¡ÚTAC»ÊË¡½ñ»Î¹ÖºÂ¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¡ÖÆñ´Ø¡×»ÊË¡½ñ»Î»î¸³¤Ï¤³¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡ªÉ±Ìî¹Ö»Õ¤¬¸ì¤ë¹ç³Ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
»ÊË¡½ñ»Î»î¸³¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢TAC»ÊË¡½ñ»Î¹ÖºÂ¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¡ÖÆñ´Ø¡×»ÊË¡½ñ»Î»î¸³¤Ï¤³¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡ªÉ±Ìî¹Ö»Õ¤¬¸ì¤ë¹ç³Ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤È¤¤¤¦»ñ³Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤Êý¡¢³Ø½¬¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤¿ÆþÌçÊÔ¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡£
¡ÖÆñ´Ø¡×»ÊË¡½ñ»Î»î¸³¤Ï¤³¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡ªÉ±Ìî¹Ö»Õ¤¬¸ì¤ë¹ç³Ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar2.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar2.html)
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¡¦¹ç³ÊÎ¨¤ÏÎãÇ¯4～5%ÄøÅÙ
¡¦Â¿¤¯¤Î»î¸³²ÊÌÜ
¡¦Ä¹Âç¤Ê³Ø½¬»þ´Ö¤¬É¬Í×
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤é¡¢»ÊË¡½ñ»Î»î¸³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆñ´Ø¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤³Ø½¬ÀïÎ¬¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð»î¸³¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ÏTAC»ÊË¡½ñ»Î¹ÖºÂ¤ÇÄ¹Ç¯Â¿¤¯¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉ±Ìî ´²Ç· ¹Ö»Õ¤¬¡¢¡ÖÆñ´Ø¡×»ÊË¡½ñ»Î»î¸³¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹
¥»¥ß¥Êー¸å¤Ï¡Ö¼Áµ¿±þÅú¡×¤Ç³§ÍÍ¤Îµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¡ª¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã¼ç¤Ê¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡ä
¡¦»ÊË¡½ñ»Î»î¸³¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÎÀµÂÎ
¡¦¹ç³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ø½¬ÀïÎ¬
¡¦¹ç³Ê¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Î¡Ö¿´¹½¤¨¡×¤È³Ø½¬´Ä¶
¡¦¼Áµ¿±þÅú
³«ºÅ¾ÜºÙ- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾:¡ÖÆñ´Ø¡×»ÊË¡½ñ»Î»î¸³¤Ï¤³¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡ªÉ±Ìî¹Ö»Õ¤¬¸ì¤ë¹ç³Ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- Æü»þ:2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00～20:00
- ·Á¼°:¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
- »²²ÃÈñ: ÌµÎÁ
- ¹Ö»Õ:É±Ìî ´²Ç·¡ÊTAC»ÊË¡½ñ»Î¹ÖºÂ¹Ö»Õ¡Ë
É±Ìî ´²Ç· ¹Ö»Õ
¡Ú½é³Ø¼ÔÂÐ¾Ý¡ÖÆþÌçÁí¹çËÜ²ÊÀ¸¡×¡¢Ãæ¾åµé¼ÔÂÐ¾Ý¡Ö¾åµéÁí¹çËÜ²ÊÀ¸¡×Ã´Åö¡Ê¿·½É¹»¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥Öー¥¹¡¦WebÄÌ¿®¡¦DVDÄÌ¿®¡Ë¡Û
2002Ç¯ÅÙ »ÊË¡½ñ»Î»î¸³¹ç³Ê¡£»ÊË¡½ñ»Î»î¸³¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò±Ô¤¯¹ÖµÁ¤¹¤ë¡£¼õ¸³À¸¿´Íý¤È²áµîÌä¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤Ë²áµîÌä¤ò°Õ¼±¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¤Î²òÀâ¤Ï¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤«¤é¡ÈÀä»¿¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆþÌçÁí¹çËÜ²ÊÀ¸¡×¡Ö¾åµéÁí¹çËÜ²ÊÀ¸¡×¤Î¶µºà¤â¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TAC»ÊË¡½ñ»Î¹ÖºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TAC»ÊË¡½ñ»Î¹ÖºÂ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»ÊË¡½ñ»Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹³§ÍÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÀÓËÉÙ¤Ê¹Ö»Õ¿Ø¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¹ÖµÁ¤È¶µºà¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤ò¹ç³Ê¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
