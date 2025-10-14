°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È 2025Ç¯6·î(Âè12´ü)·è»»Êó¹ð
B.LEAGUE B1¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È(°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîºêÆÆÇ·)¤Ï¡¢2025Ç¯6·î´ü¤Î·è»»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢B.LEAGUE PREMIER¤Î¿³ºº´ð½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÇÈ´²ñ·×¤Ë¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ³ô¼°²ñ¼Ò°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È Âè12´ü ·è»»Êó¹ð
¡ÊÃ±°Ì¡§Àé±ß¡Ë
Çä¾å¹â¡¡¡¡ 1,423,457 (Á°Ç¯ÅÙÈæ¡§120.6¡ó)
±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡¢¥61,209
·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡¢¥62,942
Åö´ü½ãÍø±×¡¡¢¥64,472
¢¨±Ä¶ÈÍø±×¤Ë¤Ï·è»»½ñ¾å¤Î±Ä¶È³°ÈñÍÑ¤Ç¤¢¤ë²ÃÌÁ¶â½þµÑ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
- ±Ä¶È¼ýÆþ(Çä¾å¹â)ÆâÌõ
2024-25¥·ー¥º¥ó ³ô¼°²ñ¼Ò°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È±Ä¶È¼ýÆþ(Çä¾å¹â)ÆâÌõ
¢£¥¹¥Ý¥ó¥µー¼ýÆþ¡§679,328Àé±ß
Á°Ç¯ÅÙ¡§656,490Àé±ß¡ÃÁ°Ç¯ÅÙÈæ¡§103.5¡ó
¢£Æþ¾ìÎÁ¼ýÆþ¡§327,084Àé±ß
Á°Ç¯ÅÙ¡§203,911Àé±ß¡ÃÁ°Ç¯ÅÙÈæ¡§160.4¡ó
¢£¥°¥Ã¥º¼ýÆþ¡§128,954Àé±ß
Á°Ç¯ÅÙ¡§95,074Àé±ß¡ÃÁ°Ç¯ÅÙÈæ¡§135.6¡ó
¢£¥¹¥¯ー¥ë´ØÏ¢¼ýÆþ¡§94,737Àé±ß
Á°Ç¯ÅÙ¡§76,479Àé±ß¡ÃÁ°Ç¯ÅÙÈæ¡§123.9¡ó
¢£¥êー¥°ÇÛÊ¬¶â¡§67,276Àé±ß
Á°Ç¯ÅÙ¡§57,312Àé±ß¡ÃÁ°Ç¯ÅÙÈæ¡§117.4¡ó
¢£¤½¤ÎÂ¾¡§126,078Àé±ß
Á°Ç¯ÅÙ¡§90,262Àé±ß¡ÃÁ°Ç¯ÅÙÈæ¡§139.7¡ó
- Çä¾å¿ä°Ü
³ô¼°²ñ¼Ò°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È Çä¾å¿ä°Ü
Åö¼ÒÃ±ÂÎ·è»»¤Ç¤ÎÇä¾å¤ò¡ÖÀÄ¿§¡×¡¢¡Ê³ô¡ËM-SPO¤ÎÇä¾å¤ò¡ÖÜô¿§¡×¤Ë¤ÆÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ê³ô¡ËLuckyFM°ñ¾ëÊüÁ÷¡¢¡Ê³ô¡Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤ÎÇä¾å¤Ï´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀîºêÆÆÇ· ¥³¥á¥ó¥È
2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ï¥¯¥é¥ÖÁÏÀß10¼þÇ¯¡£¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖGET OVER¡Ê¾è¤ê±Û¤¨¤í¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ì¡Ë¡×¤Î¤â¤È¡¢B.LEAGUE PREMIER»²Æþ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÂÎÀ©À°È÷¤È·Ð±Ä¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï14.23²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ120.6%¡Ë¤ÈÀ®Ä¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ìÎÁ¼ýÆþ¤Ï¡¢ÍÎÁÈæÎ¨¤Î¸þ¾å¤ÈÃ±²ÁºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê3.27²¯±ß¡Ê+60.4%¡Ë¤Þ¤Ç¿Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï4,214¿Í¡ÊÁ°´ü4,619¿Í¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿¶ÑµÒÃ±²Á¤Î²þÁ±¡áÄêÃå¤Î¿ÊÅ¸¤ò¼¨¤¹À®²Ì¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ï4,167Ì¾¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¥ó¥µー¼ýÆþ¤Ï6.79²¯±ß¡Ê+3.5%¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î·ÑÂ³¤È¡¢¿·µ¬´ë¶È¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤¬´óÍ¿¤·¡¢¥æー¥¹¤Ø¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È7²¯±ßÄ¶¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¼ýÆþ¤ª¤è¤Ó¡Ö¤½¤ÎÂ¾¼ýÆþ¡×¡Ê¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦°û¿©¡¦¥êー¥°ÇÛÊ¬¶âÅù¡Ë¤âÇ¯Ê¿¶Ñ¤ÇÌó20¡óÄ¶¤ÎÀ®Ä¹¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Ã±°ì¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤Â¿³ÑÅª¤Ê¼ý±×¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤¬°ìÃÊ¤È¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÂ¾¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¸þ¤äÀ®Ä¹¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çä¾åµ¬ÌÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢2023-24¥·ー¥º¥ó¤Ï´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÆÃÊÌÍø±×¤ò·×¾å¤·ºÇ½ª¹õ»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£´ü¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢·Ð¾ïÍø±×¥Ùー¥¹¤ÎÀÖ»úÉý¤ÏÈù¸º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼çÎÏÁª¼ê¤Î²ø²æ¤ËÈ¼¤¦³°¹ñÀÒÁª¼êÊä¶¯¤ä½ô·ÐÈñ¤ÎÊÑÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÈñÍÑ¹½Â¤¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¸ÇÄêÈñ¤Î°µ½Ì¡¢±¿±Ä¸úÎ¨²½¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
B.PREMIER¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÀµ¼°¼èÆÀ¤·¡¢¿å¸Í»Ô¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê²þ½¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¾ìÀ°È÷¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¡¢·Ð±Ä²þÁ±¤ÈÊÂÁö¤¹¤ë´ðÈ×Åê»ñ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¥Áー¥à¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÌ´¡¦¸Ø¤ê¡¦³èÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¤µ¤¤¬¤±¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢º£¸å¤âÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
ÀîºêÆÆÇ·