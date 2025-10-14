¥¤¥ª¥ì¡¢Animoca Brands Japan¤È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¥È¥ì¥¸¥ã¥êーÎÎ°è¤Ç¶¨¶È³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂíÌî Í¡¸ã¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥ª¥ì¡Ë¡Ë¤Ï¡¢Animoca Brands Corporation Limited¡Ê°Ê²¼¡ÖAnimoca Brands¡×¡Ë¤ÎÀïÎ¬Åª»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëAnimoca Brands³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖAnimoca Brands Japan¡×¡Ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡Ê°Ê²¼DAT*1¡ËÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬Åª»ö¶ÈÄó·È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ðËÜ¹ç°Õ·ÀÌóÄù·ë¤Î·Ð°Þ
¥¤¥ª¥ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î14Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢°Å¹æ»ñ»º¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡Ê¼«¼Ò¤Ë¤è¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Î¼èÆÀ¡¦ÊÝÍ¤Ë¤è¤ëºâÌ³´ðÈ×¶¯²½¤È»ö¶Èµ¬ÌÏ³ÈÂç¡Ë¤È°Å¹æ»ñ»º¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê»Ô¾ì¤«¤é°ìÄê¶âÍø¤ò¤â¤Ã¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ç¤ÎºâÌ³´ðÈ×¶¯²½¡Ë¤Î£²¤Ä¤ÎÀïÎ¬Åª»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¤è¤ë»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑ¼ý±×¤Î³ÍÆÀ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ê°Å¹æ»ñ»º¤Î¥Þ¥¹¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥æー¥¶ーÀÜÅÀ¤È¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·ë¤Ö¡¢¼¡À¤Âå¤Î¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNeo Crypto Bank¹½ÁÛ¡×¤Î¶ñ¸½²½¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Animoca Brands Japan¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾å¾ì´ë¶È¤Î»ñ»º´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤òÄÌ¤¸¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç»ö¶È(https://animocabrands.co.jp/whatsnew/79UIIKZVLpwftxk379xwcH)¡×¡Ê2025Ç¯9·îÈ¯É½¡Ë¤ò»ÏÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»ö¶È¤Ï¡¢Animoca Brands¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡ËÊÝÍ¤ª¤è¤Ó¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤ä¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢DeFi¥¤ー¥ë¥É¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê±¿ÍÑ¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¼ýÆþ·¿¤Î»ö¶È»²Æþ¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎºâÌ³ÌÜÉ¸¤ä¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÇÅ¬¤ÊÀïÎ¬¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ðËÜ¹ç°Õ¤Î¤â¤È¡¢Animoca Brands Japan¤Ï¥¤¥ª¥ì¤Î°Å¹æ»ñ»º¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¤ä°Å¹æ»ñ»º¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»Ù±ç¤ª¤è¤Ó»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤Û¤«¡¢º£¸åDATÎÎ°è¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶ÈÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
*1´ë¶È¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤òºâÌ³ÀïÎ¬¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÀïÎ¬Åª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢ÊÝ Í¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ì
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©103-0003¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶²£»³Ä®6-16 RONDOÆüËÜ¶¶¥Ó¥ë4F
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂíÌî Í¡¸ã
Àß Î©¡§2001Ç¯4·î25Æü
»ñ ËÜ ¶â¡§9²¯1533Ëü±ß ¢¨2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ
½¾ ¶È °÷ ¿ô¡§100Ì¾ ¢¨2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ
¾å ¾ì »Ô ¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2334¡Ë
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§
¡¦PC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¡Ê¡Ö¤é¤¯¤é¤¯Ï¢ÍíÌÖ¡Ü(¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡Ë
¡¦¥¢¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¾¦ÉÊ¡Öpinpoint¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦±¿ÍÑ·¿µá¿Í¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHR Ads Platform¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È
¡¦¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¦Web3 »ö¶È¡ÊNFT ÈÎÇäÂåÍý¡¢¥®¥ë¥É±¿±Ä¡Ë
¡¦Î¹¹Ô¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖµÙÆü¤¤¤ÌÉô¡×¡ÖµÙÆü¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°Éô¡×¤Î±¿±Ä
¡¦Î¹¹Ô»ö¶È
¡¦AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È
¡¦°Å¹æ»ñ»º¶âÍ»»ö¶È
