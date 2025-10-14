¡Ú¿··Á¾õ¥É¥ê¥Ã¥Ñー¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤Ø¡£¡Û¥·¥í¥«¤Î¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¡×¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
¥·¥í¥«³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥³ー¥Òー¤¬¿å¤ÈÆ¦¤Î·×ÎÌÉÔÍ×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥³ー¥ó¼°Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー ¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¡×¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢2025Ç¯11·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸ :
https://www.siroca.co.jp/product/cafebakopro/
Îß·×½Ð²ÙÂæ¿ô120ËüÂæ¤òÆÍÇË*1¤·¤¿¥·¥í¥«¤ÎÁ´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¥·¥êー¥º¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥³ー¥ó¼°Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー ¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¡×¤Ï¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥³ー¥Òー¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤Ë¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÈÔ¤¯¡¦¾ø¤é¤¹¡¦Þ»¤ì¤ë¡É¤Î¹©Äø¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ¦¤È¿å¤Î·×ÎÌ¤Þ¤ÇÁ´¼«Æ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ¦¤ÎÈÔ¤ÌÜ¤äÈÔ¤ÎÌ¡¢Ãê½Ð²¹ÅÙ¤òÆ¦¤Î¼ïÎà¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤À¤±¡É¤Î°ìÇÕ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¡×¤¬¡¢¼ê·Ú¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥Ã¥Ñー¤Î·Á¾õ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ¦ËÜÍè¤Î¹á¤ê¤äÉ÷Ì£¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¡¢¡È¥×¥í¡É¤¬Þ»¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢»¨Ì£¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÙÆü¤Ï¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤Ç¡¢Ãê½Ð¤¹¤ë²áÄø¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÇÕ¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£ÉáÃÊ¤â¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ë»¤·¤¤Ê¿Æü¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ë¤â¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¡È¤À¤«¤é¤³¤½¡É¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥³ー¥Òー¤Ç¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¡×¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÃê½Ð¤·¤¿¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î°ìÇÕ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤â¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê°ìÇÕ¤ò¡¢¤´¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO À½ÉÊÆÃÄ¹
1. ¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
2. ¡È¼ê·Ú¡É¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÆÈ¼«µ¡Ç½
3. ËèÆü»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×
¢¡¥³ー¥ó¼°¥ß¥ë¤ÇÆ¦¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö¤³¤À¤ï¤êÈÔ¤¡×
»¨Ì£¤Î¾¯¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Þ»¤ì¤ëÄ¾Á°¤ËÆ¦¤òÈÔ¤¯¤³¤È¤È¡¢¶Ñ°ì¤ËÆ¦¤òÈÔ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¿Ï¤Î³ÑÅÙ¤ä·Á¾õ¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¥³ー¥ó¼°¥ß¥ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¤³¤À¤ï¤êÈÔ¤¡×¤Ç¡¢Æ¦¤Î¼ïÎà¤òÌä¤ï¤º¶Ñ°ì¤ËÈÔ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³ー¥ó¼°¥ß¥ë¤ÏËà»¤Ç®¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹á¤ê¤ÎÀ®Ê¬¤¬Èô¤Ó¤Å¤é¤¯¡¢¥³ー¥ÒーÆ¦¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤òÆ¨¤µ¤º¤ËÃê½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È¾ø¤é¤·¡É¤òºÇÅ¬²½¤·¥³ー¥ÒーËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö¿··Á¾õ¥É¥ê¥Ã¥Ñー¡×
