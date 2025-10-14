¥Û¥Æ¥ë¸þ¤±Ìµ¿Í²ÙÊªÍÂ¤«¤êÊÝ´É¸Ë¡ÖBAGGAGE STATION¡Ê¥Ð¥²¥Ã¥¸¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤òÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥«¥à¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃæÂ¼ ²í¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¸þ¤±Ìµ¿Í²ÙÊªÍÂ¤«¤êÊÝ´É¸Ë¡ÖBAGGAGE STATION¡Ê¥Ð¥²¥Ã¥¸¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á2025Ç¯8·î¤è¤ê¡¢¡ÖBAGGAGE STATION¡×¤ò¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ1-6-1¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í °ËÆ£ ÌÐÉ×¡Ë¤Î¥í¥Óー¤ËÆ³Æþ¤·¡¢ÍøÍÑÎ¨¤äÁàºî¥Õ¥íー¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢ÂÑÀ¤Ê¤É¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ØÀè¹ÔÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖBAGGAGE STATION¡×
¥ª¥«¥à¥é¤Ï¡¢2020Ç¯¤è¤ê¼«Æ°ÈÂÁ÷·¿²ÙÊªÊÝ´É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBAGGAGE KEEPER¡Ê¥Ð¥²¥Ã¥¸¥ー¥Ñー¡Ë¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤Ê¤É¤Î½Å¤¯Âç¤¤Ê²ÙÊª¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼ýÇ¼¤·¡¢Ìµ¿Í¼õÉÕ¤Ç²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¶ÈÌ³¤Î¾Ê¿Í²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·ÃÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÖBAGGAGE KEEPER¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ÎÂç¤¤µ¤ä·Á¾õ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É²ÝÂê¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë²ÙÊª¤ÎÂç·¿²½¡¢Â¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¥Û¥Æ¥ë¤Î²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ÎÃæ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯²ÙÊª¤ÎÍÂ¤«¤ê¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡¢Ã»´ü´Ö¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ê¡ÖBAGGAGE STATION¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖBAGGAGE STATION¡×¤Ï¡¢¥í¥Ã¥«ー·¿¤ÎÊÝ´É¸Ë¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤Î¼õÉÕÁàºî¤äÂ¿¸À¸ìÉ½¼¨¡¦²»À¼ÂÐ±þ¡¢QR¥³ー¥ÉÇ§¾ÚÂÐ±þ¡¢ÅÅµ¤¾ûÀ©¸æ¤Î¥í¥Ã¥«ーÈâ¡¢LED¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ¾õ¶·É½¼¨¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ¿Í¼õÉÕ¤Ç²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¶ÈÌ³¤Î¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥«ー¤Ï¾¯¿ô¡ÊºÇ¾®3Èâ¡Ë¤«¤éÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Úー¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀßÃÖ¸å¤ËÄÉ²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢100Èâ¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥«ー¥µ¥¤¥º¤ÏÂç¡¦¾®¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¼ê²ÙÊª¤ä¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ÎÂç¤¤µ¡¦·Á¾õ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ÀßÃÖ¤¹¤ë¶õ´Ö¤ÎÈþ´Ñ¤äÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Èâ¤Î°Õ¾¢¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¸þ¤±Ìµ¿Í²ÙÊªÍÂ¤«¤êÊÝ´É¸Ë¡ÖBAGGAGE STATION¡Ê¥Ð¥²¥Ã¥¸¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×´ðËÜ»ÅÍÍ
¡¦¥í¥Ã¥«ー¥µ¥¤¥º¡ÊÆâÀ£¡Ë
¥í¥Ã¥«ー¡ÊÂç¡Ë¡§W380¡ßD590¡ßH890¡Êmm¡Ë
¥í¥Ã¥«ー¡Ê¾®¡Ë¡§W380¡ßD590¡ßH418¡Êmm¡Ë
¡¦´ðËÜ¹½À®¡§²¼µ£±.¤È£².¤â¤·¤¯¤Ï£±.¤È£³.¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇºÇ¾®3Èâ¤«¤éÀßÃÖ²ÄÇ½
