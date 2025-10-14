¡Ú¥´¥ë¥Õ¾ì¹¹ð¡Û2025Ç¯12·îÏÈ¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¡ª¡ÚËÌÉðÂ¢¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡ß¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸Åß·¿°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥Ë¥¢¥É¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¾ìÆâ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¡¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·îÊü±ÇÏÈ¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥´¥ë¥Õ¥¡¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÙÍµÁØ¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Íè¾ì¼ÔÁØ¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ë¹¹ðÇÞÂÎ¤Ç¤¹¡£¹âÀºÅÙ¤Ê¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð¼çÍÍ¤Ï¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ì¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë :
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox-service
¢£¹â½êÆÀÁØ¡¦·Ð±ÄÁØ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¥êー¥Á¤ÇÍ½»»¤òÍ¸ú³èÍÑ
º£²ó¤Î¡Ö2025Ç¯12·îÏÈ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¹¹ð¡×¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡ÖËÌÉðÂ¢¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¸Ä¼¼¥È¥¤¥ì¤ª¤è¤Ó»ÜÀßÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÉôÄ¹°Ê¾å¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ä°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¹â½êÆÀÁØ¤ä·Ð±ÄÁØ¤ËÄ¾ÀÜ¥êー¥Á¤Ç¤¤ë¹¹ðÇÞÂÎ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿Í½»»¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Öµ®¼Ò¤Î¹¹ðÍ½»»¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¡¢³Î¼Â¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¢£ËÌÉðÂ¢¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï
Åìµþ¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡¢ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë18H¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤Ç200Ì¾¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¥ëー¥à¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±Áë²ñ¡¦½Ë²ì²ñ¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¿ô¤Î¥³¥ó¥ÚÅù¤Î³Æ¼ï±ã²ñ²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¶áÎÙ¤Ë½ÉÇñ»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±óÊý¤«¤é¤ÎÉÙÍµÁØ¡¦·Ð±Ä¼ÔÁØ¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤¹¡£
¢£¶õ¤ÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤¿½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
2025Ç¯10·î¤ª¤è¤Ó11·î¤Î°ìÉôÇÛ¿®ÏÈ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤ÇÀ®²Ì¤òµá¤á¤ë¹¹ð¼çÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¤´Í½»»¤Ë±þ¤¸¤¿¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤´Äó°Æ
¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¼çÍÍ¤Î¤´Í½»»¤äÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¾ì°Ê³°¤Ë¤âÉ´²ßÅ¹¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥à¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀßÃÖÀè¤Ç¤Î¹¹ðÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¤´°ÆÆâ
¥´¥ë¥Õ¾ì¹¹ð¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤äÆ³Æþ»öÎã¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¹ðÆ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ñÎÁ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë :
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox-service
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É (ANY AD Inc.) ´äºê À»
e-mail¡§xadbox@any-ad.jp
TEL¡§090-8870-7243
¡Ê¥Æ¥ì¥ïー¥¯¿ä¾©¤Î¤¿¤á¡¢¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ë
¶½Ì£¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡Ö¶½Ì£¤¢¤ê¡×¤È°ì¸À¤À¤±¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É (ANY AD Inc.)
½êºßÃÏ¡§¢©113-0023¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸þµÖ1-7-15 2F
ÀßÎ©¡§2023Ç¯12·î
URL¡§https://any-ad.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- ¥¢¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¿±Ä»ö¶È¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä
- ¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯»ö¶È¡§¿·µ¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡
- ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ðÂåÍýÅ¹¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ð³èÆ°¤Î»Ù±ç
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡§¹¹ðÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤È¼Â¹Ô»Ù±ç