¤µ¤é¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¥É¥ê¥Ã¥Ñー¤Î·Á¾õ¤òºÇÅ¬²½¡£ÄìÌÌÀÑ¤ò¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈÔ¤«¤ì¤¿Ê´¤¬Ê¿¤é¤ËÍî¤Á¡¢¤è¤ê¶Ñ°ì¤Ë¤ªÅò¤ò¹Ô¤¤ï¤¿¤é¤»¤ÆÃê½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê´¤ò¶Ñ°ì¤ËÇ¨¤é¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¾ø¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥³ー¥ÒーËÜÍè¤ÎÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢»¨Ì£¤¬¾¯¤Ê¤¯±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥×¥í¤¬Þ»¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ê¥Ã¥Ñー¤Î·Á¾õ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÎÉÕ¤±³°¤·¤â¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¡£»È¤¤¾¡¼ê¤â¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡È¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¡É¤òÄÉµá¡£Ä´Àá²ÄÇ½¤ÊÈÔ¤ÌÜ¡¦ÈÔ¤ÎÌ¡¦Ãê½Ð²¹ÅÙ
Æ¦¤ÎÈÔ¤ÌÜ¤ÏºÙÈÔ¤¤«¤éÁÆÈÔ¤¤Þ¤Ç¡¢ÌµÃÊ³¬¤ÇÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¦¤òÈÔ¤¯ÎÌ¤Ï¡¢ÈÔ¤»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤ò1～5¤Î5ÃÊ³¬¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤ÇÄ´Àá¤Ç¤¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÇ»ÅÙ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãê½Ð»þ¤Î¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤ÏÀõÀù¤êÆ¦¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹â²¹ÂÓ¤È¡¢¿¼Àù¤êÆ¦¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄã²¹ÂÓ¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÅ¬¤Ê²¹ÅÙ¤ÇÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ¦¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥«¥Õ¥§ÀìÍÑ¥³ー¥¹¡×¤âÅëºÜ¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄã²¹¤ÇÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥«¥Õ¥§¤ÎÆ¦¤â¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯Þ»¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥«¥Õ¥§ÀìÍÑ¤ÎÆ¦¤äÊ´¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î½üµî¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
2. ¡È¼ê·Ú¡É¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÆÈ¼«µ¡Ç½
¢¡ ÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ëÆ¦¡¦¿å¤Î¼«Æ°·×ÎÌ
¡ÈÈÔ¤¯¡¦¾ø¤é¤¹¡¦Þ»¤ì¤ë¡É¤Î¹©Äø¤¬Á´¼«Æ°¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤«¤ë¡¢Æ¦¤È¿å¤Î·×ÎÌ¤âÉÔÍ×¡£
Æ¦¤È¿å¤òËÜÂÎ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢»ØÄê¤·¤¿ÇÕ¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿ÎÌ¤ò¼«Æ°¤Ç·×ÎÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°û¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤Ç¼ê´Ö¤Ê¤¯¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÄ¾ÀÜÃê½Ð¤Ç¤¤ë¡Ö¤¸¤«¥Þ¥°¡×
ÉÕÂ°¤Î¥µー¥Ðー¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢°ìÇÕÊ¬¤ò¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÄ¾ÀÜÃê½Ð¤Ç¤¤ë¡Ö¤¸¤«¥Þ¥°¡×¤â²ÄÇ½¡£Ä«¤ÎË»¤·¤¤»þ´Ö¤ä¡¢°ìÇÕ¤À¤±°û¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢ÅÔÅÙ¥µー¥Ðー¤«¤é¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÃí¤°¼ê´Ö¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢Àö¤¤Êª¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¹á¤ê¤òÆ¨¤µ¤ºÆ¦¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¥Û¥Ã¥Ñー¡¡
ËÜÂÎ¾åÉô¤Î¥Û¥Ã¥Ñー¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç200g¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦¤òÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£»ÔÈÎ¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦1ÂÞÊ¬¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ãê½Ð¤ÎÅÙ¤Ë·×ÎÌ¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì©ÊÄÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¹á¤ê¤òÆ¨¤µ¤º¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ËèÆü»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×
¢¡ ¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×
¥É¥ê¥Ã¥Ñー¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬°ìÂÎ·¿¤Ç¼è¤ê³°¤·¤Æ´ÝÀö¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Àö¤¤Êª¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£
¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤¬³«¤¡¢¥Ö¥é¥·¤ÇÁÝ½ü¤·¤¿¥ß¥ëÆâÉô¤ÎÊ´¤òÍî¤È¤»¤ë¡Ö¥ß¥ë¤ª¼êÆþ¤ì¥âー¥É¡×¤Ê¤É¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ °Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëÀß·×
¥µー¥Ðー¤¬ËÜÂÎ¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬´°Á´¤ËÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¹¥¿ー¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤âÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¡¢¸¡½Ðµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
Ëü¤¬°ì¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¤ªÅò¤ä¥³ー¥Òー¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µë¿å¥¿¥ó¥¯¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é72»þ´Ö*2·Ð²á¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿å¤«¤¨³ÎÇ§¡×¤ÎÉ½¼¨¤¬ÅÀÌÇ¡£Æþ¤ìÂØ¤¨¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â±ÒÀ¸Åª¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
*1 2015Ç¯1·î～2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¥·¥êー¥º¤Î¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤ÎÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô
*2 ¿åÆ»¿å¤ÎÊÝÂ¸²ÄÇ½´ü´Ö¤Ï¾ï²¹72»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ¿åÆ»¶ÉHP¤è¤ê¡Ë
À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡§¥³ー¥ó¼°Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー ¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO
·¿ÈÖ¡§SC-C261
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µー¥Ðー¡§¥¬¥é¥¹
ÅÅ¸»¡§¸òÎ®100 V¡¢50/60 Hz
¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§750 W
¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§4.1 kg¡Ê¥µー¥Ðー´Þ¤à¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Éý16.6 cm ¡ß ±ü¹Ô27.3 cm ¡ß ¹â¤µ42.1 cm¡Ê¥µー¥Ðー´Þ¤Þ¤º¡Ë
¥³ー¥ÉÄ¹¡ÊÌó¡Ë¡§1.2 m
Ãê½ÐÊý¼°¡§¥É¥ê¥Ã¥×Êý¼°
ºÇÂç»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§830 ml
ÊÝ²¹µ¡Ç½¡§30Ê¬
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§ËÜÂÎ¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¥Ö¥é¥·¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ÊÊÝ¾Ú½ñ¡Ë
À½ÉÊÌ¾¡§¥³ー¥ó¼°Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー ¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO
·¿ÈÖ¡§SC-C281
¥«¥éー¡§¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
¥µー¥Ðー¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹
ÅÅ¸»¡§¸òÎ®100 V¡¢50/60 Hz
¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§700 W
¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§4.5 kg¡Ê¥µー¥Ðー´Þ¤à¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Éý16.6 cm ¡ß ±ü¹Ô27.3 cm ¡ß ¹â¤µ42.1 cm¡Ê¥µー¥Ðー´Þ¤Þ¤º¡Ë
¥³ー¥ÉÄ¹¡ÊÌó¡Ë¡§1.2 m
Ãê½ÐÊý¼°¡§¥É¥ê¥Ã¥×Êý¼°
ºÇÂç»ÈÍÑ¿åÎÌ¡§830 ml
ÊÝ²¹µ¡Ç½¡§¤Ê¤·¡Ê¿¿¶õÆó½Å¹½Â¤¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥µー¥Ðー¤Ë¤è¤ëÊÝ²¹¡Ë
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§ËÜÂÎ¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¥Ö¥é¥·¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ÊÊÝ¾Ú½ñ¡Ë
¡¦¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ð¤³¡×¡¢¡Ö¤³¤À¤ï¤êÈÔ¤¡×¡¢¡Ö¤¸¤«¥Þ¥°¡×¤Ï¥·¥í¥«³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥·¥í¥«³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¤ä¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦
¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥í¥«¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.siroca.co.jp/
¥·¥í¥«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ËÜÅ¹¡§https://store.siroca.jp/
¥·¥í¥«¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/siroca.jp/
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Û
¥·¥í¥«³ô¼°²ñ¼Ò
¢©101-0051ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2ÃúÌÜ4ÈÖÃÏ¡¡Åìµþ·úÊª¿ÀÊÝÄ®¥Ó¥ë5³¬
TEL¡§0570-001-469
URL: https://www.siroca.co.jp/