¡Ú¤¤¤ï¤FC¡Ûº´¡¹ÌÚ²í»ÎÁª¼ê¤¬9·îÅÙ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»ー¥Ö¾Þ¡ÊJ2¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢9·îÅÙ¤Î¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»ー¥Ö¾Þ¡ÊJ2¡Ë¡×¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ²í»ÎÁª¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸åÆü¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»ー¥Ö¾Þ¡ÊJ2¡Ë¡×¼õ¾ÞµÇ°¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9·îÅÙ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»ー¥Ö¾Þ¡ÊJ2¡Ë¡×¡Û
◼︎¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¥»ー¥Ö¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¥¹¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯½àÈ÷¤ä½Ð¤Ê¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ï¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¤¤¤¤È½ÃÇ¤«¤é¤¤¤¤¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Íø¤Ë·Ò¤¬¤ë¥×¥ìー¤ò¤â¤Ã¤È¹¶¼é¤ÇÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
◼︎Áª½ÐÍýÍ³
¡¦¾®ÎÓ Í´»°°Ñ°÷Ä¹
¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Î²ÄÇ½À¤¬Æ¬¤è¤®¤ëÃæ¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦ÎÓ ÎÍÊ¿°Ñ°÷
¤¢¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¼ê¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡¦»ûÅè ÊþÌé°Ñ°÷
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥åー¥È¥³ー¥¹¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡¦Æî ÍºÂÀ»á
¤Þ¤º¥µ¥¤¥É¤Ë¥¹¥ëー¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¤ËÁá¤¯²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¥¢ー¥êー¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÁ°ÂÎ½Å¤Ë¤Ê¤ì¤¿½àÈ÷ÃÊ³¬¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»×¤ï¤º¶ô¤¤¤Ä¤¤¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¥¢ー¥êー¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹²¤Æ¤ë»ö¤Ê¤¯ÂÎ¤Î¸þ¤¤ò¥·¥åー¥¿ー¤ËÀµÂÐ¤¹¤ë¤À¤±¤ÎºÇ¾®¸Â¤ÎÆ°¤¤ËÎ±¤á¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¥·¥åー¥È¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÁªÂò¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤¬¤³¤Î¥»ー¥Ö¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£Æñ¤·¤¤»ê¶áµ÷Î¥¤Î¥Ë¥¢¥Ï¥¤¤Î¥·¥åー¥È¤Ë¤â»ý¤ÁÁ°¤ÎÈ´·²¤ÎÈ¿±þ¤Ç¥·¥åー¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡¢½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é¥·¥åー¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¡¢È½ÃÇ¤Ë°ìÀÚ¤ÎÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥åー¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£