Ì£¤È¤ÎÀäÌ¯¤ÊÄ´ÏÂ¤ò¼Â¸½¡£¥¹ー¥×¤È¤ÎÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¤Ê¤á¤é¤«¤ÇºÙ¤á¤Î¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¥«¥Ã¥×¥éー¥á¥ó¡ª¡© ¥«¥í¥êー¤â±öÊ¬¤âºá°´¶¤ò·Ú¸º¡£¡É¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯¡É¤Î¶¦Â¸¡£
¡ÖBASE RAMEN¡×¤Ï¡¢Á´Î³Ê´¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¼ç¤Ë¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢1¿©(2¸Ä¡Ë¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¡¢¤«¤é¤À¤ËÉ¬Í×¤Ê33¼ïÎà¤Î±ÉÍÜÁÇ¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö·Ü¥¬¥é¾ßÌý¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á16.3g¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý4.8g¡¢Å´1.3mg¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à116mg¡¢¡ÖÌ£Á¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á17.1g¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý5.4g¡¢Å´1.3mg¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à116mg¢¨6¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥í¥êー¤â¡Ö·Ü¥¬¥é¾ßÌý¡×¤Ï299kcal¡¢¡ÖÌ£Á¹¡×¤Ï330kcal¡Ê¶¦¤Ë1¸Ä¤¢¤¿¤ê¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±öÊ¬ÎÌ¤â¤½¤ì¤¾¤ìÌó30¡ó¡¿Ìó35%¥ª¥Õ¢¨7¤È°ìÈÌÅª¤ÊÂ¾¤ÎÂ¨ÀÊ¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Î³Ê´¥Ùー¥¹¤Ç±ÉÍÜ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥í¥êー¤â±öÊ¬¤â¹µ¤¨¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¥¢¥Ôー¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥éー¥á¥ó¤Ï¡Ö·ò¹¯¤Ë°¤½¤¦¡×¡Ö¥«¥í¥êー¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö±öÊ¬ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤ÆÉâ¼ð¤à¤Î¤¬·ù¡×¤È·É±ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö·ò¹¯¤Ê¥«¥Ã¥×¥éー¥á¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤»ÉÔÌ£¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤âÀ§Èó¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É´°Á´±ÉÍÜ¿©¡ÖBASE FOOD¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖBASE FOOD¡×¤Ï¡¢1¿©¤Ç1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Î1/3¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤ì¤ë´°Á´±ÉÍÜ¤Î¼ç¿©¤Ç¤¹¡£Á´Î³Ê´¤äÂçÆ¦¡¢¥Á¥¢¥·ー¥É¤Ê¤É¼ç¤Ë¼«Á³Í³Íè¤Î¸·Áª¤·¤¿¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ëÇÛ¹ç¤ÈÀ½Ë¡¤Ç¼Â¸½¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢26¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê33¼ïÎà¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É¤Ç¤¹¡£
2017Ç¯2·î¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¡¢BASE PASTA¡¢BASE BREAD¡¢BASE Cookies¡¢Deli¤È¥·¥êー¥º¤òÁý¤ä¤·¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï2²¯ÂÞ¤òÆÍÇË¡¢Äê´ü¹ØÆþ¼Ô¿ô¤Ï21Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£(2024Ç¯6·îËö»þÅÀ)
¢£¥Ùー¥¹¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼ç¿©¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¡¢·ò¹¯¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´°Á´±ÉÍÜ¿©¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡¦¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¢¤¿¤é¤·¤¤¼ç¿©¤òÄó°Æ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¿©»ö¤ò¤¿¤Î¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡§ 2016Ç¯4·î5Æü
ËÜ¼Ò¡¡¡¡ ¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ5-25-2
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§ ¶¶ËÜ½Ø
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ´°Á´±ÉÍÜ¿©¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
URL ¡¡¡¡¡§ https://basefood.co.jp
*1¡¡1¿©Ê¬¡ÊBASE BREAD¤Ï2ÂÞ¡¢BASE Cookies¤Ï4ÂÞ¡¢BASE YAKISOBA¤Ï2¸Ä¡¢BASE RAMEN¤Ï2¸Ä¡¢BASE Pancake Mix¤Ï1ÂÞ¤ÈÍñM¥µ¥¤¥º1¤Ä¡¢µíÆý(À®Ê¬ÌµÄ´À°)100ml¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÄ´Íý¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë¤Ç¡¢±ÉÍÜÁÇÅùÉ½¼¨´ð½àÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¡¢»é¼Á¡¦Ë°ÏÂ»éËÃ»À¡¦Ãº¿å²½Êª¡¦¥Ê¥È¥ê¥¦¥à°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ç1ÆüÊ¬¤Î´ð½àÃÍ¤Î1/3°Ê¾å¤ò´Þ¤à¡£
2¡¡1¿©Ê¬¡Ê2¸Ä¡¿1¸Ä¤¢¤¿¤êÄ´Íý¸å¥¹ー¥×Ìó110g¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¡¢±ÉÍÜÁÇÅùÉ½¼¨´ð½àÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¡¢»é¼Á¡¦Ë°ÏÂ»éËÃ»À¡¦Ãº¿å²½Êª¡¦¥Ê¥È¥ê¥¦¥à°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ç1ÆüÊ¬¤Î´ð½àÃÍ¤Î1/3°Ê¾å¤ò´Þ¤à¡£
3¡¡¼«¼ÒÄ´¤Ù¡ÊÄ´ººÆâÍÆ¡§¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤È¼ÂÂÖÄ´ºº¡¢¼Â»Ü»þ´ü¡§2024Ç¯12·î26Æü～2025Ç¯1·î6Æü¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¿ô¡§Á´¹ñ¤Î20Âå¤«¤é60Âå¤ÎÃË½÷1,000Ì¾¡¢Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ë
*4¡¡¼«¼ÒÄ´¤Ù¡ÊÄ´ººÆâÍÆ¡§BASE YAKISOBA ¥½ー¥¹¾Æ¤¤½¤Ð¡¿»Ý¿É¤Þ¤¼¤½¤Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëµÊ¿©Ä´ºº¡¢Ä´ºº´ü´Ö¡§2024/12/13-12/17¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¿ô¡§¥Ùー¥¹¥Õー¥ÉÄê´ü²ñ°÷ÃË½÷136Ì¾¡¢Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ë
*5¡¡QPR¡Ê¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¼Ò¡Ë¤è¤ê¡£½Á¤Ê¤·¡¿½Á¤¢¤ê¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÈÎÇä¶â³Û¾å°Ì100°Ì°ÊÆâ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯9·î～2025Ç¯8·îCVS¶ÈÂÖ¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë»»½Ð¡£
*6¡¡±ÉÍÜÀ®Ê¬ÎÌ¤Ï¡¢1À½ÉÊÊ¬¤Î¤á¤ó¡¢¤«¤ä¤¯¡¢¥¹ー¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤ó¤ÀÃÍ¡£
*7¡¡ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¤è¤ê¡¢¹òÎà/¤³¤à¤®/¡ÎÂ¨ÀÊ¤á¤óÎà¡Ï/Ãæ²Ú¥¹¥¿¥¤¥ëÂ¨ÀÊ¥«¥Ã¥×¤á¤ó/ÈóÌýÍÈ¤²/´¥/¡ÊÅºÉÕÄ´Ì£ÎÁÅù¤ò´Þ¤à¤â¤Î¡Ë¤È¤ÎÈæ³Ó¡ÊÆ±ÎÌ¡Ë¡£