£±.¾åÃÊ¡§Áàºî¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢²¼ÃÊ¡§¥í¥Ã¥«ー¡ÊÂç¡Ë
£².¾åÃÊ¡§¥í¥Ã¥«ー¡ÊÂç¡Ë¡¢²¼ÃÊ¡§¥í¥Ã¥«ー¡ÊÂç¡Ë
£³.¾åÃÊ¡§¥í¥Ã¥«ー¡Ê¾®¡Ë¡ß2¡¢²¼ÃÊ¡§¥í¥Ã¥«ー¡ÊÂç¡Ë
¥µ¥¤¥º¡Ê³°À£¡Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¶¦ÄÌ¤ÇW450¡ßD620¡ßH1936¡Êmm¡Ë
¡¦ºÇ¾®ÀßÃÖ¥µ¥¤¥º¡Ê¥¨¥ó¥É¥Ñ¥Í¥ë´Þ¤à³°À£¡Ë¡§W940¡ßD620¡ßH1936¡Êmm¡Ë
¡¦¼ç¤Êµ¡Ç½
¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢Â¿¸À¸ìÉ½¼¨¡¦²»À¼ÂÐ±þ¡ÊÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡Ë¡¢QR¥³ー¥ÉÇ§¾ÚÂÐ±þ¡¢ÅÅµ¤¾ûÀ©¸æ¡¢LED¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ¾õ¶·É½¼¨
¢£¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ø¤ÎÀè¹ÔÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯8·î¤è¤ê¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ËÀè¹ÔÆ³Æþ¤·¡¢ÍøÍÑÎ¨¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÁàºî¥Õ¥íー¤Ê¤É¤ÎÍøÊØÀ¡¢ËÜÂÎ¤ÎÂÑÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤ä»ÈÍÑ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¸å¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤è¤ê¡ÖBAGGAGE KEEPER¡×¤ò½ÉÇñµÒ¤Î¼ê²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÔÆ¯Î¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¼ýÇ¼¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÂ¤«¤ê²ÙÊª¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖBAGGAGE STATION¡×¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Úー¥¹¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÀè¹ÔÆ³Æþ¤ª¤è¤Ó¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¼Â»Ü¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÀè¹ÔÆ³Æþ³µÍ×
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¡1³¬¥í¥ÓーÄÌÏ©
´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î20Æü～11·î30Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÆâÍÆ¡§
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó1³¬¥Õ¥í¥ó¥È²£¤Î¥í¥Óー¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄÌÏ©¤Ë¡ÖBAGGAGE STATION¡×¡Ê12Èâ¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢½ÉÇñµÒ¤Î²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÆÍøÍÑ¤ËÉ¬Í×¤ÊQR¥³ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢½ÉÇñµÒ¤¬¼«Ê¬¤Ç¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë²ÙÊª¤òÊÝ´É¤·¤Þ¤¹¡£ÍÂ¤«¤ê¾Ú¤Ï½ÉÇñµÒ¼«¿È¤Ç´ÉÍý¤·¡¢²ÙÊª¤Î¼è¤ê½Ð¤·¤â½ÉÇñµÒ¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
―¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ―
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ï¡¢1985Ç¯6·î2Æü¤ËÅìµþÃÓÂÞÀ¾¸ý¿·»þÂå¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡ÖÃÓÂÞ±Ø¡×À¾¸ý(Æî)¤è¤êÅÌÊâ£³Ê¬¤ÈÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ëÅìµþ¤Î¾ëËÌÃÏ¶èÍ£°ì¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÊ¸²½¤Î³¹ÃÓÂÞ¡×¤Ï´Ñ¸÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥°¥ë¥á¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢·Ý½Ñ¤È¸«¤É¤³¤íËþºÜ¡£µÒ¼¼¿ô805¼¼¡¢8¤Ä¤ÎÄ¾±Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ðー¡¢14¼¼¤Î±ã²ñ¾ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤ä¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ËÊØÍø¤Ê¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤âÈ÷¤¨¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÀ²¤ì¡¦´²¤®¡¦¾Ð¤¤¡¦½¸¤¦¾ì½ê¡É¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ç¡¢ÁÛ¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¢¸ø¼°HP¡¡https://ikebukuro.metropolitan.jp/
