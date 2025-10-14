¡Ú¥¦¥ê¥É¥¡ÛÅö¼ÒÂåÉ½¡¡ÌÚÊë¤¬¥é¥¸¥ªNIKKEI¡Ö¤³¤Î´ë¶È¤ËÃíÌÜ¡ªÁê¾ì¤ÎÊ¡¤Î¿À¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿
¥¦¥ê¥É¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚÊë¹¯Íº¡Ë¤Ï¡¢10 ·î 14 Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥é¥¸¥ª NIKKEI¡Ö¤³¤Î´ë¶È¤ËÃíÌÜ¡ªÁê¾ì¤ÎÊ¡¤Î¿À¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¥³ー¥ÊーÌ¾¡§¡Ö¤³¤Î´ë¶È¤ËÃíÌÜ¡ªÁê¾ì¤ÎÊ¡¤Î¿À¡×
ÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¡§¥é¥¸¥ªNIKKEIÂè£±
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë11:15～11:30
¾ÜºÙ¤ÏÈÖÁÈ¥³ー¥Êー¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¸¥ªNIKKEI¡Ö¤³¤Î´ë¶È¤ËÃíÌÜ¡ªÁê¾ì¤ÎÊ¡¤Î¿À¡×
https://www.radionikkei.jp/fukunokami/20251014.html
¡ö²»À¼¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯Àè¥Úー¥¸±¦¡ÖApple Podcasts¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖSpotify¡×¤«¤é10·î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤ò¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¡§ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌÚÊë¡¡¡¡±¦¡§ÈÖÁÈ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¡Æ£ËÜ»á¡Ë
¢£C2BÇã¼è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥¦¥ê¥É¥¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥¦¥ê¥É¥¡Ù¤Ï¥â¥Î¤òÇä¤ê¤¿¤¤¿Í¤ÈÇã¼èÅ¹¤ò·Ò¤°Çã¼è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥¦¥ê¥É¥¡ª¡Ù¤È¥ê¥æー¥¹µ»öÆÃ²½ WEB ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¦¥ê¥É¥¥×¥é¥¹¡Ù¤Î 2 ¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼´¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¦¥ê¥É¥¡ª¡Ù¤Ï¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ä¾õÂÖ¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÇã¼è°ÍÍê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎººÄê»Î¤«¤é¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬¼õ¤±¼è
¤ì¤Þ¤¹¡£Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìÅÙ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ÇÇã¼è²Á³Ê¤ÎÈæ³Ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ã¥»ー¥¸µ¡Ç½¤ÇººÄê»Î¤ÈÄ¾ÀÜ¤ä¤ê¤È¤ê¤·¡¢¡Ö¹â¤¯Çä¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÁá¤¯Çä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¸ý¥³¥ßÉ¾²Á¤Î¹â¤¤Çã¼èÅ¹¤ËÇä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤¿Çã¼èÅ¹¤ØÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¦¥ê¥É¥¡ÙURL¡§https://uridoki.net/
Çã¼èÅ¹ÍÍ¸þ¤±¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://uridoki.net/shop_entries
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¦¥ê¥É¥³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É1-6-3 ¿·½É¸æ±ñ¥Õ¥í¥ó¥È9F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚÊë¹¯Íº
ÀßÎ©¡§2014Ç¯12·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§C2BÇã¼è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥¦¥ê¥É¥¡Ù¤Î±¿±Ä
URL¡§https://uridoki.co.jp/(https://uridoki.co.jp)