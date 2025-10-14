¡Ø»ý¤ÁÊâ¤¯¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡È»þ´Ö¤Èµ÷Î¥¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー(ËÜ¼Ò¡§¹âÃÎ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÚµïÆ»Åµ)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥à¥Ïー¥ÈÍÍ(ËÜ¼Ò¡§¹âÃÎ»Ô)¤Î¤´°ÍÍê¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤·¤¿ÃÏ¿ÌÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖÎ¹¹Ô¡¦½ÐÄ¥ ÃÏ¿Ì¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¡¢¡Ø»ý¤ÁÊâ¤¯¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡È»þ´Ö¤Èµ÷Î¥¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ù³«È¯ÌÜÅª¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³½±¤¦ÃÏ¿Ì¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡Ö°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î»þ´Ö¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥à¥Ïー¥ÈÍÍ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÍÁ³Ã¥¤ï¤ì¤ë¡Ö°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î»þ´Ö¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤ËËÉºÒ¥¢¥×¥ê¤Ï¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¼õ¿®¤Ç¡¢ÍÉ¤ì¤ëÁ°¤Ë°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ËÉºÒ¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢ÍÉ¤ì¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¹¹¤Ë°ÂÁ´¤ÊÈòÆñ¾ì½ê¤ËÆ¨¤²¤ë¸¡º÷µ¡Ç½¤¬Í¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¡º÷µ¡Ç½¤ËÌäÂêÅÀ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Âð¤ä¶ÐÌ³Àè¼þÊÕ¤ÏÆüº¢¤«¤éÈòÆñ¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¡¢±Ä¶È²ó¤ê¡¢¤ª½Ð³Ý¤±»þ¡¢¶á¤¯¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ÊËÉºÒ¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÏÈòÆñ¾ì½ê¥Çー¥¿¤¬Í¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¡¢¸¡º÷¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥ê¸¡º÷¤Ë´·¤ì¤¿¿Í¤Ç¤â20～30ÉÃ¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ä¹âÎð¼Ô¤Ï60～100ÉÃ¤Û¤É»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹(Åö¼ÒÄ´¤Ù)¡£
¤³¤Î¸¡º÷¤Ë³Ý¤«¤ë»þ´Ö¤ò¡Ö¸üÏ«¾Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ê¬Â®134m¡¿¿ÈÂÎ³èÆ°´ð½à2013 »²¹Í»ñÎÁ2-2¡×¤Ç·×»»¤¹¤ë¤ÈÌó44～200mÊ¬¤ÎÈòÆñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¿Ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¡È½éÆ°¤Î»þ´Ö¡É¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ì¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥à¥Ïー¥ÈÍÍ¤Ï¡¢¤³¤Î¸¡º÷¤Ç¼º¤¦»þ´Ö¥í¥¹¤òÌµ¤¯¤¹¤¿¤á¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¿®¹æ¤ò¥¢¥×¥êµ¯Æ°¤Ë»È¤¤¡¢µ¯Æ°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Æ°¤ÇÈòÆñ¾ì½ê¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¾¼Ò¤ÎÆÃµö¿¯³²¤âÌµ¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢ÊÀ¼Ò¤ËÀ©ºî¤ò°ÍÍê¡¢¼õ¿®¸å8ÉÃ¤Û¤É¤ÇÈòÆñ¾ì½ê¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(¢¨´õË¾¼õ¿®ÃÏÀßÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡¿¸½ºß ÆÃµö¿³ººÃæ)
ÃÏ¿Ì»þ¤ÎÅÅÏÃ´ðÃÏ¶ÉÅÝ²õÌäÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¡£³¤¹Â·¿¡¢Ä¾²¼·¿¤È¤â´ðÃÏ¶É¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤ò³è¤«¤·¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤òÂ¨ºÂ¤ËÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¡¦½ÐÄ¥ÃÏ¿Ì¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡Ø»ý¤ÁÊâ¤¯¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡È»þ´Ö¤Èµ÷Î¥¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ù³«È¯ÌÜÅª¤Ç¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë½éÆ°¥¢¥×¥ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ý¤ÁÊâ¤¯¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¡ÖÎ¹¹Ô¡¦½ÐÄ¥ÃÏ¿Ì¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¡×¤µ¤¨»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÁ´¹ñ²¿½è¤ÇÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤«¤é8ÉÃ¤Û¤É¤Ç¶á¤¯¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤Ø¤Î¥ëー¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÃÏ¿Ì¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ç¤¹¡ª
¤´²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§Ã£¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§µ¡Ç½¡×¤ä¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊóµ¡Ç½¡×¡ÖÄÅÇÈÂÐºöµ¡Ç½¡×¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥¢¥×¥ê³«È¯°ì¼þÇ¯µÇ°¤Î¤´°ÆÆâ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥à¥Ïー¥ÈÍÍ¤Î¤´¹¥°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÇ¯´Ö¤ª¿½¹þ¤ß¡×¤Ë¸Â¤ê¡¢1Ì¾ÍÍ¤ËÉÕ¤¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í2Ì¾ÍÍÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
·×3Ì¾ÍÍ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£(1Ì¾ÍÍÅö¤ê330±ß¤ËÁêÅö)
¾°¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï10·î29Æü(¿å)Äù¤áÀÚ¤ê¡¢ÀèÃå1,000ÁÈÍÍ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§ URL https://mirai-navi.jp/ep2/regist/¡¡¡¡¡¡QR¥³ー¥É
¡¡¡¡
¡¦3Ì¾ÍÍ¤Î¼êÂ³¤ÊýË¡¡§
➀¤ª¿½¹þ¼Ô¤¬¤ª¿½¹þ¤ß¼êÂ³¤¤ò´°Î»¡£
②¼êÂ³¤´°Î»¸å¡¢ 3Ì¾ÍÍ¤Î»ØÄê¥æー¥¶ーÈÖ¹æ¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤µ¤ì¤¿ÅÐÏ¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Á÷¤µ¤ì¤¿¤´ÅÐÏ¿ÊýË¡¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê¥¤¥áー¥¸Æ°²è¡§ QR¥³ー¥É¤«¤é¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¼õ¿®»þ¤Î¼«Æ°µ¯Æ°Æ°²è¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¡Ø¤Þ¤µ¤ËÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Î°ì½Ö¤¬¡¢ºÇ¶¯µ¡Ç½¡ª¡Ù
¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¼õ¿®»þ
¼«Æ°µ¯Æ°Æ°²è(54ÉÃ)
https://youtu.be/YulV2BfV6TA
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥à¥Ïー¥ÈÍÍ¡¡info@mirai-navi.jp