¡Ú¥í¥¨¥Ù¡ÛNetflix±Ç²è¡Ô¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Õ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Æ¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥á¥éー¤¬¥í¥¨¥Ù¤òÃåÍÑ
2025Ç¯10·î6Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Netflix±Ç²è¡Ô¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Õ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥á¥éー¤¬¥í¥¨¥Ù¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥á¥éー¤ÏÆ±ºîÉÊ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¢¥¦ー¥ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±ÁÇºà¤Î¥È¥é¥¦¥¶ー¥º¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥È¤Î¥»ー¥¿ー¤È¥¯¥é¥¦¥ó ¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É¥·¥åー¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤Ç½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
