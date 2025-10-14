¡Ö¿ô»þ´Ö¤Ç¥×¥íµé¥â¥Ã¥¯´°À®¡×À¸À®AI³×Ì¿¤ÇÀ½ÉÊ³«È¯¤¬·ãÊÑ¡ª¡ÖRe:Work.AI¡×³èÆ°µÏ¿
¤¿¤ÀÀ¸À®AI¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿·³ã»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥ªー¥¨¥à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢AI¤ò¡ÈµÄÏÀ¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ã¥¯ºîÀ®¤¬¿ô»þ´Ö¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥¹¥Ôー¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬Æ±¤¸´°À®¥¤¥áー¥¸¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¡ÖÆ°Åª¤Ê²ñµÄ¡×¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥Áー¥à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÆâ¤ËÇÈµÚ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖRe:Work.AI¡×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡È²ñµÄ¤ÎºÆÀß·×¡É
Æ±¼Ò¤¬¼ÒÆâ¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖRe:Work.AI¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÆ¯¤Êý¤ÎºÆÀß·×¡É¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÀ½ÉÊ´ë²èÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¡ÖClaude Code¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢²ñµÄ¤ÎÃæ¤Ç¥â¥Ã¥¯¤òÀ¸À®¤·¤Ê¤¬¤éµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬°ìÉô¥Áー¥à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô½µ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»îºî¤¬¤ï¤º¤«¿ô»þ´Ö¤Ç´°Î»¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¥â¥Ã¥¯¤òÁ°¤Ë°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µÄÏÀ¤ÎÀºÅÙ¤È¥¹¥Ôー¥É¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡È¸ÀÍÕ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡É¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤ÏAI¤¬·Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç§¼±¤¬¤½¤í¤¦¥¹¥Ôー¥É¤¬·å°ã¤¤¤Ç¤¹¡×
--R-Shift ÀïÎ¬´ë²èÃ´Åö ÀõÀî»á
³×Ì¿ÅªÊÑ²½¤Î¿Ì¸»ÃÏ:Claude Code¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
½¾Íè¡¢À½ÉÊ¤Î´ë²è²ñµÄ¤Ç¤ÏExcel»ñÎÁ¤ä¥ï¥¤¥äー¥Õ¥ìー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÅÅª¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÁàºî´¶¡×¤ä¡ÖºÙ¤«¤Ê»ÅÍÍ¡×¤Ç¤ÎÇ§¼±óòó÷¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢µÄÏÀ¤¬¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢À¸À®AI¡ÖClaude Code¡×¤Ç¤¹¡£
¶Ã°Û¤Î¿ô»ú¤¬¼¨¤¹¡¢¡È¿Í¡É¤Î»þ´Ö¤Î¼è¤êÌá¤·
AIÆ³Æþ¸å¡¢¥â¥Ã¥¯ºîÀ®´ü´Ö¤ÏÌó90¡óÃ»½Ì¡¢´ë²è²ñµÄ¤ÎµÄÏÀ»þ´Ö¤ÏÌó50¡óÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç§¼±óòó÷¤Ë¤è¤ë¼êÌá¤ê¤âÌó80¡óºï¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤òÃ±¤Ê¤ë¥¹¥Ôー¥É²þÁ±¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í¤¬ËÜÍè¤Î»×¹Í¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¼ÂÍÑ¥ì¥Ù¥ë¤ËÉ¤Å¨¤·¤Þ¤¹¡£
"Ç§¼±¶¦Í³×Ì¿"¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿µÄÏÀ¤Î¼ÁÅªÅ¾´¹
¥â¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¼Ò°÷
¡ÖÁ´°÷¤ÎÍý²ò¥ì¥Ù¥ë¤¬°µÅÝÅª¤Ë¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼ÂºÝ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¥â¥Ã¥¯¤òÁ°¤Ë¤·¤¿´ë²è²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬Æ±¤¸´°À®¥¤¥áー¥¸¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãê¾ÝÅª¤ÊµÄÏÀ¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ç·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ø¤È¡¢²ñµÄ¤Î¼Á¤¬·àÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¤â¤¦¾¯¤·°ã¤¦·Á¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤¿ºÝ¡¢½¾Íè¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ý¤Áµ¢¤ê¸¡Æ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇClaude Code¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇUI¤ò½¤Àµ¤·¤Þ¤¹¡£µÄÏÀ¤ÎÇ®¤¬Îä¤á¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂ¨ºÂ¤Ë·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ¸»ºÀ¸þ¾å- ¥â¥Ã¥¯ºîÀ®´ü´Ö:Ìó90%Ã»½Ì
- ´ë²è²ñµÄ¤ÎµÄÏÀ»þ´Ö:Ìó50%Ã»½Ì
- Ç§¼±óòó÷¤Ë¤è¤ë¼êÌá¤ê:Ìó80%ºï¸º
¼ÂÌ³Å¸³«¤Ø¤ÎËÜ³Ê»ÏÆ°
¤³¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò¼õ¤±¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤È¤ÎÍ×·ïÄêµÁÃÊ³¬¤Ç¤â¥â¥Ã¥¯³èÍÑ¤òËÜ³ÊÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£**¡ÖÉ´Ê¹¤Ï°ì¸«¤ËÇ¡¤«¤º¡×**¤òÂÎ¸½¤·¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤È³«È¯¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎClaude Code¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥³ー¥É¤Ï¡¢¥³ー¥ÉÉÊ¼Á¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¼Â³«È¯¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜ»ÈÍÑ¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¼Â³«È¯¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÉÊ¼Á¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¸À®AIÀºÅÙ¸þ¾å¤Î»Üºö¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶á¤¤¾Íè¡¢´ë²è¤«¤é¼ÂÁõ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇAI¤¬»Ù±ç¤¹¤ë³«È¯ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Re:Work.AI¥°¥ëー¥×¥êー¥À¤Î´Ø»á¤Ï°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥ªー¥¨¥à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶è
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³´ß¿¿Ìé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥·¥Õ¥È´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖR-Shift¡×
Äó¶¡Web¡§https://www.omnetwork.co.jp/
