¡Ú¥·¥í¥« ¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PROÈ¯ÇäµÇ°¡ª¡Û¥³ー¥ÒーÆ¦¤ÎÄê´üÊØ¤¬1¥ö·îÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÍ½ÌóÆÃÅµ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¥·¥í¥«³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¥·¥í¥«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ä³Æ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ë¤Æ¡¢11·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥³ー¥ó¼°Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー ¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¡×¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¥³ー¥Òー¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖPostCoffee¡Ê¥Ý¥¹¥È¥³ー¥Òー¡Ë¡×¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦Äê´üÊØ¤¬1¤«·îÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡¢Í½ÌóÆÃÅµ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥í¥«¤Î¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¡×¤Ï¡¢¥³ー¥ÒーÆ¦¤Î¼ïÎà¤ä¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ¦¤ÎÈÔ¤ÌÜ¤äÈÔ¤ÎÌ¡¢Ãê½Ð²¹ÅÙ¤òÄ´Àá¤·¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î°ìÇÕ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁ´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¹¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¿·¤·¤¤¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¤Ç¡¢Æ¦¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ãê½ÐÀßÄê¤òÃµ¤¹²áÄø¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡ÖÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³ー¥ÒーÆ¦¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
――¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¤Ç¤è¤ê½¼¼Â¤Î¥³ー¥Òー¥é¥¤¥Õ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢À½ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢¥³ー¥ÒーÆ¦¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖPostCoffee¡Ê¥Ý¥¹¥È¥³ー¥Òー¡Ë¡×¤ÎÆ¦¤ÎÄê´üÊØ¤¬1¥ö·îÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë1¥ö·îÊ¬¤ÎÄê´üÊØ¤Ç¤Ï¡¢PostCoffeeßäÀù»Î¤Î»°¹¥ÎÃÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ëºî¤Ã¤¿¡Ö¥·¥í¥«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ò´Þ¤à3¼ï¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Í½ÌóÆÃÅµ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)～11·î19Æü(¿å) 23»þ59Ê¬
¡ÚÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡Û
¥³ー¥ó¼°Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー ¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¡ÊSC-C261¡¿SC-C281¡¿CM-6C271¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ë¥³ー¥ó¼°Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー ¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¡ÊSC-C261¡¿SC-C281¡¿CM-6C271¡Ë¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯PostCoffee¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦Äê´üÊØ¤¬1¥ö·îÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥µ¥¤¥È¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²ÃÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±.¥·¥í¥«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÊËÜÅ¹¡¦³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡Ë¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý
2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤´¤í¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯Á÷¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ¤Ë¤ÏÆ±º¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀ½ÉÊ¤ÈÆ±¤¸°¸Àè¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥·¥í¥«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ËÜÅ¹¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡Õ
SC-C261¡Ê¥¬¥é¥¹¥µー¥Ðー¥â¥Ç¥ë¡Ë
https://store.siroca.jp/products/sc-c261
SC-C281¡Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥µー¥Ðー¥â¥Ç¥ë¡Ë
https://store.siroca.jp/products/sc-c281
CM-6C271
https://store.siroca.jp/products/cm-6c271
¡Ô¥·¥í¥«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡Õ
SC-C261¡Ê¥¬¥é¥¹¥µー¥Ðー¥â¥Ç¥ë¡Ë
https://item.rakuten.co.jp/siroca/sc-c261/
SC-C281¡Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥µー¥Ðー¥â¥Ç¥ë¡Ë
https://item.rakuten.co.jp/siroca/sc-c281/
CM-6C271
¥Ö¥é¥Ã¥¯
https://item.rakuten.co.jp/siroca/cm-6c271k/
¥é¥¤¥È¥°¥ìー
https://item.rakuten.co.jp/siroca/cm-6c271hl/
£².Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ª¤è¤Ó³ÆEC¥µ¥¤¥È¡¿AmazonÅù¤Ç¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤ËÀ½ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¸å¡¢11·î30Æü(Æü) 23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤´¤í¤ËÈ¯Á÷¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.siroca.co.jp/news/cp_cafebakopro_2510/
¢¡PostCoffee¡Ö¥³ー¥ÒーÆ¦¤ÎÄê´üÊØ¡×1¥ö·îÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È ¾ÜºÙ
PostCoffee³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥³ー¥ÒーÆ¦¤ÎÄê´üÊØ¥µー¥Ó¥¹¡ÊÄÌ¾ïËè·î1,980±ß～¡Ë¤¬¡¢1¥ö·îÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£PostCoffeeßäÀù»Î¤Î»°¹¥ÎÃÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¥·¥í¥«¤Î¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ëºî¤Ã¤¿¡Ö¥·¥í¥«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ò´Þ¤à¡¢3¼ï¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¥³ー¥ÒーÆ¦3¼ï¡Ê1ÂÞ75g¡¿Ìó5ÇÕÊ¬¡ß£³¼ï¡Ë
¢¨Æâ1¼ï¤Ï¡Ö¥·¥í¥«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×
¢¨¡Ö¥·¥í¥«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£Äê´üÊØ¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤Ë¡Ö¥·¥í¥«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Äê´üÊØ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç1,980±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢º¹³Û¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÈÈÔ¤¯¡¦¾ø¤é¤¹¡¦Þ»¤ì¤ë¡É¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆ¦¤È¿å¤Î·×ÎÌ¤â¤ª¤Þ¤«¤»¤Ç¡¢¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê°ìÇÕ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥í¥«¤Î¡Ö¥³ー¥ó¼°Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー ¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¡×¡£Æ¦¤ÎÈÔ¤ÌÜ¤äÈÔ¤ÎÌ¤òºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãê½Ð»þ¤Î²¹ÅÙ¤Ï¹â²¹¡¦Äã²¹¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤êÇÉ¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁ´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¼ê·Ú¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£¥É¥ê¥Ã¥Ñー¤Î·Á¾õ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ¦ËÜÍè¤Î¹á¤ê¤äÉ÷Ì£¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¡¢¡È¥×¥í¡É¤¬Þ»¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢»¨Ì£¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥³ー¥ó¼°Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー ¥«¥Õ¥§¤Ð¤³PRO¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.siroca.co.jp/product/cafebakopro/
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000246.000041147.html
PostCoffee¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢2020Ç¯2·î¤«¤é¥³ー¥Òー¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£2021Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥íー¥«¥ë¥íー¥¹¥¿ー¤ÈÄó·È¤·¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥³ー¥Òー¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ò¥íー¥ó¥Á¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥³ー¥Òー¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2023Ç¯10·î¤Ë¤Ï²¼ËÌÂô¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥³ー¥Òー¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PostCoffee¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://postcoffee.co/
PostCoffee¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/postcoffee.co/
PostCoffee¸ø¼°X¡§https://x.com/postcoffee_co
¥·¥í¥«³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¤ä¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦
¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥í¥«¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.siroca.co.jp/
¥·¥í¥«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ËÜÅ¹¡§https://store.siroca.jp/
¥·¥í¥«¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/siroca.jp/
