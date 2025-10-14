°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¡ÖCyLeague¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ò2025Ç¯11·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¸ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë£Ó¡õ£Ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°ÎØ ¿®Íº¡¢°Ê²¼¡ÖS&J¡×¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5599¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§Ê¡Î± Âç»Î¡¢°Ê²¼¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸HD¡×¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3962¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ´Ö»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥êー¥°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÃ« ¹¯µ×¡¢°Ê²¼¡Ö¥µ¥¤¥êー¥°HD¡×¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖCyLeague¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢2025Ç¯11·î¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSYNCHRO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼¼ÌÚ ¾¡¹Ô¡¢°Ê²¼¡ÖSYNCHRO¡×¡Ë¤Î¡ÖKATABAMI VDP¡Ê¼«Æ°ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖKATABAMI CRA¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢·Á¼°Åª¤ÊÀ°È÷¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡È¼Â¸úÀ¤¢¤ëÂÎÀ©¡É¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ê¿»þ¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¤ÈÍ»ö¤ÎÂ¨±þ¤ò°ìÂÎ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¿ÇÎÅ·ÑÂ³¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤òÁÀ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¿ÇÎÅÃæÃÇ¤äÅÅ»Ò¥«¥ë¥ÆÄä»ß¤¹¤ë»öÎã¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÇÎÅÄä»ß¥ê¥¹¥¯¤ÏÃÏ°è°åÎÅ¤ä´µ¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤âBCPºöÄê¤ä³°ÉôÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤êÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤¬¿ô¤«·îÄä»ß¤·¡¢ÄÌ¾ï¿ÇÎÅ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÑÂ÷Àè¤ÎÀÈ¼åÀ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹¶·â¤ä¡¢À¸À®AI¤ò°ÍÑ¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¹¶·â¤Ê¤É¡¢¹¶·â¼êË¡¤Ï¹âÅÙ²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÏ«¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉÂ±¡¤ÎÌó6³ä¤¬BCP¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï4³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢CSIRTÀßÃÖÎ¨¤âÌó42¡ó¤È¼Â¸úÀ¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥µ¥¤¥êー¥°HD¤Ï¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤Î¿ÇÎÅ·ÑÂ³¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÂ¿¤¯¤ÏBCPºöÄê¤ä¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- BCP·×²è¤Î¼Â¸úÀ¤¬¸ÂÄêÅª·×²è¤ÎºöÄêÎ¨¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·±Îý¼Â»Ü¤ÏÌó4³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
- ÂÐ±þ¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤È³°ÉôÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ÎÌ¤À°È÷CSIRT¡ÊComputer Security Incident Response Team¡£¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢ÂÐ½è¤ò¹Ô¤¦ÁÈ¿¥¤äÁÈ¿¥Æâ¤Î¥Áー¥à¤ÎÁí¾Î¡£¡ËÀßÃÖÎ¨¤ÏÌó42%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏÉÂ±¡¤Ç¤ÏÀìÇ¤Ã´Åö¼Ô¤¬ÉÔºß¡£¤Þ¤¿¸üÏ«¾Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È¼Ô¤ä³°ÉôÍ¼±¼Ô¤È¤ÎÈó¾ï»þ¤Î¼è·è¤á¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
- µ»½ÑÅª²ÝÂê¡ÊÀÈ¼åÀ´ÉÍý¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ë°åÎÅIoTµ¡´ï¤ÎÁý²Ã¤ä¸Å¤¤OSµ¡´ï¤Ë¤è¤êÀÈ¼åÀ´ÉÍý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤â¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ê°Å¹æ²½¡¦Éüµìº¤Æñ¤È¤Ê¤ë»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ö·Á¼°Åª¤ÊÀ°È÷¤ÎÍÌµ¡×¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ÇÎÅ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡È¼Â¸úÀ¤¢¤ëÂÎÀ©¡É ¤Î³ÎÊÝ¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤¬¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¿ÇÎÅ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»öÁ°·ÀÌó·¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¿»þ¤Î¥µ¥Ýー¥È¡ä
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Æ¤ÎºîÀ®¡¦¹¹¿·
- ÄêÎã²ñ¤Ë¤è¤ë½õ¸À¡¦¾õ¶·³ÎÇ§¡ÊÇ¯4²ó¡Ë
- ¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Äó¶¡¡ÊÇ¯4²ó¡Ë
- ¼«Æ°ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¡õ¥ì¥Ýー¥È¡Ê·î¼¡¡Ë
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¡Ê³ÖÎ¥·¿¥¹¥È¥ìー¥¸¡¦Æü¼¡¡Ë
¡ãÍ»ö¤ÎÂÐ±þ¡ä
- ¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È½éÆ°ÂÐ±þ»Ù±ç¡Ê»öÁ°·ÀÌó¤Ë¤è¤êÂ¨»þÃå¼ê¡¢¶ÛµÞãÈµÄÉÔÍ×¡Ë
- ¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°»Ù±ç¡Ê³°ÉôÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÉüµì¥×¥í¥»¥¹È¼Áö¡Ë
¡ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ä
- ¥µ¥¤¥ÐーBCP±é½¬¡õ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²þÁ±»Ù±ç´ù¾å±é½¬¤È¥ì¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¡¢¸½¾ì¤ÇÆ°¤¯¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¢£Äó¶¡²Á³Ê
¥¨¥ó¥È¥êー¥×¥é¥ó¡§265Ëü±ß¡¿Ç¯¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡§365Ëü±ß¡¿Ç¯¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¢£¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×ÂÎÀ©
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥µ¥¤¥êー¥°HD¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë»öÁ°·ÀÌó¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¥µー¥Ó¥¹¡ÖCyLeague¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Î°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆSYNCHRO¤Î¡ÖKATABAMI VDP¡×¡ÖKATABAMI CRA¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥êー¥°HD¤Ï¡ÖLeague¡áÃç´Ö¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ËºÇÅ¬¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢S&J¤â¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
S¡õJ¤È¥µ¥¤¥êー¥°HD¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ëÁÈ¿¥¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¿ÇÎÅ¡¦»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤ò¼é¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¤¥êー¥°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¤¥êー¥°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£M&A¡¢¶ÈÌ³Äó·È¡¢¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥êー¥°¡ÊLeague¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢¥°¥ëー¥×´ë¶È¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/62785/table/30_1_2e6c252ca7380a0bcfc8e346acea61e3.jpg?v=202510140856 ]
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSYNCHRO¡Ê¥·¥ó¥¯¥í¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒSYNCHRO¤Ï2001Ç¯4·î¤ËÅÔÆâ¤ÇÂèÆóÁÏ¶È¤·¡Ê½é´üÁÏ¶È¤Ï1927Ç¯»³¸ý¸©±§Éô»Ô¡Ë¡¢¼ê¤Î¹Ã¤ÎÀÅÌ®Ç§¾Ú¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Èー¥¿¥ë¥¢¥¯¥»¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÎSYNCHRO¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2019Ç¯¤«¤é¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¤ÎÇÓÂ¾ÅªÊÄ°èÌÖ¡ÖKATABAMI Series¡×¤Î³«È¯¤ò³«»Ï¡£´°À®¸å¡¢2023Ç¯6·î¤è¤ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹´ð½à¿³ºº¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿KATABAMI VDP¤Ë¤è¤ëÀÈ¼åÀ¸¡¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ»º¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤Î³«È¯´ë¶È¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¤Î»ñ³Ê¡¦Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ê»ö¶È´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ÈDX¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/62785/table/30_2_adba86b16308455606327692ac78c5f3.jpg?v=202510140856 ]
¢££Ó¡õ£Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
S&J¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤äÆâÉô´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³¤¨¤¤Åù¤ÎÆâÉôÈÈ¹Ô¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·²¼¡¢¡ÖËÉ¸æ¡¦¸¡ÃÎ¡¦ÂÐ½è¡×¤ä¡Öµ»½Ñ¡¦ÂÎÀ©¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SOC¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥éー¥È´Æ»ë¤Ç¤Î¶¼°Ò¤ªÃÎ¤é¤»¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¸²ºß²½¤·¤¿¶¼°Ò¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒ´Ä¶¤Ç¤Î¹âÅÙ¤Ê±Æ¶ÁÊ¬ÀÏ¤ä¥È¥ê¥¢ー¥¸¤ò¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¹Ô¤¤¡¢±Æ¶Á¤Ë±þ¤¸¤Æ»ö¸Î¤ÎÉõ¤¸¹þ¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ä¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³·ÑÂ³¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/62785/table/30_3_74840ac81714289e089a6dd76deda3f8.jpg?v=202510140856 ]
